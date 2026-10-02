Salud reproductiva en Guatemala: la planificación familiar es el servicio con menor ejecución

Una infografía señala que el Ministerio de Salud de Guatemala ejecutó el 14,64% del presupuesto para anticonceptivos entre enero y agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de Guatemala ejecutó apenas 14,64% de los fondos destinados a anticonceptivos entre enero y agosto de 2026, un nivel que el Grupo Multidisciplinario para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos considera insuficiente para sostener el abastecimiento en la red pública.

La baja ejecución corresponde al renglón 266, destinado a la compra de condones, T de cobre y dispositivo intrauterino (DIU) para los centros de salud del país.

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La organización advirtió que la falta de estos insumos “coloca a las mujeres en situación de vulnerabilidad” ante embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.

El Programa Nacional de Salud Reproductiva, una categoría más amplia a cargo del MSPAS, acumuló una ejecución de 56% sobre los Q 653 millones vigentes durante el período analizado. El programa reúne acciones de promoción, prevención, atención y recuperación en salud sexual y reproductiva para mujeres y hombres en edad fértil, embarazadas, madres, recién nacidos y adolescentes.

El contraste revela que el gasto general del programa no se trasladó de manera proporcional a todos sus servicios. Mientras el conjunto de la política reproductiva registró ese nivel de ejecución, la compra de métodos anticonceptivos permaneció entre los componentes con mayor retraso.

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El Grupo Multidisciplinario advirtió que la escasez de insumos aumenta la vulnerabilidad de las mujeres ante embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.(Redes Sociales)

Más de 19 millones de quetzales sin devengar en anticonceptivos

El renglón 266 tenía una asignación inicial de Q 22.633.292 y, después de una modificación de Q 342.732, quedó con un presupuesto vigente de Q 22.290.560. De esa partida, el MSPAS registró como gasto devengado Q 3.262.928,70, la cifra que determinó el bajo porcentaje de ejecución.

Los datos fueron difundidos el 1 de septiembre de 2026 en el portal del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). La diferencia entre el presupuesto vigente y el gasto devengado dejó más de Q 19 millones sin ejecutar para la adquisición de los insumos contemplados en ese renglón.

El seguimiento del Grupo Multidisciplinario señala que el abastecimiento continuo de métodos de planificación familiar depende de que los establecimientos públicos cuenten con estos productos. Los condones, la T de cobre y el DIU forman parte de la oferta de anticoncepción que debe llegar a los centros de salud.

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La ejecución del servicio de planificación familiar dentro del Programa Nacional de Salud Reproductiva también se ubicó por debajo del promedio general. Ese rubro, que incluye gastos operativos además de la compra de anticonceptivos, tuvo un presupuesto vigente de Q 88.802.540 y un gasto devengado de Q 28.450.131,11, equivalente a 32,4%.

El servicio de planificación familiar quedó por detrás de otras áreas del mismo programa, entre ellas la atención del parto, la distribución de micronutrientes y el control prenatal. La disparidad, según la organización, afecta con mayor fuerza a las mujeres indígenas, quienes enfrentan más barreras para acceder a servicios de salud reproductiva.

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El reclamo por ejecución total de la salud reproductiva

El presupuesto vigente del Programa Nacional de Salud Reproductiva aumentó respecto del monto asignado originalmente. Sin embargo, ese ajuste no tuvo una ejecución equivalente en todos los servicios que integran la estrategia estatal.

La organización presentó sus resultados en torno al 26 de septiembre, Día Mundial y Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, y al 28 de septiembre, Día Internacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Para monitorear estas políticas, utiliza el Mirador de Derechos Sexuales y Reproductivos.

El Grupo Multidisciplinario planteó que el Estado de Guatemala, el Congreso de la República y el MSPAS deben garantizar recursos para los servicios de salud sexual y reproductiva y fiscalizar que la ejecución alcance el 100% de lo asignado.

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El planteamiento también incluye al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y su Programa Vida. A ese programa le atribuye la responsabilidad de atender a niñas víctimas de violencia sexual y de asegurar rutas de atención integral para los casos de embarazo forzado.