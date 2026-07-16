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Rusia lanzó un ataque con misiles contra Kiev y provocó un incendio de gran magnitud: al menos dos muertos y cinco heridos

El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, indicó que el bombardeo ruso alcanzó un almacén y otros restos de misiles cayeron sobre edificios no residenciales

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Un bombero trabaja en las instalaciones de una empresa privada dañadas durante los ataques con misiles rusos, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Kiev (Ucrania), el 16 de julio de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Un bombero trabaja en las instalaciones de una empresa privada dañadas durante los ataques con misiles rusos, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Kiev (Ucrania), el 16 de julio de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Nuevos ataques rusos contra Kiev causaron la muerte de dos personas y dejaron al menos cinco heridos, entre ellos un niño, según informó el jueves el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania. Las explosiones ocurrieron poco después de la medianoche, en el más reciente de los bombardeos casi diarios que Moscú lanza sobre ciudades ucranianas en el quinto año de la invasión.

Periodistas en la capital ucraniana reportaron una serie de detonaciones luego de que la fuerza aérea ucraniana lanzara una alerta por la aproximación de varios misiles balísticos. Se observaron varios destellos en el cielo seguidos de al menos media docena de explosiones. “Dos personas han muerto en Kiev como consecuencia de un ataque enemigo”, anunció el alcalde Vitali Klitschko en Telegram.

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Soldados ucranianos derribaron un misil ruso durante un ataque con misiles ruso, en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 16 de julio de 2026 (REUTERS/Gleb Garanich)
Soldados ucranianos derribaron un misil ruso durante un ataque con misiles ruso, en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 16 de julio de 2026 (REUTERS/Gleb Garanich)
Los bomberos trabajan en las instalaciones de una empresa privada dañadas durante los ataques con misiles rusos, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Kiev (Ucrania), el 16 de julio de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Los bomberos trabajan en las instalaciones de una empresa privada dañadas durante los ataques con misiles rusos, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Kiev (Ucrania), el 16 de julio de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania informó que cinco personas resultaron heridas y que los distritos de Sviatoshynskyi y Darnytskyi fueron impactados por los ataques con misiles balísticos. Klitschko indicó que un almacén fue alcanzado y que restos de misiles cayeron sobre edificios no residenciales.

En las imágenes difundidas por Reuters y los bomberos de la región de Kiev se visualizan dos vehículos completamente destruidos por los proyectiles.

Un bombero trabaja en el recinto de un almacén dañado durante los ataques con misiles rusos, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Kiev (Ucrania), el 16 de julio de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Un bombero trabaja en el recinto de un almacén dañado durante los ataques con misiles rusos, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Kiev (Ucrania), el 16 de julio de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Los bomberos trabajan en las instalaciones de una empresa privada dañadas durante los ataques con misiles rusos, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Kiev (Ucrania), el 16 de julio de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Los bomberos trabajan en las instalaciones de una empresa privada dañadas durante los ataques con misiles rusos, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Kiev (Ucrania), el 16 de julio de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El ataque coincidió con la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien se encontraba en el país para reforzar los lazos de defensa. Al mismo tiempo, la ciudad de Kharkov fue blanco de drones de combate rusos, según su alcalde.

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El primer ministro saliente del Reino Unido, Keir Starmer, también realizará este jueves su última visita oficial a Ucrania antes de dejar el cargo la próxima semana. El premier británico, que tiene previsto abandonar Downing Street el lunes, mantendrá conversaciones en Kiev con el presidente Volodimir Zelensky.

Los bomberos trabajan en el recinto de un almacén dañado durante los ataques con misiles rusos, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Kiev (Ucrania), el 16 de julio de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Los bomberos trabajan en el recinto de un almacén dañado durante los ataques con misiles rusos, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Kiev (Ucrania), el 16 de julio de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El mandatario británico trasladará a Zelensky el mensaje de que el compromiso del Reino Unido con el apoyo a Ucrania continuará después de su salida y la asunción de Andy Burnham como nuevo líder. “Nuestro apoyo incondicional a Ucrania siempre perdurará”, declaró Starmer en comentarios difundidos por su oficina.

Kiev es un objetivo frecuente de los proyectiles balísticos lanzados desde Rusia en el último mes, armas difíciles de interceptar debido a su velocidad. Durante los bombardeos, los misiles se disparan en salvas, generando explosiones sucesivas. La capital ucraniana enfrenta una escasez de misiles PAC-3 para los sistemas Patriot de fabricación estadounidense, esenciales para interceptar proyectiles balísticos.

Los bomberos trabajan en las instalaciones de una empresa privada dañadas durante los ataques con misiles rusos, el 16 de julio de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Los bomberos trabajan en las instalaciones de una empresa privada dañadas durante los ataques con misiles rusos, el 16 de julio de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

En ese sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles de la semana pasada que Washington otorgará a Ucrania el “derecho a fabricar” misiles de defensa aérea Patriot, durante un encuentro con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, celebrado en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía. Al mismo tiempo, Trump advirtió que las fuerzas estadounidenses atacarán a Irán “duro” durante la noche, tras declarar que el cese el fuego con Teherán había finalizado.

“Una de las cosas de las que vamos a hablar es que les vamos a dar una licencia para que fabriquen Patriots. Está bastante bueno, ¿no? Así no van a poder quejarse de que no les damos suficientes”, le dijo Trump a Zelensky. El mandatario añadió: “Todavía no le informamos eso a la empresa, pero se va a solucionar”.

Antes de la reunión bilateral, Trump declaró que el acuerdo de cese el fuego con Irán se había terminado y prometió: “Los vamos a golpear duro esta noche”. Justificó la decisión al señalar que “violan el acuerdo todos los días”, en referencia al gobierno iraní.

Miembros de las Fuerzas Armadas ucranianas caminan junto a un lanzador del sistema de defensa aérea Patriot (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Foto de archivo)
Miembros de las Fuerzas Armadas ucranianas caminan junto a un lanzador del sistema de defensa aérea Patriot (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Foto de archivo)

Durante el encuentro con Zelensky. Trump destacó que, pese a los bombardeos, Ucrania parece estar estabilizando el frente y realizando ataques en profundidad dentro de territorio ruso. Según el mandatario estadounidense, estas operaciones “podrían contribuir a poner fin al conflicto”. “Es una escalada, pero también es una escalada que puede ayudar a llegar a un final”, señaló.

El presidente estadounidense reiteró su convicción de que tanto Zelensky como el presidente ruso, Vladimir Putin, buscan alcanzar un acuerdo para detener los combates. “El presidente quiere lograrlo, y creo que el presidente Putin también quiere lograrlo, y eso debería ser una buena combinación”, afirmó.

(Con información AFP)

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