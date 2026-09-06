Diputados y Consejo Nacional del Deporte en Guatemala se acusan mutuamente: fiscalización o abuso de autoridad

Un hombre con gorra blanca realiza declaraciones ante los medios de comunicación rodeado de periodistas y grabadoras frente a un edificio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Conader presentó una denuncia penal contra los diputados José Chic, Orlando Blanco y Jairo Flores tras el altercado registrado el martes durante una sesión del consejo, un conflicto que escaló desde una discusión por el acceso a información sobre el manejo de fondos públicos del deporte hasta acusaciones cruzadas por fiscalización, abuso de autoridad y recursos vinculados a los Juegos Centroamericanos 2025.

La denuncia fue confirmada por la directora ejecutiva del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación, Mónica Violeta Morataya Aroche, quien señaló a los tres legisladores por abuso de autoridad con propósito electoral, abuso de autoridad, allanamiento ilegal, hurto de uso y difamación. La acción se presentó después del incidente ocurrido en las instalaciones del organismo, cuando Chic irrumpió en una sesión del consejo y protagonizó un cruce con Gerardo Aguirre, presidente del Comité Olímpico Guatemalteco.

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En el centro de la disputa aparece la ejecución de un presupuesto de 42,8 millones de quetzales asignado al organismo. Según expuso Chic, presidente de la Comisión de Deportes del Congreso, personal administrativo le indicó que se habían ejecutado 16,1 millones de quetzales.

El diputado José Chic, sostiene un documento del Congreso de la República dirigido al presidente de Guatemala durante una conferencia de prensa. (cortesia)

El Conader sostiene que el diputado interrumpió una sesión y exigió información de inmediato

En un comunicado difundido por el Conader afirmó que Chic ingresó al recinto acompañado de dos personas que no se identificaron y avanzó hasta la sala de sesiones pese a que, según la versión oficial, se le había ofrecido atención en la oficina de la directora ejecutiva. El organismo sostuvo que el legislador interrumpió una exposición en curso, se sentó en la mesa de sesiones y exigió la entrega inmediata de información sin respetar los plazos establecidos por la ley.

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Morataya Aroche aseguró que ningún integrante del consejo agredió ni bloqueó el ingreso del diputado y que solo se le pidió orden y que se retirara para permitir la continuidad de la sesión. La funcionaria sostuvo: “En ningún momento hubo actos de discriminación, golpes, ataques ni intentos de causar daño”.

La directora ejecutiva también presentó, a título personal, una denuncia por violencia psicológica contra Chic Cardona. En el mismo comunicado, el organismo atribuyó lo ocurrido a una “tergiversación de información” impulsada por el partido VOS con fines políticos y electorales, y pidió a las autoridades vigilar la conducta de funcionarios que, según su planteamiento, buscan perjudicar al Sistema Nacional de Cultura Física.

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La acusación penal responde, de forma directa, al ingreso de los diputados al Conader durante una sesión del consejo y al enfrentamiento posterior con Aguirre. Del lado del organismo, el episodio fue descrito como una irrupción ilegal; del lado de los legisladores, como un acto de fiscalización sobre el uso de recursos públicos.

El Consejo Nacional del Deporte de Guatemala anuncia acciones legales y una denuncia penal contra tres diputados del partido VOS por presuntas irregularidades. (CONADER Guatemala)

Los diputados vinculan el conflicto con dietas, viáticos y gastos de los Juegos Centroamericanos 2025

En una conferencia de prensa frente al Palacio Nacional de la Cultura, Chic entregó una carta abierta al presidente Bernardo Arévalo en la que preguntó si la política del gobierno será “la persecución, la criminalización y la denuncia” contra quienes ejercen tareas de control. El diputado explicó que acudió al Conader para revisar la ejecución del presupuesto y otros pagos hechos por la entidad.

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Entre esos desembolsos, mencionó 934.000 quetzales pagados en dietas en lo que va del año, con montos de hasta 30.000 quetzales mensuales para algunos integrantes del consejo. También señaló viáticos y gastos de representación, incluido un viaje a Serbia del director de la Dirección General de Educación Física y un pago de 25.000 quetzales en gastos de representación para el delegado presidencial ante el consejo.

Chic afirmó que el Conader se convirtió en “una agencia de empleos para amigos de varios funcionarios”. Según dijo, el exviceministro de Deportes identificado como Chan ahora trabaja en el organismo, mientras que Alarcón, antes asesor de la entidad, pasó a ocupar el cargo de viceministro.

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Orlando Blanco, que acompañó la conferencia, calificó esa rotación como un posible caso de nepotismo y anunció citaciones para la próxima semana desde la Comisión de Deportes. Jairo Flores, tercer diputado incluido en la denuncia, sostuvo que lo ocurrido el martes constituyó una violación a la Carta Olímpica y al Código de Ética del Comité Olímpico Internacional.

Flores anunció que la bancada VOS llevará el caso ante Ordeca, Panam Sports y el propio Comité Olímpico Internacional. También aseguró que, según le informaron autoridades del Ministerio de Educación, el director de la Dirección General de Educación Física no participó en la elaboración del comunicado del Conader ni fue consultado sobre las denuncias.

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La disputa se amplió a contratos y transferencias bajo revisión

El trasfondo del enfrentamiento se remonta a agosto, cuando la Comisión de Deportes detectó operaciones por 20,4 millones de quetzales relacionadas con hospedaje y alimentación de los Juegos Centroamericanos 2025 que, según Chic, no aparecían registradas en Guatecompras de la forma esperada. El diputado también puso bajo revisión una ampliación presupuestaria de 13,97 millones de quetzales.

Además, sostuvo que parte de los recursos trasladados a comités olímpicos de otros países habría sido enviada a seis cuentas bancarias en el extranjero. Esa revisión sobre contratos, transferencias y ejecución presupuestaria quedó ahora mezclada con las denuncias penales y las gestiones políticas abiertas por ambas partes.

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Los diputados adelantaron que entre este sábado y el lunes presentarán denuncias y querellas adicionales contra Aguirre y contra abogados que, según afirmaron, promovieron acciones en su contra ante el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. La bancada VOS también solicitó una reunión con Arévalo para conocer su posición sobre el conflicto y exigió la renuncia de Aguirre a la presidencia del Comité Olímpico Guatemalteco.