El Salvador

León XIV recibió a los obispos de El Salvador en Roma y un gesto inesperado marcó el cierre

La delegación cerró su paso por el Vaticano con una audiencia privada y la entrega de una reliquia de primer grado del arzobispo mártir, en una agenda marcada por conversaciones sobre el presente salvadoreño

León XIV recibió a los obispos de El Salvador en una audiencia privada que cerró su visita ad limina Apostolorum en Roma. /(Vatican News)
León XIV recibió a los obispos de El Salvador en una audiencia privada que cerró su visita ad limina Apostolorum en Roma. /(Vatican News)
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León XIV recibió a los obispos de El Salvador el 11 de septiembre en una audiencia privada que cerró su visita ad limina Apostolorum en Roma, dedicada a la oración, el diálogo y las reuniones con organismos de la Curia Romana. Los prelados entregaron al Pontífice una reliquia de primer grado de San Óscar Arnulfo Romero, informó Vatican News.

La delegación salvadoreña llegó a Roma el 7 de septiembre y también mantuvo un encuentro con el Dicasterio para la Comunicación. Allí presentó la realidad de la Iglesia y de la sociedad del país, sus desafíos y esperanzas, además de la labor comunicativa eclesial.

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El futuro del país estuvo entre los asuntos planteados por los obispos. El cardenal Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar emérito de San Salvador, pidió que los salvadoreños sean parte de un proyecto colectivo. “Ser todos parte de un proyecto de futuro para el país. Ser protagonistas. Y que los pueblos sean protagonistas”, dijo.

Los obispos de El Salvador entregaron a León XIV una reliquia de primer grado de San Óscar Arnulfo Romero./ (Vatican News)
Los obispos de El Salvador entregaron a León XIV una reliquia de primer grado de San Óscar Arnulfo Romero./ (Vatican News)

A juicio del purpurado, el pueblo salvadoreño posee una energía capaz de impulsar un futuro nuevo si encuentra espacios adecuados para expresarse. Su planteamiento apunta a una cultura del encuentro y del diálogo, en la que la población participe de las decisiones sobre el porvenir nacional.

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Los obispos llevaron a Roma la preocupación por contemplar la realidad salvadoreña desde la dignidad de cada persona. Rosa Chávez vinculó esa perspectiva con Magnifica humanitas, la primera encíclica de León XIV, centrada en la custodia de la persona humana ante los desafíos de la inteligencia artificial.

El cardenal afirmó que la Iglesia local leyó el documento para observar el presente y el futuro del país desde la mirada propuesta por el Papa. “La persona humana en el centro, plenamente realizada, con futuro, con esperanza”, destacó.

La delegación salvadoreña presentó ante el Dicasterio para la Comunicación la realidad de la Iglesia y de la sociedad de El Salvador, junto con sus desafíos, esperanzas y trabajo comunicativo. /(Vatican News)
La delegación salvadoreña presentó ante el Dicasterio para la Comunicación la realidad de la Iglesia y de la sociedad de El Salvador, junto con sus desafíos, esperanzas y trabajo comunicativo. /(Vatican News)

La encíclica, según explicó, comunica esperanza aun en un tiempo definido por cambios tecnológicos rápidos. “Yo una vez, durante dos días, palabra por palabra, quedé sorprendido de cómo comunica esperanza”, relató sobre su lectura del texto pontificio.

La centralidad de la persona también se enlaza, para Rosa Chávez, con el mensaje de paz que León XIV transmite desde el comienzo de su pontificado.

“La paz que nace en el corazón de Jesucristo y un corazón también transformado por su ternura, su misericordia, hace posible un mundo nuevo. No hay otro camino”, sostuvo.

El cardenal describió a la Iglesia de El Salvador como una comunidad marcada por el amor al Papa, a la Virgen y a la Eucaristía, además de una esperanza que persiste pese al sufrimiento. También señaló la cercanía del Pontífice con el país. “Él conoce a nuestra tierra increíblemente bien. Es hijo de nuestra tierra, en cierto modo”, aseguró.

Los obispos llevaron a Roma la preocupación por mirar la realidad de El Salvador desde la dignidad humana, en diálogo con la encíclica Magnifica humanitas de León XIV sobre la persona y la inteligencia artificial./ (Vatican News)
Los obispos llevaron a Roma la preocupación por mirar la realidad de El Salvador desde la dignidad humana, en diálogo con la encíclica Magnifica humanitas de León XIV sobre la persona y la inteligencia artificial./ (Vatican News)

San Óscar Arnulfo Romero en los encuentros vaticanos

La figura de San Óscar Arnulfo Romero estuvo presente en las reuniones de los obispos con los distintos organismos de la Curia. Rosa Chávez dijo haber percibido en Roma un afecto extendido hacia el arzobispo mártir de San Salvador.“Ciertamente es un santo de toda la Iglesia. Aquí se le ama tanto en Roma”, indicó.

Ese reconocimiento anima a la Iglesia salvadoreña a valorar el legado pastoral de Romero y su entrega al pueblo. “Hemos dado al mundo un santo pastor y mártir realmente extraordinario”, afirmó el cardenal.

Los encuentros con los responsables vaticanos fueron definidos por Rosa Chávez como una experiencia “muy intensa, muy inspiradora, muy estimulante, muy cordial”. El purpurado destacó que el intercambio estuvo atravesado por un diálogo “muy intenso, muy vivo, muy fraterno” y por el afecto hacia la Iglesia salvadoreña.

ARCHIVO: La figura de san Óscar Arnulfo Romero atravesó los encuentros vaticanos de los obispos de El Salvador y reforzó el llamado de Rosa Chávez a sostener la esperanza del país. /(EFE/Rodrigo Sura)
ARCHIVO: La figura de san Óscar Arnulfo Romero atravesó los encuentros vaticanos de los obispos de El Salvador y reforzó el llamado de Rosa Chávez a sostener la esperanza del país. /(EFE/Rodrigo Sura)

Al dirigirse a los habitantes del país, el cardenal pidió sostener la esperanza. “Que no decaiga la esperanza. Que sigamos esperando con esperanza y soñando el futuro que Dios quiere”, agregó.

Rosa Chávez recordó además una frase que escuchó durante un encuentro con San Juan Pablo II: “El Salvador salvará al mundo”. Para él, esa expresión llama al país a ser luz y esperanza para otros pueblos y a asumir una misión evangelizadora.

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