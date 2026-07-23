Geena Davis reveló la inesperada habilidad que descubrió gracias al cine y casi la llevó a los Juegos Olímpicos

Geena Davis dijo que su carrera en Hollywood la ayudó a ganar confianza y a sostener su voz frente a nuevas exigencias (REUTERS/Mario Anzuoni)

Geena Davis reflexionó sobre su carrera en una entrevista para el podcast Armchair Expert, conducido por Dax Shepard, en la que vinculó sus papeles más conocidos con cambios personales, desde aprender a no disculparse por opinar hasta descubrir una capacidad atlética que la acercó al proceso olímpico. La actriz repasó cómo varios trabajos la empujaron a afirmarse y a probar habilidades que no sabía que tenía.

Davis contó que su carrera la ayudó a ganar confianza porque cada etapa le exigió algo distinto: sostener su voz en Hollywood, corregir su trabajo frente a cámara y entrenarse en disciplinas físicas.

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Ese camino culminó en su dedicación al tiro con arco, disciplina en la que llegó a ser semifinalista para las pruebas olímpicas y participó en la cita de prueba previa de Sídney, sin competir en unos Juegos Olímpicos.

Davis situó el origen de esa transformación en una infancia marcada por la timidez, la ansiedad y la idea de no ser una carga para nadie. “La manera perfecta de ser era no tener absolutamente ninguna necesidad, pero yo voy a darte todo”, recordó sobre una lógica familiar que, según dijo, la llevaba a ayudar a los demás y a pedir muy poco para sí misma.

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La actriz vinculó su timidez y ansiedad en la infancia con el hábito de no pedir nada para sí misma y de disculparse por existir (REUTERS/Manon Cruz)

La actriz añadió que incluso rechazaba comida o agua por no causar molestias. “Tenías que ayudar, ayudar, ayudar a todo el mundo, pero no tomar nada”, dijo.

El aprendizaje de dejar de pedir perdón

Al llegar a Thelma y Louise, Davis dijo que todavía buscaba “la forma más femenina posible” de plantear cualquier comentario sobre el guion. Ese hábito cambió al ver a Susan Sarandon hablar con naturalidad con Ridley Scott desde la primera página.

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“Nunca había estado en presencia de una mujer que no se disculpa por existir, jamás”, afirmó Davis. “Y defiende lo suyo, y todo el mundo la adoraba”, agregó.

La actriz contó que ese ejemplo alteró su manera de verse. Dijo que antes sentía que debía disculparse por existir y, más aún, por tener ideas propias sobre su trabajo.

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Los papeles que le revelaron habilidades ocultas

Un equipo muy especial llevó a los entrenadores a señalar la capacidad atlética de Geena Davis, un rasgo que ella no había identificado (Prime Video)

Davis describió su carrera como una sucesión de descubrimientos inesperados, desde el modelaje hasta sus primeras películas. En ese recorrido mencionó Tootsie, Un tropiezo llamado amor, Un equipo muy especial y El largo beso del adiós como etapas de aprendizaje.

Sobre Tootsie, recordó que Dustin Hoffman la tomó bajo su protección y la llevó a ver material diario de rodaje para que aprendiera a corregirse. “Quería enseñarme a usar los diarios como una herramienta”, contó sobre una experiencia que le permitió medir qué intenciones llegaban realmente a la pantalla.

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Más adelante, al hablar de Un equipo muy especial, Davis dijo que los entrenadores detectaron algo que ella no sabía de sí misma. “Enseguida empezaron a decir: ‘Sabes, tienes mucha capacidad atlética desaprovechada’”, recordó.

Ese hallazgo también apareció en otros trabajos físicos. La actriz repasó que aprendió béisbol, esgrima, equitación, patinaje y manejo de armas, y que solo entonces entendió que tenía coordinación y disciplina para mucho más de lo que había imaginado.

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Cómo pasó de Hollywood al tiro con arco de alto nivel

Geena Davis contó que Thelma y Louise cambió su forma de opinar sobre el guion al ver a Susan Sarandon hablar con naturalidad con Ridley Scott (Captura de video)

Después de encadenar aprendizajes físicos para el cine, Davis decidió probar un deporte fuera del set. “Pensé: me gustaría practicar un deporte en la vida real y no la versión cinematográfica”, dijo al explicar por qué se acercó al tiro con arco tras ver la cobertura olímpica de Atlanta y empezar a entrenarse en 1997.

La actriz contó que buscó a un entrenador y que se “obsesionó por completo” con esa disciplina. Precisó que practicaba todos los días entre 4 y 5 horas en un campo de tiro.

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Ese proceso dio resultados. Davis aseguró que ganó la California Cup y que más tarde “me clasifiqué como semifinalista para las pruebas olímpicas”.

Al detallar esa etapa, explicó que en un torneo nacional participaron 300 personas y que ella quedó entre las 32 semifinalistas. Luego la invitaron a la cita de prueba de Sídney, donde pudo usar el uniforme y vivir el protocolo previo, aunque no compitió en los Juegos Olímpicos.

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La versión actual de Geena Davis

Geena Davis afirmó que su investigación sobre representación femenina en televisión y cine infantiles registró un avance desde la desigualdad inicial hasta la paridad reciente (REUTERS/Aude Guerrucci)

En la parte final de la entrevista, Davis conectó aquella toma de conciencia con su trabajo posterior sobre representación femenina en contenidos infantiles. “Patrociné el mayor estudio de investigación jamás realizado sobre televisión y películas para niños”, dijo al explicar cómo buscó respaldar con datos un desequilibrio que, según contaba, muchos en la industria negaban.

Según su relato, ese trabajo produjo cambios. Davis sostuvo que en los estudios iniciales había tres niños por cada niña y una proporción de 11 a uno en los papeles protagonistas, mientras que las mediciones más recientes muestran paridad en televisión y cine infantiles.

La actriz también habló de su aparición reciente junto a Sabrina Carpenter en Coachella, donde subió al escenario después de que Sarandon participara el fin de semana anterior. Dijo que no esperaba la repercusión de ese momento y celebró que hoy existan más mujeres jóvenes en posiciones de autoridad visibles.