Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo encabezó el desfile escolar por los 205 años de independencia

La jornada cívica del 15 de septiembre reunió a cadetes, delegaciones estudiantiles, 122 agrupaciones musicales y autoridades en el Centro Histórico, con un recorrido por la zona 1 previsto para unas cinco horas

Soldados con uniformes de gala azules y rojos, guantes blancos y plumas de colores en los sombreros marchan y realizan el saludo militar
Bernardo Arévalo encabezó el desfile cívico escolar por los 205 años de independencia de Guatemala en el Centro Histórico de la capital. (Ministerio de Gobernación)
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El presidente Bernardo Arévalo encabezó este lunes 15 de septiembre el desfile cívico escolar por los 205 años de independencia de Guatemala, una jornada que reunió a cadetes, estudiantes, bandas musicales y funcionarios en las calles del Centro Histórico de la capital.

La actividad congregó a 122 bandas escolares, organizadas en ocho bloques, y tuvo una duración prevista de aproximadamente cinco horas. El paso de los establecimientos educativos convirtió a la zona 1 en un espacio de música, coreografías y expresiones de identidad nacional.

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El recorrido comenzó en la 7.ª avenida y 18 calle de la zona 1, junto a la Tipografía Nacional, y avanzó por las principales calles del Centro Histórico. Familias, niños, jóvenes y adultos se instalaron en distintos puntos para acompañar las presentaciones.

La Dirección General de Educación Física, Digef, distribuyó a las bandas en ocho bloques para ordenar la participación de los centros educativos. Tambores, liras, trompetas, instrumentos de bronce y otras piezas acompañaron la marcha de los estudiantes.

Músicos vestidos con uniformes grises, pantalones blancos y gorras con plumeros marchan y tocan trompetas con estandartes
Bernardo Arévalo encabezó el desfile cívico escolar por los 205 años de independencia de Guatemala en el Centro Histórico de la capital. (Ministerio de Gobernación)

Cadetes y estudiantes al frente de la conmemoración

Las damas y caballeros cadetes de la Escuela Politécnica abrieron el desfile con paso firme por la séptima avenida de la Ciudad de Guatemala. Detrás de ellos marcharon delegaciones estudiantiles e instituciones invitadas que interpretaron piezas musicales como homenaje a la nación.

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Los participantes llevaron a las calles el resultado de meses de ensayos y preparación. Las bandas combinaron ejecuciones musicales con formaciones y coreografías ante el público reunido en el recorrido.

El desfile escolar forma parte de las actividades realizadas durante septiembre por la independencia de Guatemala. Cada 15 de septiembre, la celebración reúne a la población alrededor de los colores azul y blanco y de las manifestaciones cívicas vinculadas con la historia del país.

Arévalo observó el paso de las delegaciones frente al frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura. El mandatario estuvo acompañado por la ministra de Educación, Anabella Giracca; el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda; el gobernador de Guatemala, Mauricio Benard Alvarado, y otros funcionarios del Gobierno central.

Con la Banda Presidencial, el jefe del Ejecutivo saludó y aplaudió a los representantes de los establecimientos educativos. La convocatoria presidencial felicitó el esfuerzo de cada institución participante y mencionó una conmemoración por los 204 años de emancipación patria.

El presidente también reconoció el patriotismo expresado por estudiantes, cadetes y representantes de las entidades presentes. La jornada concentró a nuevas generaciones en un recorrido que atravesó puntos del Centro Histórico de la capital.

Una banda militar vestida de uniforme blanco y azul marcha en la calle ante una multitud en gradas que sostiene banderas
Bernardo Arévalo encabezó el desfile cívico escolar por los 205 años de independencia de Guatemala en el Centro Histórico de la capital. (Ministerio de Gobernación)

Seguridad, justicia y desarrollo en el mensaje presidencial

En actividades previas a la conmemoración, Arévalo dirigió un mensaje a la población centrado en seguridad, justicia y desarrollo social. El presidente sostuvo que el país atraviesa un período de mejores condiciones de vida para las familias.

“El sol siempre sale, especialmente para las familias que ahora tienen unas mejores condiciones de vida”, afirmó el mandatario. Luego definió la identidad nacional como una responsabilidad compartida ante las dificultades: “Guatemala somos todos, orgullosos de lo que somos y de lo que nos hace ser de aquí, comprometidos para administrar juntos cualquier adversidad”.

Arévalo señaló que el Ministerio Público se encuentra bajo la responsabilidad de “un hombre honesto e independiente”. También se refirió a los guatemaltecos que permanecen en el exilio o enfrentan procesos judiciales que calificó como injustos.

El mandatario sostuvo que la libertad “empieza a florecer” y que el sistema de justicia comienza a resolver casos que, según expresó, nunca debieron existir. Esas resoluciones, indicó, permitirán el retorno de personas a Guatemala.

“El camino ha sido largo y no ha terminado. Pero Guatemala lo está recorriendo con determinación”, declaró Arévalo.

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