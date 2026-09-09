Guatemala

Asesinaron a balazos a una madre y su hija en un local de ropa usada en Ciudad de Guatemala

Las víctimas, Olga Carolina Esquité, de 43 años, y Natali Nicole Esquité, de 23, fueron halladas sin vida en su local de ropa usada, tras recibir varios disparos este martes por la tarde

Olga Carolina Esquité, de 43 años, y Natali Nicole Esquité, de 23, murieron tras recibir balazos dentro del establecimiento comercial.
Un ataque armado en la colonia Santa Fe, zona 13 de la Ciudad de Guatemala, dejó asesinadas a una madre y su hija en un negocio de ropa usada. (Bomberos Municipales)
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Un violento ataque armado sacudió la colonia Santa Fe, ubicada en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, en el lugar fueron asesinadas madre e hija mientras laboraban en su negocio de venta de ropa usada.

Las víctimas fueron identificadas como Olga Carolina Esquité, de 43 años, y su hija Natali Nicole Esquité, de 23, quienes perdieron la vida de forma instantánea tras ser atacadas a balazos en el interior del establecimiento comercial.

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El doble crimen se registró la tarde de este martes 8 de septiembre, específicamente en la 28 calle y 13 avenida del sector.

Olga Carolina Esquité, de 43 años, y Natali Nicole Esquité, de 23, murieron tras recibir balazos dentro del establecimiento comercial.
Una de las víctimas fue identificada como Natali Nicole Esquité, de 23 años, la otra era su madre Olga Carolina Esquité, de 43. (Facebook)

De acuerdo con los reportes preliminares de los Bomberos Municipales, quienes acudieron rápidamente al llamado de emergencia, ambas mujeres presentaban múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en regiones vitales.

Tras evaluar los signos vitales, los socorristas constataron que ya habían fallecido a consecuencia de la gravedad de las lesiones.

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) desplegaron un operativo de seguridad y acordonaron extensamente la escena del crimen a la espera del Ministerio Público (MP).

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Las autoridades recabaron evidencias y testimonios que permitan esclarecer el móvil detrás de esta agresión directa, la cual vuelve a enlutar a una familia guatemalteca y transforma un microcomercio local en el escenario de una nueva masacre urbana.

Olga Carolina Esquité, de 43 años, y Natali Nicole Esquité, de 23, murieron tras recibir balazos dentro del establecimiento comercial.
El doble crimen ocurrió la tarde del martes 8 de septiembre en la 28 calle y 13 avenida de la zona 13 de la Ciudad de Guatemala. (Bomberos Municipales)

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque, sin embargo las primeras hipótesis apuntan a que se trató de una extorsión que las mujeres se habrían negado a pagar.

Panorama crítico de las extorsiones en el país

Las estadísticas oficiales reflejan que el delito de la extorsión continúa asfixiando al sector comercial y al transporte en el territorio nacional.

A pesar de los operativos antipandillas y las denuncias centralizadas por las fuerzas de seguridad, los pequeños negocios siguen siendo blancos vulnerables de intimidaciones por parte de estructuras criminales como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.

Aunque instituciones gubernamentales reportaron reducciones interanuales en las denuncias formales durante el primer semestre del año, organizaciones de análisis como el grupo Diálogos advierten que la tasa nacional supera las 130 incidencias por cada cien mil habitantes.

Estas cifras se concentran con mayor crudeza en el departamento de Guatemala, donde la extorsión a comercios locales representa una amenaza constante y el principal detonante de crímenes violentos contra trabajadores y emprendedores.

Olga Carolina Esquité, de 43 años, y Natali Nicole Esquité, de 23, murieron tras recibir balazos dentro del establecimiento comercial.
Los Bomberos Municipales informaron que las dos víctimas presentaban múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en regiones vitales. (Bomberos Municipales)

Aumento de la violencia homicida

La violencia homicida en Guatemala mantiene en alerta a los cuerpos de seguridad y a la sociedad civil. Informes recientes señalan que los meses precedentes han registrado incrementos preocupantes en la curva de criminalidad a nivel nacional, marcando picos elevados de muertes violentas en distintos puntos del territorio guatemalteco.

Si bien las autoridades nacionales informaron de una baja general del diez por ciento en los homicidios durante la primera mitad del año en comparación con el periodo anterior, los repuntes cíclicos, impulsados por disputas territoriales entre maras y bandas de sicariato, continúan cobrando vidas de civiles ajenos a estos enfrentamientos, evidenciando los retos persistentes en materia de seguridad ciudadana y prevención del delito.

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