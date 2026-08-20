Polémica en Como por la prohibición de bicicletas en el centro histórico tras un incidente con el alcalde

La ordenanza, que comenzará a regir en septiembre, obliga a bajar de la bici y avanzar a pie por el casco amurallado (Visuales IA)

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El alcalde de Como tomó una decisión que sacudió a la ciudad italiana este agosto: prohibir la circulación de bicicletas en unas 30 calles del centro histórico amurallado, una medida que él mismo vinculó al atropello que sufrió en junio cuando salía del ayuntamiento. La restricción entrará en vigor en septiembre y obliga a los ciclistas —en e-bikes o en bicis convencionales— a desmontar y caminar por esas arterias, según informó el diario británico The Guardian.

Alessandro Rapinese, primer edil de la localidad a orillas del Lago de Como, no esquivó la pregunta sobre sus motivaciones. “Me acusaron de adoptar esta medida porque me atropelló una bici eléctrica. Ciertamente, es así. Las personas actúan según sus propias experiencias y yo sé lo que es que te golpee una de esas bestias”, declaró Rapinese a la agencia de noticias italiana Ansa. El incidente ocurrió en junio, instantes después de que su equipo de gobierno debatiera, precisamente, una restricción de tráfico en el centro.

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Una norma que no distingue tipos de bicicletas

Genera una imagen de la ciudad de Como Italia con un cartel que diga prohibido el uso de bicis, el lugar preciso es en el centro de la ciudad de Como, detras del cartel un bici tirada en el suelo

La prohibición alcanza a todo tipo de bicicletas porque el código de circulación de Italia no establece diferencias entre e-bikes y modelos tradicionales, según explicó el alcalde. Rapinese fundamentó la medida en la seguridad pública de una zona con alta afluencia turística. No es la primera restricción de este tipo en la ciudad: El diario británico recordó que los patinetes eléctricos de alquiler ya fueron vetados del centro histórico de la ciudad en 2022.

El impacto recaerá con especial fuerza sobre los repartidores a domicilio y los comerciantes que dependen de ese servicio para recibir mercancía. Voces críticas señalan que varias de las calles afectadas son de las más amplias del casco antiguo y forman rutas directas hacia el lago, lo que convierte la medida en una traba para quienes usan la bicicleta como medio de transporte diario y económico.

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Desde ese sector también se argumenta que el enfoque correcto sería perseguir el comportamiento imprudente en la vía pública, no restringir un modo de transporte de bajo costo y bajo impacto ambiental para el conjunto de los usuarios.

Protesta ciudadana y rechazo político

La nueva ordenanza de Como obliga a los ciclistas a desmontar y caminar por 30 arterias - REUTERS/ Stefano Rellandini

La reacción fue inmediata. Grupos vecinales y referentes políticos de distintas corrientes acusaron a Rapinese de transformar un episodio personal en política pública. Activistas pusieron en marcha una petición para revertir la norma, y ciclistas preparan una marcha de protesta para mediados de septiembre en la que recorrerán, en bici, las 30 calles vetadas por la ordenanza como forma de rechazo visible a la restricción.

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Vincenzo Falanga, presidente de Nova Como, la agrupación cívica que organiza esa movilización, acusó a la administración de “convertir problemas individuales en colectivos”, según recogió The Guardian. La rama local del Partido Democrático —de centroizquierda— exigió “un sistema de movilidad que garantice la seguridad peatonal sin penalizar a residentes, trabajadores y a quienes eligen el transporte sostenible”.

Críticas desde la derecha y postura firme del alcalde

El límite afectará especialmente a quienes dependen del reparto a domicilio y del ingreso de mercancías al casco antiguo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rechazo llegó también desde el propio arco conservador. Paolo Emilio Russo, diputado de Forza Italia, expresó comprensión por el accidente que sufrió Rapinese, pero catalogó la prohibición de “una locura”. Sectores opositores coinciden en que el camino correcto sería sancionar conductas imprudentes en la vía pública, no vetar a la totalidad de los ciclistas.

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Sin embargo, pese a la presión, el alcalde sostuvo su postura. “En otras ciudades, un niño acaba en el hospital y entonces los políticos actúan. Aquí, yo ni siquiera terminé en el hospital. Me atropelló una bici, recabé información y de ahí surgió esta medida”, afirmó, según detalló el medio. La identidad del ciclista que protagonizó el incidente de junio no fue revelada.

Así, mientras el debate sobre movilidad urbana y seguridad vial se instala en la agenda política de Como, la marcha ciclista prevista para mediados de ese mes promete mantener la presión sobre el jefe comunal y su administración.

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