La subestación eléctrica de Tamanique ya se encuentra habilitada y autorizada para operar en El Salvador

La subestación de Tamanique mejorará el suministro y la calidad de la energía eléctrica en una zona de crecimiento económico y turístico de El Salvador./ (Secretaría de Prensa)

La subestación eléctrica de Tamanique ya se encuentra habilitada y autorizada para operar, según confirmó Edwin Núñez, presidente de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), durante una transmisión especial del programa Corre Corre, de 105.3 F.M., realizada desde las montañas de La Libertad Costa.

La nueva infraestructura permitirá mejorar el suministro y la calidad de la energía eléctrica en una de las áreas de mayor crecimiento económico y turístico del país.

La obra beneficiará a más de dieciséis mil usuarios, cifra que incluye viviendas, hoteles, restaurantes, centros comerciales y proyectos inmobiliarios en desarrollo, de acuerdo con declaraciones de Núñez.

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El funcionario precisó que el alcance del servicio supera ampliamente a la población directa, al impulsar el crecimiento regional.

La subestación, ubicada en la cordillera de Tamanique, tiene la capacidad de recibir y transformar energía generada a través de fuentes hidroeléctricas, geotérmicas, solares, eólicas y de gas. Según Núñez, la energía se transporta por líneas de alta tensión de hasta 230 mil voltios desde distintas regiones del país y de Centroamérica, para luego ser transformada a niveles más bajos —como 23 mil voltios— y distribuida a los usuarios finales mediante las empresas distribuidoras.

“En El Salvador recorre a ciento quince mil voltios, pero en el nuevo plan de expansión estamos preparando líneas de doscientos treinta para todo el territorio”, explicó el presidente de ETESAL.

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El área de influencia directa de la subestación abarca los municipios de Tamanique, Jicalapa, Chiltepeque, Teotepeque, la zona del Faro de La Libertad, Playa San Blas y sectores turísticos y residenciales en crecimiento como Surf City y Misata.

Los beneficios incluyen un suministro más estable, reducción de pérdidas eléctricas y la posibilidad de habilitar nuevos desarrollos comerciales e inmobiliarios. “Este proyecto permite traer la energía cerca de donde está el desarrollo y facilita la expansión de la zona”, señaló Núñez.

Edwin Núñez, presidente de ETESAL, afirmó que la cercanía de la subestación de Tamanique reducirá las fluctuaciones de voltaje y las pérdidas de energía que afectan equipos domésticos e industriales./ (Secretaría de Prensa)

La infraestructura incorpora tecnología GIS (Gas Insulated Switchgear), la cual encapsula los sistemas eléctricos en gas para mejorar la seguridad y eficiencia de la operación.

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Núñez destacó que se trata de “tecnología de punta al servicio de cada salvadoreño”, y que la subestación cumple con protocolos de seguridad nacional y regional, ya que la red eléctrica de El Salvador está interconectada con el Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC). “La autorización para operar no solo es nacional, sino también centroamericana”, afirmó durante la entrevista.

Uno de los aspectos resaltados por el presidente de ETESAL fue el impacto en la calidad del suministro. Explicó que la cercanía de la subestación reducirá las fluctuaciones de voltaje y las pérdidas de energía, factores que afectan el funcionamiento de electrodomésticos y equipos industriales.

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“Al haber menos pérdida de energía, no solo mejora la calidad del servicio, también se protege la infraestructura de los usuarios”, indicó Núñez.

Durante la conversación, el funcionario detalló el avance de la red eléctrica nacional, incluyendo la preparación para flujos bidireccionales derivados de la generación distribuida —como parques solares y eólicos que inyectan energía directamente a las redes de distribución—.

Además, mencionó la importancia del Plan Nacional de Almacenamiento, que permite guardar energía sobrante durante el día para ser utilizada en la noche, aprovechando al máximo la capacidad de las fuentes renovables.

El área de influencia de la subestación abarca Tamanique, Jicalapa, Chiltepeque, Teotepeque, el Faro de La Libertad, Playa San Blas, Surf City y Misata./ (El Salvador Travel)

En cuanto a las inversiones futuras, Núñez anunció que en septiembre se colocará la primera piedra de la nueva línea de transmisión San Miguel-Morazán, una obra estratégica que representará una inversión de veinticinco millones de dólares y que será inaugurada el próximo año. Esta línea busca fortalecer el desarrollo en zonas históricamente marginadas.

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El presidente de ETESAL también resaltó la preparación y capacitación del personal técnico y la colaboración con universidades para formar nuevas generaciones de ingenieros eléctricos. “Lo más valioso de la empresa es su recurso humano”, puntualizó.

La puesta en marcha de la subestación de Tamanique y los proyectos previstos forman parte de la visión de expansión y modernización de la red eléctrica impulsada desde 2019 bajo el liderazgo de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con el objetivo de garantizar el suministro eficiente y confiable de energía para el crecimiento económico y social del país.