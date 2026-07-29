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Rescatan a 11 adolescentes y capturan a cuatro personas por explotación laboral en Guatemala

Los operativos incluyeron 13 allanamientos en la capital, Palencia y la zona 4 de Mixco; la PGN quedó a cargo de la protección de los menores

La explotación infantil en Guatemala incluye trabajo en tortillerías, talleres, mendicidad forzada y ventas ambulantes, con jornadas extensas, condiciones insalubres y falta de remuneración.
Las autoridades de Guatemala aprehendieron a cuatro personas y rescataron a 11 adolescentes en operativos contra la explotación laboral infantil en el área metropolitana. (MP)
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Un total de cuatro personas aprehendidas y 11 adolescentes rescatados es el saldo inmediato de una serie de operativos realizados por las autoridades guatemaltecas para combatir la explotación laboral infantil en el área metropolitana.

Las diligencias, ejecutadas el martes 28 de julio, se centraron en tres puntos: la zona 6 de la Ciudad de Guatemala, Palencia y la zona 4 de Mixco.

La operación fue coordinada por la Unidad contra la Explotación Laboral de la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP), en conjunto con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Coordinadora Interinstitucional Contra la Explotación Laboral y Trabajo Infantil (CICELTI).

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El despliegue incluyó 13 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en distintos inmuebles.

Durante los procedimientos, los agentes identificaron y rescataron a 11 adolescentes de entre 14 y 17 años, quienes se encontraban expuestos a situaciones que vulneraban su dignidad y derechos laborales.

Inmediatamente después de su localización, la Procuraduría General de la Nación (PGN) asumió la protección de los jóvenes y activó los mecanismos legales para garantizar la restitución de sus derechos fundamentales.

La explotación infantil en Guatemala incluye trabajo en tortillerías, talleres, mendicidad forzada y ventas ambulantes, con jornadas extensas, condiciones insalubres y falta de remuneración.
Los 11 adolescentes rescatados tenían entre 14 y 17 años y estaban expuestos a situaciones que vulneraban su dignidad y sus derechos laborales. (MP)

El resultado de estos operativos responde a una estrategia estatal para enfrentar un fenómeno que continúa afectando a la niñez guatemalteca.

Capturados

Los capturados fueron identificados como Santa “M”, Gregoria “S”, María “I” y Nicolás “P”, todos señalados de emplear a menores en situaciones de explotación laboral.

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Los adolescentes, localizados en condiciones irregulares, quedaron bajo resguardo estatal para recibir atención inmediata y medidas de protección.

La explotación infantil en Guatemala incluye trabajo en tortillerías, talleres, mendicidad forzada y ventas ambulantes, con jornadas extensas, condiciones insalubres y falta de remuneración.
Las autoridades realizaron la detención de Santa M, Gregoria S, María I y Nicolás P, como presuntos responsables de explotación laboral infantil. (MP)

Tendencias de la explotación infantil en Guatemala

Según registros de la Procuraduría General de la Nación, cada año se documentan más de 500 denuncias relacionadas con explotación económica de niñas, niños y adolescentes. Casi el 90% de los expedientes atendidos por la Procuraduría de la Niñez corresponden directamente a redes de trata y explotación laboral, mientras que el resto está vinculado a la mendicidad forzada.

El impacto es mayor en adolescentes varones, quienes representan alrededor del 53% de los casos en el rango de 10 a 17 años. Los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y Totonicapán concentran la mayor cantidad de reportes, debido a que la actividad comercial facilita la captación y explotación de menores en comercios, talleres y espacios públicos.

Modalidades y casos recientes de explotación

La explotación infantil adopta diversas formas, desde el trabajo en tortillerías y talleres hasta la mendicidad forzada en semáforos y mercados. Informes nacionales e internacionales confirman que los menores suelen enfrentar jornadas laborales extensas, con condiciones insalubres y sin remuneración.

En los últimos años, se han registrado casos de alto impacto institucional y mediático. Entre ellos figuran los operativos en el corredor central de la capital, donde redes criminales utilizaban a menores para ventas ambulantes y actividades de riesgo.

La explotación infantil en Guatemala incluye trabajo en tortillerías, talleres, mendicidad forzada y ventas ambulantes, con jornadas extensas, condiciones insalubres y falta de remuneración.
El despliegue incluyó 13 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en distintos inmuebles de Guatemala. (MP)

También destacan intervenciones en comercios informales de municipios como Mixco, Villa Nueva y Chinautla, donde adolescentes eran trasladados desde zonas rurales para trabajar en condiciones precarias.

La persecución penal contra tratantes ha permitido desarticular células dedicadas a trasladar a niños desde áreas vulnerables hacia ciudades para la obtención de beneficios económicos ilícitos.

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