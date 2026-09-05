El Gobierno de Guatemala socializa el Plan Maestro de Aeródromos para trasladar 30 % de la conectividad aérea al interior del país

Varias avionetas permanecen sobre la pista de un aeródromo rodeado de vegetación y montañas bajo un cielo nublado. (DGAC)

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Guatemala avanza con el PMAN para transformar 14 aeródromos en nodos de desarrollo regional y redistribuir 30 % de la conectividad aérea hacia el interior del país, una estrategia con la que el Gobierno busca que la infraestructura aeronáutica deje de servir solo para el traslado de pasajeros y pase a funcionar como plataforma económica, social y territorial.

La meta de desconcentración se apoya en la certificación internacional de Quetzaltenango y Puerto Barrios, y en la validación de Mundo Maya para operar como alterno de La Aurora. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda informó además que ya se ejecutan obras de mantenimiento, remozamiento, ampliación y planificación en varias pistas, junto con acciones de fortalecimiento de personal y equipamiento.

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Durante la primera semana de septiembre, la Dirección General de Aeronáutica Civil realizó dos talleres de socialización para analizar la propuesta técnica del Plan Maestro de Aeródromos Públicos Nacionales. Las jornadas reunieron a representantes de distintos sectores con el objetivo de revisar sus alcances, recoger aportes y preparar su futura implementación.

El plan plantea una hoja de ruta de largo plazo para mejorar la red de aeródromos públicos y conectar con mayor eficiencia las regiones del país. Su enfoque apunta a que estas instalaciones acerquen mercados, impulsen actividades productivas y generen oportunidades económicas en municipios y comunidades.

Un ponente presenta el Plan Maestro de Aeródromos Públicos Nacionales ante la audiencia durante un taller en Guatemala. (DGAC)

El plan se basa en un diagnóstico técnico de 14 aeródromos públicos

El PMAN incorpora un diagnóstico integral de 14 aeródromos públicos. Ese trabajo incluyó levantamientos topográficos, reconocimiento de infraestructura, análisis con drones, encuestas y recopilación de información sobre aviación civil, planificación territorial y condiciones socioeconómicas y ambientales, además de la demanda de transporte aéreo.

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A partir de esos estudios, el documento identificó necesidades de actualización de infraestructura y definió inversiones prioritarias y estratégicas para cada recinto. También incluyó alternativas de organización y financiamiento para hacer viables las intervenciones.

El director de la DGAC, Tomás Aldecoa, explicó que el plan se elaboró con base en esas variables técnicas y sostuvo: “Pero más allá de esta definición técnica, lo vemos como la oportunidad de saldar una deuda histórica con el país, que requiere mejores condiciones para su desarrollo”.

El viceministro de Transportes del CIV Fernando Suriano afirmó que Guatemala proyecta por primera vez su sistema aeronáutico con una visión orientada al progreso económico y social de municipios, regiones y comunidades. En ese marco, dijo: “La aviación civil no solamente conecta dos puntos geográficos; es un medio estratégico que provee oportunidades tangibles de desarrollo productivo, económico, social y de acceso a nuevos mercados”.

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Azucena Zelaya, subdirectora Administrativa Financiera de la DGAC, señaló que el alcance del instrumento supera el plano administrativo y técnico. “Esta herramienta no es únicamente un documento técnico o una hoja de ruta administrativa; es la base dinámica para consolidar una auténtica política sectorial de Estado con visión de futuro, enmarcada en la planificación nacional y como parte de las Metas Presidenciales”, indicó.

Un ponente expone los retos del sistema de aeródromos frente a una pantalla del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en Guatemala. (DGAC)

Quetzaltenango y Puerto Barrios concentran parte de la estrategia de internacionalización

Suriano detalló que en Quetzaltenango se desarrollan trabajos de mantenimiento y se planifican proyectos para alcanzar su certificación internacional. Entre ellos figuran la ampliación de la terminal, el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios y la torre de control.

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En Puerto Barrios ya fue remozada la torre de supervisión, se modernizó la terminal y está en construcción el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios. La estrategia oficial busca que ambos aeródromos obtengan condición internacional.

Las obras también avanzan en Huehuetenango, Cobán, Chiquimula, Esquipulas, Retalhuleu y San Marcos. En esos puntos se ejecutan ampliaciones, construcción de muros perimetrales, drenajes, mantenimiento de pistas y terminales, y nuevas instalaciones.

El bloque de talleres organizado por la DGAC forma parte de las actividades previas a la presentación nacional del PMAN. Su propósito es difundir el contenido del plan, incorporar aportes de los sectores involucrados y facilitar la comprensión de una estrategia que busca convertir la red aérea pública en soporte del desarrollo económico, turístico y comercial de las regiones.

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