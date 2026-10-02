Visitantes de El Salvador y Estados Unidos aportan el mayor flujo de turistas que visita Guatemala, según el Inguat

Un grupo de personas consulta folletos y mapas sobre destinos en un puesto de información turística decorado con banderas de Guatemala. (INGUAT)

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Guatemala registró 304,233 llegadas de visitantes no residentes en agosto de 2026, un aumento interanual del 5 %, impulsado por la concentración de arribos desde El Salvador y Estados Unidos, que reunieron el 64 % del flujo mensual.

El acumulado entre enero y agosto alcanzó 2 millones 220 mil 106 visitantes no residentes, frente a 2 millones 184 mil 518 en el mismo período de 2025. La diferencia representa un crecimiento del 2 %, de acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

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La estadística combina el flujo migratorio regular del Instituto Guatemalteco de Migración con una encuesta complementaria del Inguat. El registro clasifica las llegadas según el mercado emisor y contabiliza únicamente a visitantes no residentes.

Un grupo de personas consulta folletos y mapas sobre destinos en un puesto de información turística decorado con banderas de Guatemala. (INGUAT)

El Salvador y Estados Unidos, origen de casi dos tercios de los arribos

El Salvador fue el principal mercado emisor, con 145.444 visitas durante agosto. Aunque esa cifra fue 3 % inferior a la de igual mes de 2025, los viajeros salvadoreños representaron cerca de la mitad del total mensual.

Estados Unidos ocupó el segundo puesto, con 49.146 llegadas, frente a las 51.345 registradas un año antes. El descenso fue del 4 %, pero ambos países aportaron en conjunto 194.590 arribos.

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Honduras se ubicó en el tercer lugar con 26.615 visitantes, un incremento interanual del 12 %. Le siguió Belice, con 20.088 llegadas, y México, con 12.616.

Colombia aportó 7.308 visitantes; Nicaragua, 5.697; Costa Rica, 5.585; España, 4.475, e Italia, 2.882. La distribución mantuvo el predominio de los países vecinos y de Estados Unidos entre los mercados de procedencia.

Belice registró la mayor expansión porcentual entre los diez principales mercados emisores. El país pasó de 10.744 llegadas en agosto de 2025 a 20.088 un año después, una suba de 9.344 visitantes equivalente al 87 %.

Las visitas desde Colombia crecieron 41 %, de 5.193 a 7.308, mientras que las procedentes de Italia aumentaron 37 %, de 2.109 a 2.882. México avanzó 27 %, al pasar de 9.963 a 12.616 arribos, y Nicaragua subió 25 %, desde 4.562 hasta 5.697.

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Panamá creció 34 %; Australia, 30 %; Canadá, Alemania y Argentina, 21 % cada uno; España y Brasil, 16 %; Francia, 14 %; Reino Unido, 13 %, y Japón, 11 %.

Costa Rica redujo sus llegadas 20 %, desde 6.951 en agosto de 2025 hasta 5.585 en agosto de 2026. China también cayó 37 %, al pasar de 586 visitantes a 370.

El desempeño de agosto siguió a un primer semestre irregular. Enero creció 9 %; febrero, 7 %, y marzo, 6 %, mientras que abril retrocedió 11 %, mayo disminuyó 1 % y junio, 2 %.

Los arribos volvieron a aumentar en julio, con una mejora del 2 % interanual. La aceleración continuó durante agosto.

Más visitantes, divisas y capacidad aérea

El país pasó de recibir 1 millón 840 mil visitantes no residentes en 2022 a 2 millones 650 mil en 2023, 3 millones 40 mil en 2024 y 3 millones 360 mil en 2025. Durante el último año, las llegadas aumentaron 11 % y quedaron 31 % por encima de los niveles de 2019.

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Los ingresos por turismo y viajes también crecieron, según el Banco de Guatemala. Pasaron de USD 649,3 millones en 2022 a USD 1.076 millones en 2023, USD 1.208,7 millones en 2024 y USD 1.340,1 millones en 2025.

La conectividad aérea tuvo una expansión entre junio y diciembre de 2025, período en el que se programaron aproximadamente 12.400 vuelos, 2,9 % más que en el tramo comparable anterior. La disponibilidad llegó a 1,93 millones de asientos, con una suba de 5,9 %.

La capacidad aérea desde Estados Unidos aumentó 9,3 %; desde Costa Rica, 15,8 %, y desde Colombia, cerca de 30,5 %. La incorporación de rutas internacionales y el incremento de frecuencias hacia destinos nacionales ampliaron las conexiones con mercados emisores.

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La oferta turística guatemalteca se apoya en patrimonio cultural vivo, naturaleza, arqueología, gastronomía y experiencias vinculadas con las comunidades. La infraestructura, los servicios, la transformación digital, la sostenibilidad y la formación de capital humano figuran entre los desafíos pendientes para el sector.

La posición 94 en el índice internacional de turismo

Guatemala obtuvo 3,43 puntos sobre siete en el Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo 2026 del Foro Económico Mundial, frente a los 3,42 registrados en la medición de 2024. El país quedó en el puesto 94 de la clasificación.

El índice no evalúa directamente el número de visitantes, el gasto turístico ni los ingresos generados por la actividad. Su metodología considera conectividad, infraestructura, servicios, sostenibilidad, transformación digital, entorno empresarial y capital humano.

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Entre 2024 y 2026, el 92 % de las economías evaluadas mejoró su puntuación, en un escenario de mayor competencia internacional. El Foro Económico Mundial sostiene que las comparaciones deben analizarse de acuerdo con las condiciones, prioridades y características de cada economía.

El director general del Inguat, Harris Whitbeck, valoró la medición como una herramienta para identificar fortalezas y desafíos. “Celebrar el Día Mundial del Turismo también significa detenernos a observar dónde estamos y hacia dónde debemos seguir avanzando. Recibimos este informe con entusiasmo porque nos ofrece información útil, nos permite compararnos, aprender y reconocer con mayor precisión nuestras fortalezas y nuestros desafíos”.

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