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Trump celebró la victoria de Alternativa para Alemania en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt: “Una gran noche”

El mandatario estadounidense vinculó el resultado electoral con sus críticas a la política migratoria alemana, uno de los principales ejes de la AfD: “Finalmente se cansaron de las horribles normas y regulaciones de inmigración que tanto han perjudicado al país”

Trump celebró la victoria de Alternativa para Alemania en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt (REUTERS)
Trump celebró la victoria de Alternativa para Alemania en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt (REUTERS)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el martes por la noche la victoria de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, donde el partido obtuvo el 43,8% de los votos, frente al 17% de la Unión Demócrata Cristiana (CDU).

“El Partido Populista de Alemania acaba de vivir una noche realmente importante”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, donde también cuestionó las políticas migratorias alemanas y vinculó el resultado electoral con el rechazo a las normas de inmigración.

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En el mismo mensaje, el mandatario estadounidense afirmó que los alemanes “por fin se han cansado de las normas y regulaciones de inmigración absolutamente horribles que tanto daño han hecho a Alemania”.

Trump también sostuvo que la AfD “está en auge y no va a aguantar más” esa situación. El presidente estadounidense cerró su publicación con las siglas “MGGA”, en referencia a “Make Germany Great Again” (“Hacer grande a Alemania de nuevo”), una adaptación de su propio lema político “MAGA”.

El mensaje de Trump vía Truth Social
El mensaje de Trump vía Truth Social

La AfD obtuvo una victoria clara en los comicios celebrados el domingo en Sajonia-Anhalt. La formación alcanzó el 43,8% de los sufragios, más del doble del resultado que consiguió en 2021. El partido consiguió 39 de los 83 escaños del Parlamento regional, tres menos de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

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La CDU obtuvo el 17% de los votos. La formación gobernaba hasta ahora Sajonia-Anhalt y también gobierna a nivel nacional bajo el liderazgo del canciller Friedrich Merz.

El resultado supone la primera victoria de la extrema derecha en el gobierno de una región alemana desde 1945.

La AfD está clasificada como partido de extrema derecha por la Oficina Estatal para la Protección de la Constitución alemana desde 2023. El organismo sostiene que la formación ataca “los principios esenciales del orden democrático libre”, en particular “la garantía de la dignidad humana consagrada en la Ley Fundamental”.

La AfD apeló esa clasificación, pero el proceso se encuentra suspendido.

El partido también ganó las elecciones estatales de Turingia en 2024, aunque no consiguió gobernar en ese estado.

AfD alcanzó el 43,8% de los sufragios, más del doble del resultado que consiguió en 2021 (REUTERS)
AfD alcanzó el 43,8% de los sufragios, más del doble del resultado que consiguió en 2021 (REUTERS)

Si la AfD llegara al poder en Sajonia-Anhalt, sería la primera vez en la historia de la República Federal de Alemania que un partido clasificado como de extrema derecha gobernaría un estado federal.

La victoria electoral también recibió el respaldo de figuras cercanas al entorno político de Trump. Entre ellas se encuentra el empresario Elon Musk, seguidor de la AfD desde hace años.

Musk reaccionó a una publicación de Alice Weidel, codirigente nacional de la AfD, con el mensaje “¡bien hecho!”, en una de las primeras muestras de apoyo al resultado electoral.

(Con información de AFP y EP)

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