Las lluvias destruyen cinco viviendas y bloquean rutas de acceso en Santa María Cahabón, Alta Verapaz en Guatemala

Imágenes nocturnas muestran el impacto de inundaciones en zonas urbanas e interiores de inmuebles en Cahabón, Alta Verapaz, Guatemala. En las grabaciones, personas permanecen en el agua sumergidas hasta el torso dentro de un recinto anegado donde flotan diversos objetos. Además, se observa agua de color marrón desplazándose entre calles, pasillos exteriores y viviendas durante la noche. Redes Sociales

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Las lluvias dejaron cinco viviendas destruidas y bloquearon rutas de acceso en Santa María Cahabón, Alta Verapaz, donde familias, comerciantes y conductores enfrentaron evacuaciones, pérdidas de productos y derrumbes tras una intensa acumulación de agua en pocas horas. El alcalde municipal, Abraham Chiquín, afirmó que no se registraron muertes, aunque los daños materiales afectaron distintos barrios y el mercado local.

La emergencia alcanzó zonas residenciales, caminos y afluentes del municipio. El suelo saturado impidió en algunos sectores el ingreso de maquinaria para retirar los escombros y restablecer la circulación.

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Las familias afectadas pasaron la noche en albergues habilitados en la ermita del barrio San Pablo. La Iglesia Mormona también ofreció espacios de resguardo ante la posibilidad de que aumentara la cantidad de personas damnificadas.

Imágenes nocturnas muestran el flujo de agua acumulada por lluvias en el barrio San Jacinto, ubicado en el municipio de Cahabón. Las tomas registran anegamientos en pasillos exteriores y zonas adyacentes a viviendas durante la noche. Municipalidad de Cahabón, Alta Verapaz

Viviendas desplomadas y pérdidas en el mercado municipal

Los daños se concentraron en los barrios San Pablo, Concepción, San Pedro, el sector cuatro, San Jacinto y el mercado municipal. Chiquín indicó que varias casas se desplomaron y que al menos cinco quedaron completamente destruidas.

El jefe comunal sostuvo que el impacto alcanzó a hogares que perdieron sus pertenencias y a comerciantes que vieron dañada su mercadería. Algunos locatarios del mercado perdieron el 100 % de sus productos, de acuerdo con las declaraciones del alcalde.

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“Gracias a Dios, ante la emergencia no tenemos nada que lamentar de vidas humanas, pero sí mucho daño a la economía de muchas familias”, expresó Chiquín. También pidió a los vecinos que prioricen su seguridad por encima de la recuperación de bienes afectados.

El alcalde advirtió que muchas personas podrían intentar volver a sus viviendas o recuperar materiales y enseres, pese a las condiciones peligrosas del terreno. “Muchos van a querer recuperar sus enseres o sus materiales que están perdiendo, entendemos esa parte, pero también debemos comprender que la vida es más valiosa ante todo”, manifestó.

Las autoridades municipales habilitaron atención para las personas que perdieron sus casas en San Pablo, donde vecinos y miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo colaboraron desde la noche de la emergencia. Las familias deben acercarse a la municipalidad, a los equipos desplegados en los barrios o a sus representantes comunitarios para registrar los daños.

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Los Consejos Comunitarios de Desarrollo tendrán la tarea de mantener la comunicación con la comuna y trasladar información sobre nuevos incidentes en las comunidades. El municipio busca completar el recuento de personas afectadas para gestionar ayuda e insumos.

Rutas bloqueadas y evacuaciones por la saturación del suelo

Los derrumbes interrumpieron la movilidad hacia varios puntos de Cahabón. La ruta hacia Pinares quedó colapsada, mientras que el camino hacia Chitzac permaneció totalmente bloqueado.

También se registró un derrumbe en el sector de Chiconob. En una de las vías afectadas, conductores de tuc-tuc quedaron atrapados entre dos derrumbes, mientras las autoridades monitoreaban la zona y organizaban su evacuación.

Chiquín pidió a quienes tenían previsto llegar al municipio por el día de mercado que evitaran el viaje si no era indispensable. La recomendación respondió a los bloqueos viales y a los trabajos de limpieza que debían realizarse durante la jornada.

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El alcalde solicitó además no cruzar ríos, riachuelos ni quebradas. Las lluvias podían continuar, aunque con menor intensidad, y la cantidad de agua caída en un período breve había aumentado el riesgo en los afluentes locales.

“Lo que tenemos que, primero, hacer es resguardar nuestra vida, resguardar la vida de nuestros seres queridos y apoyar a que los demás vecinos también no se encuentren en riesgo”, señaló. El funcionario pidió solidaridad con las familias y comerciantes perjudicados.

El Centro de Operaciones de Emergencia Municipal permaneció activo desde el inicio de la situación. La coordinación incluyó a la Gobernación Departamental, empleados municipales, Bomberos Municipales, delegados institucionales y personal del área de salud.

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Equipos municipales fueron enviados a los sectores afectados para apoyar evacuaciones, identificar daños y atender a las familias. La representación departamental de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres también participó en la coordinación de las acciones.

El alcalde agradeció las llamadas de tres diputados que ofrecieron apoyo para atender la situación de las viviendas y de los comerciantes. Añadió que la municipalidad indagaba alternativas para obtener asistencia del Estado de Guatemala destinada a las familias damnificadas y a los locatarios del mercado.