Guatemala

La Policía Nacional Civil de Guatemala, reporta captura tras decomisar un arsenal durante un allanamiento en Sacatepéquez

La mujer de 38 años quedó bajo custodia luego del registro en una vivienda de Santo Domingo Xenacoj, donde fiscales y agentes hallaron fusiles, lanzagranadas, una subametralladora, una pistola y granadas M40

Composición de dos fotos con varias armas sobre un cartón en el suelo y una persona con ropa oscura inspeccionando una habitación.
Un agente de policía efectúa un registro en una vivienda donde se hallaron varias armas de fuego sobre el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Policía Nacional Civil capturó a Rosa América Bor Pérez, de 38 años, durante un allanamiento en Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, donde las autoridades localizaron seis armas de fuego, lanzagranadas, miles de municiones y silenciadores. La diligencia formó parte de una investigación en curso destinada a determinar la procedencia del arsenal y su posible relación con hechos violentos.

El operativo permitió incautar 7.557 cartuchos de distintos calibres, 86 cargadores, ocho supresores o silenciadores de sonido y otro silenciador adicional. También fueron halladas miras telescópicas y otros accesorios para armas de fuego.

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La Fuerza Especial de Intervención y Reacción Halcones, perteneciente a la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, realizó la diligencia junto con fiscales del Ministerio Público. La detenida y los objetos decomisados quedaron a disposición de las autoridades para continuar el proceso legal.

Agentes uniformados escoltan a una mujer esposada por la espalda en una calle de noche junto a una camioneta policial
La Policía Nacional Civil capturó a Rosa América Bor Pérez, de 38 años, durante un allanamiento en Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez. (PNCdeGuatemala)

Un arsenal con fusiles, lanzagranadas y municiones

Dentro de la vivienda allanada, los agentes localizaron dos fusiles, uno de ellos equipado con silenciador; dos lanzagranadas, una subametralladora y una pistola. Entre los hallazgos también figuraron granadas M40 y tolvas para las armas.

La Policía Nacional Civil informó que la intervención fue el resultado de una investigación desarrollada mediante varias diligencias en distintos sectores. El procedimiento contó además con la coordinación de la División Especializada en Investigación Criminal y la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos.

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César Mateo, portavoz de la Policía Nacional Civil, indicó que el hallazgo no obedeció a una acción fortuita, sino al seguimiento de pesquisas previas. Las autoridades buscan establecer si el armamento fue utilizado en algún delito o si estuvo vinculado con hechos de violencia.

En el inmueble también fue localizado un altar alusivo a San Simón, acompañado por jarrones con flores y bebidas alcohólicas. Las autoridades no informaron si esos objetos guardaban relación con el arsenal ni con la investigación penal abierta tras el allanamiento.

La captura fue reportada inicialmente como la de Rosa “N”, de 38 años. En comunicaciones posteriores, las fuerzas de seguridad identificaron a la detenida como Rosa América Bor Pérez.

Agentes policiales con pasamontañas observan cajas de plástico con municiones y cargadores etiquetados con marcadores numéricos en un patio
Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica custodian cajas con municiones y armas numeradas durante un procedimiento policial. (PNCdeGuatemala)

Siete allanamientos y un presunto narcolaboratorio en Guatemala

Las acciones en Sacatepéquez se sumaron a siete allanamientos realizados ese lunes en inmuebles del departamento de Guatemala, donde agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica y fiscales del Ministerio Público localizaron posibles indicios de actividades vinculadas con el narcotráfico.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en el condominio Puerta Grande, en Santa Catarina Pinula. En esa vivienda fueron encontrados paquetes que podrían contener droga, una máquina contadora de dinero, tres radios transmisores, 854 municiones y dos cargadores para arma de fuego.

Las diligencias incluyeron inspecciones, registros de propiedades y el secuestro de pruebas. El Ministerio Público señaló que esas medidas respondían a una investigación coordinada con la unidad antinarcótica de la Policía Nacional Civil.

En San José Pinula, las autoridades reportaron la ubicación de un presunto narcolaboratorio. En el lugar encontraron paquetes rectangulares con presunta cocaína, cápsulas, piedras de crack, armas de fuego de grueso calibre, municiones, vehículos y dinero en efectivo.

Los investigadores también informaron el hallazgo de equipos de comunicación y de numerosas sustancias que serán sometidas a documentación y análisis. Las autoridades no detallaron la cantidad de droga localizada ni el monto de dinero incautado.

Los siete procedimientos se concentraron en San José Pinula y Santa Catarina Pinula, municipios del departamento de Guatemala. Durante la tarde del lunes, las diligencias continuaban mientras fiscales y agentes procesaban los indicios encontrados en los inmuebles.

En Santo Domingo Xenacoj, la investigación seguirá orientada a determinar el origen de las armas, las municiones, los lanzagranadas y los dispositivos de supresión de sonido incautados.

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