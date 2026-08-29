Guatemala

Guatemala amaneció con dos nuevos cuerpos abandonados a la orilla de la carretera en el área metropolitana

La madrugada dejó dos localizaciones en rutas del área metropolitana, con víctimas envueltas en bolsas y sábanas junto al asfalto, una cifra que ya supera el doble de los 39 reportes de 2025

Dos fotos nocturnas con bomberos y un policía junto a un bulto cubierto en el suelo y una unidad de emergencia.
Bomberos Municipales y agentes de la Policía Nacional Civil inspeccionan el lugar de un suceso nocturno en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Mixco y Chinautla registraron este sábado el hallazgo de dos cuerpos envueltos en bolsas plásticas y sábanas a la orilla de la carretera, en una madrugada que volvió a exponer una secuencia de abandonos de cadáveres en el área metropolitana de Guatemala. Los casos elevaron a más de 90 los cuerpos localizados este año en condiciones similares, más del doble de los 39 registrados durante todo 2025.

Julio concentró 27 de esos hallazgos. El 8 de ese mes, en solo 24 horas, siete personas aparecieron abandonadas en bolsas y sábanas en tres puntos distintos de la ciudad.

En el primero de los casos, vecinos del bulevar El Naranjo, en la zona 4 de Mixco, alertaron sobre un bulto extraño a la orilla de la vía. Los Bomberos Municipales acudieron al lugar y confirmaron que dentro de bolsas de nailon había un cadáver, cuya identidad no pudo establecerse por las condiciones del hallazgo.

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En el segundo, socorristas de la 122 Compañía de los Bomberos Voluntarios respondieron a un aviso sobre un posible cuerpo envuelto en sábanas en la carretera que conecta la colonia Arimany, zona 6, con Santa Cruz Chinautla. Tras una búsqueda en el sector, localizaron restos humanos al borde del camino.

La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público quedaron a cargo de las diligencias en ambos puntos. Los cuerpos serán trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar la causa de muerte y establecer las identidades.

Dos bomberos con uniforme rojo y cascos y dos policías permanecen de pie de noche junto a una bolsa plástica negra en la carretera
Bomberos municipales de Guatemala y agentes de policía permanecen junto a un bulto envuelto en una bolsa negra a un costado de la carretera. (Bomberos Municipales de Guatemala)

Los hallazgos se producen en medio de una secuencia que ya supera los 90 casos en 2026

La respuesta central a la magnitud del hecho es esta: Guatemala acumula en 2026 más de 90 cuerpos abandonados en bolsas, sábanas o maleteros de vehículos. La cifra ya duplicó ampliamente los 39 casos documentados durante todo 2025.

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Los dos hallazgos de este sábado ocurrieron 11 días después de otro caso que tuvo como víctimas a dos jóvenes de 18 y 19 años, secuestrados en unas canchas de fútbol del sur de la capital. Sus familiares los identificaron luego de que aparecieran muertos y envueltos en bolsas plásticas en la vía pública, tras una alerta vecinal que movilizó a socorristas y agentes policiales, quienes observaron señales de violencia en ambos cuerpos.

Mario Polanco advirtió que la violencia en el país dejó de ser un asunto de percepción y ya se expresa en un aumento real de homicidios, asaltos, extorsiones y otros delitos contra el patrimonio y la vida, por lo que reclamó que el gobierno trate la seguridad como una prioridad inmediata y no como un problema secundario frente al fortalecimiento del Ejército.

El integrante del Grupo de Apoyo Mutuo sostuvo que el deterioro ya se percibe en la vida diaria y no solo en el debate público. Su diagnóstico parte de un cambio que, a su juicio, ya ocurrió: “Antes era todo percepción. Ahora es ya un incremento de violencia en general”.

Polanco planteó que la respuesta oficial debe concentrarse en seguridad ciudadana con medidas concretas de reacción y prevención. También diferenció el desempeño de las autoridades del área: dijo que el actual ministro de Gobernación ha tenido un trabajo “excelente”, pero consideró que el ministro anterior, que ocupó el cargo durante la mayor parte del actual gobierno, “no funcionó de manera adecuada”.

Las necropsias ubican la asfixia por estrangulación como principal causa de muerte

Los estudios del Inacif indican que la causa de muerte más frecuente en estos casos es la asfixia por estrangulación. Después aparecen las heridas de bala y las lesiones con arma blanca.

El cuadro estadístico convive con una evolución dispar de la violencia homicida. En julio, el presidente Bernardo Arévalo de León informó que los homicidios bajaron 10% y las extorsiones 38% en el primer semestre frente al mismo período de 2025: entre enero y junio hubo 1.437 asesinatos, contra 1.600 del año anterior.

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales advirtió, no obstante, señales de ruptura en esa tendencia. Junio de 2026 fue el primer mes del año con más homicidios que el mismo mes de 2025, con 265 frente a 255, mientras El Progreso, Chiquimula y Chimaltenango acumularon aumentos.

El análisis del CIEN ubica el 85% de los homicidios del país en 10 departamentos y cerca de la mitad del total nacional en el departamento de Guatemala. La Policía Nacional Civil cerró julio con 312 muertes violentas en todo el país, un promedio de 10 fallecidos por día.

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