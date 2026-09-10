Malasia decreta la emergencia y Filipinas suspende las clases por la contaminación del aire tras los incendios en Indonesia

Malasia declaró el estado de emergencia por la contaminación del aire en Serian tras un índice de calidad del aire de 521 puntos (AP)

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Malasia declaró el estado de emergencia por la contaminación del aire en la localidad de Serian, en el estado de Sarawak, después de que el índice oficial de calidad del aire escalara hasta 521 puntos, un nivel que las autoridades del país consideran crítico.

La decisión, avalada por el rey Sultán Ibrahim Iskandar, expuso otra vez el alcance regional de la niebla transfronteriza provocada por los incendios forestales en Indonesia, en un contexto de sequía prolongada y condiciones climáticas asociadas a El Niño.

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En Serian, una ciudad agrícola de cerca de 90.000 habitantes situada en la isla de Borneo, cerca de la frontera con la provincia indonesia de Kalimantan, el índice trepó hasta 521. Al mismo tiempo, Kuching, capital de Sarawak, marcó 311, también dentro de la franja peligrosa para la salud.

De acuerdo con datos oficiales del Departamento de Medio Ambiente de Malasia citados por AP, el deterioro obligó a activar mecanismos excepcionales para limitar las consecuencias sanitarias y operativas del episodio.

Un nivel crítico de contaminación activó la emergencia

La oficina del primer ministro Anwar Ibrahim indicó que la emergencia permitirá aplicar medidas más eficaces frente al deterioro de la calidad del aire, aunque por el momento no precisó el alcance de esas disposiciones. Funcionarios malasios habían señalado previamente que un índice superior a 500 puede habilitar la suspensión de actividades no esenciales y la interrupción de tareas al aire libre.

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La contaminación del aire en Sarawak también alcanzó a Kuching, donde el índice oficial llegó a 311 y quedó en un nivel peligroso para la salud (AP)

La normativa ya prevé el cierre de escuelas cuando el indicador rebasa los 200 puntos, una referencia que muestra la gravedad del cuadro actual. En los últimos días, Sarawak apareció como la región más afectada por la contaminación, con varias zonas dentro de niveles peligrosos. El avance de la bruma redujo la visibilidad en centros urbanos y rurales y devolvió al primer plano un problema que se repite cada año en buena parte del sudeste asiático.

La decisión también tuvo una dimensión institucional. El consentimiento de Sultán Ibrahim Iskandar dio respaldo formal a una medida excepcional en medio de una crisis ambiental que afecta la vida cotidiana, la actividad económica y la salud pública.

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El escenario abrió además una nueva etapa de presión sobre las autoridades nacionales y estatales, obligadas a responder ante un fenómeno que rebasa fronteras y depende en gran medida de la evolución de los incendios al otro lado del límite territorial.

El humo de los incendios en Indonesia se extiende por el sudeste asiático

La niebla transfronteriza es un fenómeno recurrente en la región. Cada temporada seca, los incendios forestales y de turberas en Indonesia liberan columnas de humo que pueden desplazarse hacia Malasia, Brunéi y Singapur, con efectos persistentes sobre la calidad del aire. Este año, el cuadro adquirió una magnitud mayor por la combinación de focos de incendio elevados, escasez de lluvias y el fortalecimiento de El Niño, factores que favorecen la propagación del fuego y dificultan su control.

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El impacto ya alcanzó a otros países. En Filipinas, el presidente Ferdinand Marcos Jr. ordenó este viernes la suspensión de clases en todos los niveles en la región de Manila metropolitana y en más de una docena de provincias del norte, según un comunicado oficial. A su vez, el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales filipino recomendó limitar la permanencia al aire libre y utilizar mascarillas en las áreas afectadas por la humareda.

Indonesia intensificó los operativos contra los incendios forestales con 717 puntos calientes detectados, 112 detenidos y sanciones contra cinco empresas en Kalimantan (AP)

El comportamiento atmosférico de la región explica parte de la rapidez con la que el problema se propaga. Cuando las condiciones son secas y los vientos soplan en dirección favorable, las partículas generadas por las quemas atraviesan fronteras y alteran la calidad del aire a cientos de kilómetros de los focos activos.

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Operativos, arrestos y sanciones ante el avance del fuego

Las autoridades de Indonesia intensificaron en las últimas horas los operativos para contener los incendios y perseguir a los responsables de los focos. Datos satelitales del Ministerio de Bosques detectaron 717 puntos calientes desde el 1 de agosto en todo el país, con 103 focos activos en las últimas 24 horas. En paralelo, los equipos de emergencia desplegaron recursos de combate e hicieron intentos de inducción de lluvia para aliviar la sequía y frenar la expansión del fuego.

La policía indonesia anunció la detención de 112 personas sospechadas de haber iniciado incendios recientes en bosques y turberas de 10 provincias ubicadas en las islas de Sumatra y Borneo. Según las autoridades, los detenidos son agricultores locales acusados de prender fuego de manera deliberada para despejar parcelas a menor costo, una práctica que persiste pese a los controles y a las consecuencias regionales de la contaminación.

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Además, el gobierno suspendió las licencias comerciales de cinco empresas por presuntos incendios forestales y rurales dentro de sus concesiones en Kalimantan. El alto funcionario policial Pipit Subiyanto, integrante del área de investigaciones criminales de la Policía Nacional, dijo que se analizan 167 causas vinculadas con la quema intencional de unas 4.700 hectáreas en nueve provincias.