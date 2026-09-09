El régimen de Irán dijo que atacó dos buques estadounidenses, ocho petroleros y otros diez barcos en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Ronen Zvulun)

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Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron este miércoles que atacaron dos buques estadounidenses, ocho petroleros y otros diez barcos en el estrecho de Ormuz, en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos del martes contra cinco barcos cisterna iraníes en el Golfo.

“El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) atacó dos buques estadounidenses y ocho petroleros que se encontraban en la zona, causándoles daños considerables”, indicó el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado difundido por la agencia oficial IRNA.

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El CGRI también afirmó que otros diez barcos fueron alcanzados durante la operación. Según el comunicado, se trató de embarcaciones que “no cumplían con las normas y que intentaban atravesar la zona prohibida e insegura del estrecho de Ormuz”.

La declaración se produjo después de que los Guardianes de la Revolución amenazaran a los buques petroleros ubicados en puertos de Kuwait y Bahréin, dos países aliados de Estados Unidos, a los que acusaron de permitir actividades contra Irán.

“Les advertimos que abandonen sus buques, porque serán tomados como objetivo”, declaró el cuerpo militar iraní, según el comunicado difundido por IRNA. La advertencia estuvo dirigida tanto a las embarcaciones como a sus tripulaciones, a las que instó a abandonar de inmediato esas instalaciones portuarias.

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La amenaza contra los buques en Kuwait y Bahréin se produjo horas después de que los Guardianes de la Revolución Islámica afirmaran que efectuaron un ataque con misiles contra una instalación militar estadounidense situada cerca de Al Azraq, en el este de Jordania.

La declaración se produjo después de que los Guardianes de la Revolución amenazaran a los buques petroleros ubicados en puertos de Kuwait y Bahréin, dos países aliados de Estados Unidos, a los que acusaron de permitir actividades contra Irán (REUTERS)

La organización iraní presentó el ataque como una represalia por la destrucción de cinco petroleros iraníes por parte de Estados Unidos. La versión de Teherán no estuvo acompañada inicialmente por una confirmación de Washington.

Las autoridades jordanas, en tanto, reconocieron que su territorio fue alcanzado por una oleada de misiles procedentes de Irán. El Ejército jordano informó que sus sistemas de defensa aérea detectaron y enfrentaron 20 misiles balísticos dirigidos contra territorio del reino.

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De acuerdo con el balance oficial de las Fuerzas Armadas jordanas, 18 de los proyectiles fueron destruidos antes de alcanzar sus objetivos, mientras que los otros dos terminaron en zonas sin población.

Las autoridades de Amán señalaron que el ataque no dejó muertos. Equipos especializados fueron desplegados en los lugares donde cayeron restos de los proyectiles para asegurar las áreas y determinar si existían riesgos adicionales.

Las Fuerzas Armadas pidieron a la población que no manipule fragmentos ni elementos desconocidos encontrados después del ataque y que informe de inmediato a las autoridades. También solicitaron evitar la difusión de información no verificada mientras continúan las tareas de vigilancia y evaluación.

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Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que los misiles alcanzaron instalaciones destinadas al mantenimiento y reparación de aeronaves, áreas de preparación y posiciones asociadas a cazas estadounidenses.

“En el marco de esta operación dirigida a castigar al agresor”, señalaron los Guardianes, sus fuerzas atacaron instalaciones vinculadas con aeronaves F-35, F-16 y F-15 y aseguraron que provocaron “graves daños al enemigo”.

Los anuncios del CGRI se produjeron en el contexto de la escalada entre Irán y Estados Unidos tras la destrucción de cinco petroleros iraníes vinculados con la Guardia Revolucionaria. Washington había señalado que la operación respondía a dos ataques con misiles balísticos ejecutados por fuerzas iraníes contra un buque de guerra estadounidense durante los días previos.

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Imágenes infrarrojas y térmicas muestran cinco petroleros iraníes antes y después de una operación militar estadounidense. Las imágenes posteriores evidencian graves daños en las estructuras de los buques, que habrían sido destruidos durante la operación.

Los enfrentamientos se producen tras un período de relativa calma durante agosto. La reanudación de los ataques entre Washington y Teherán volvió a generar presión sobre los mercados energéticos, con el crudo Brent alcanzando su mayor precio desde el 23 de julio, aunque todavía por debajo de los 100 dólares por barril.

La escalada también ocurre mientras Estados Unidos amplía las medidas económicas contra Irán. Washington impuso sanciones contra 36 personas y entidades relacionadas con la aviación iraní, incluyendo compañías que continúan operando en el país y redes financieras y de suministro vinculadas al sector.

(Con información de AFP)