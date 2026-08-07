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Deportaron a más de 39 mil guatemaltecos desde Estados Unidos y México en 2026

El departamento encabeza el registro con 7,748 personas devueltas en 2026, seguido por San Marcos, Quiché, Quetzaltenango, Petén y Guatemala, que en conjunto reúnen la mayor parte de los casos

En Estados Unidos había 253,455 guatemaltecos con orden final de deportación pendiente a diciembre de 2024, bajo una normativa que contempla multas de hasta US$ 998 por día.
El Instituto Guatemalteco de Migración reportó 36,243 guatemaltecos deportados de Estados Unidos y México entre el 1 de enero y el 21 de julio de 2026. (IGM)
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Estadísticas del Instituto Guatemalteco de Migración(IGM) revelan que más de 39 mil guatemaltecos han sido deportados de Estados Unidos y México en lo que va del año.

Según el reporte oficial, que detalla cifras del 1 de enero y el 21 de julio de 2026 la cifra alcanza los 36,243 retornados, superando en 12,147 a los registrados en el mismo periodo de 2025.

Este incremento coloca al fenómeno migratorio en el centro de la agenda nacional y expone desafíos para las autoridades encargadas de la atención y reintegración de los migrantes.

El registro demuestra que el 88.36% de los retornados son hombres, seguido por un 9.22% de mujeres y un 2.42% menores de edad acompañados y no acompañados.

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Huehuetenango, el departamento más afectado

Las estadísticas del IGM revelan que el mayor número de deportados son originarios del departamento de Huehuetenango, con 7,748 personas retornadas entre hombres, mujeres y menores de edad.

A Huehuetenango le siguen San Marcos con 5,552, Quiché con 3,988, Quetzaltenango con 2,717, Guatemala con 2,156 y Petén con 2,217.

Estos seis departamentos concentran el grueso de los afectados por las políticas migratorias de Estados Unidos y México, según datos oficiales.

Perfil de los deportados y situación migratoria

El 88.36% de los guatemaltecos deportados en este periodo corresponde a hombres adultos, en su mayoría con edades entre 18 y 60 años. Esta composición etaria incide directamente en la estructura social y económica de las regiones de origen.

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Mientras que, en el caso de las mujeres, la mayoría de retornadas están en un rango de edad de entre 18 y 40 años.

En Estados Unidos había 253,455 guatemaltecos con orden final de deportación pendiente a diciembre de 2024, bajo una normativa que contempla multas de hasta US$ 998 por día.
Los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Quetzaltenango, Guatemala y Petén concentran la mayor parte de los afectados por las políticas migratorias de Estados Unidos y México. (IGM)

El flujo de retornados ha obligado a las autoridades a reforzar los programas de asistencia y a buscar nuevas estrategias de reinserción laboral y social, según informes de la propia IGM.

Los niños y adolescentes migrantes

Uno de los aspectos que resaltan los datos, son los perfiles de los niños y adolescentes que migran hacia Estados Unidos

Las estadísticas revelan que, si bien la mayoría de los retornados oscilan entre los 13 y 17 años (50.3%), esta cifra es seguida con un 26.6% de menores de edad de entre los 0 a 6 años. En un tercer rango de edad, correspondiente al 23.1%, corresponde a niños entre los 7 y 12 años.

Al mismo tiempo, se observa que no hay una gran distinción de acuerdo al género de los menores de edad que migran.

Las cifras de retornados detallan que, de los 951 niños y adolescentes que han sido deportados de Estados Unidos y México, el 62% han sido hombres, seguido por un 38% mujeres.

Contexto legal y sanciones en Estados Unidos

A diciembre de 2024, se encontraban en situación irregular en Estados Unidos 253,455 guatemaltecos con orden final de deportación pendiente de ejecución, de acuerdo con información recabada por organizaciones de derechos humanos.

Este número se incrementa paulatinamente y coloca a la comunidad guatemalteca en una posición vulnerable ante las disposiciones migratorias.

En Estados Unidos había 253,455 guatemaltecos con orden final de deportación pendiente a diciembre de 2024, bajo una normativa que contempla multas de hasta US$ 998 por día.
Las deportaciones de guatemaltecos aumentaron en 12,147 casos frente al mismo periodo de 2025, según las estadísticas del IGM. (IGM)

Con la administración de Donald Trump al frente del gobierno estadounidense, entró en vigor una normativa que permite imponer multas diarias de hasta US$ 998 a quienes permanezcan en el país tras recibir una orden final de deportación.

Estas sanciones pueden aplicarse retroactivamente hasta por cinco años, lo que podría elevar el monto individual a más de US$ 1,800,000.

Ante esta situación, el Departamento de Seguridad Nacional recomienda a los afectados consultar con abogados especializados y presentar recursos en un plazo máximo de 15 días tras recibir la notificación, según la información oficial.

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