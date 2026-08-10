Capturan a presunta líder de estafadores que ofrecía visas falsas para trabajar en Estados Unidos

La Policía Nacional Civil capturó a Wendy “N”, señalada como presunta cabecilla de una red de estafa con visas falsas para trabajar en Estados Unidos. (PNC de Guatemala)

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Las fuerzas de seguridad guatemaltecas realizaron la captura de la presunta cabecilla de una estructura criminal dedicada a la estafa con visas falsas para trabajar en Estados Unidos.

Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), el procedimiento se ejecutó con el apoyo de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales del Ministerio Público (MP).

El operativo se llevó a cabo en residenciales Agua Santa, en Boca del Monte, municipio de Villa Canales, del departamento de Guatemala en cumpliendo con una orden de aprehensión emitida el 10 de febrero de 2026 por un juzgado del departamento de Santa Rosa.

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La detenida fue identificada como Wendy “N”, de 39 años, acusada de casos especiales de estafa.

Eran engañados

De acuerdo con las pesquisas oficiales, la investigación comenzó tras múltiples denuncias de víctimas engañadas por supuestas gestiones de documentación migratoria para Estados Unidos.

La estructura criminal tenía como principal zona de operación el municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa, donde ofrecía la tramitación de visas laborales a cambio de grandes sumas de dinero.

Durante el allanamiento, los agentes incautaron tres pasaportes, dos teléfonos celulares, comprobantes de pago tipo vouchers, una libreta bancaria y documentos varios que pasarán a fortalecer el expediente fiscal.

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Durante el allanamiento, las autoridades incautaron pasaportes, teléfonos celulares, vouchers de pago, una libreta bancaria y documentos para fortalecer el expediente fiscal. (PNC de Guatemala)

Según detalló la PNC, el perjuicio económico acumulado por la red supera el millón de quetzales (USD 128.2 mil), afectando a decenas de ciudadanos que buscaban oportunidades laborales en el extranjero.

“La investigación se mantiene abierta y ya suman dos personas detenidas en conexión con este caso específico”, reportó la DEIC.

Las autoridades consideran que la detención de Wendy “N” representa un avance en la lucha contra el fraude migratorio en el país.

Antecedentes de fraudes similares y modus operandi

El caso reciente expone prácticas recurrentes en redes de estafadores que utilizan la promesa de visas laborales para Estados Unidos como gancho para captar víctimas.

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Según antecedentes reportados por el Ministerio Público, estructuras similares han sido desarticuladas en el pasado mediante decenas de allanamientos.

En una de las investigaciones más amplias, se detectó una red que se hacía pasar por empresa legal y organizaba charlas informativas masivas para atraer interesados, acumulando cerca de 2 millones de quetzales (USD 256 mil) en pagos fraudulentos.

El operativo de la PNC, la DEIC y el Ministerio Público se realizó en residenciales Agua Santa, en Boca del Monte, Villa Canales, por una orden de aprehensión emitida en Santa Rosa. (PNC de Guatemala)

Otras organizaciones han empleado métodos digitales, simulando videollamadas con supuestos funcionarios estadounidenses para persuadir a los afectados y lograr que entreguen fuertes sumas de dinero bajo la promesa de una rápida adjudicación de visas.

Estas prácticas afectan principalmente a personas que buscan alternativas de migración segura y legal, pero terminan perdiendo sus ahorros en esquemas fraudulentos.

“La modalidad de engaño evoluciona y, en ocasiones, involucra actores transnacionales que utilizan documentos falsificados y plataformas digitales”, han repetido autoridades del MP en diferentes oportunidades.

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La investigación por estafa con visas laborales para Estados Unidos comenzó tras múltiples denuncias de víctimas engañadas con supuestas gestiones de documentación migratoria. (PNC de Guatemala)

Recomendaciones para evitar fraudes migratorios

Ante el incremento de denuncias, las autoridades nacionales e internacionales han reforzado las campañas de prevención y advierten a la población sobre los siguientes puntos clave:

Todas las gestiones de visas estadounidenses deben realizarse de manera personal y los pagos de aranceles se efectúan únicamente a través de los mecanismos oficiales establecidos por la Embajada de Estados Unidos .

Ninguna institución legítima solicita grandes sumas de dinero por adelantado ni depósitos en cuentas particulares.

Se recomienda evitar intermediarios informales, como tramitadores empíricos, notarios sin respaldo o agencias que prometan una aprobación garantizada, ya que la decisión final siempre corresponde al consulado.

Las autoridades piden a la ciudadanía mantenerse informada y denunciar cualquier intento de estafa ante la Policía Nacional Civil o el Ministerio Público para contribuir a la erradicación de estas redes.