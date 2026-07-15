Envían a juicio a siete extranjeros por transportar más de una tonelada de cocaína y un arsenal en el Pacífico salvadoreño

El Salvador envió a juicio a tres mexicanos y cuatro ecuatorianos acusados de transportar 1,258 kilos de cocaína en el Pacífico salvadoreño. (Fiscalía General de la República)

Envían a juicio a tres mexicanos y cuatro ecuatorianos señalados de transportar 1,258 kilos de cocaína y un arsenal de armas largas en aguas del Pacífico salvadoreño. La droga, cuyo valor fue calculado en USD 31 millones 626,120, fue incautada por la Fuerza de Tarea Naval Tridente durante un operativo realizado el 15 de agosto de 2024.

Según la Fiscalía General de la República, los imputados —Benjamín B. R., Miguel M. A. y Luis B. V., de nacionalidad mexicana, junto a Enrique F. D., Edison D. F., Freddy M. M. y Walter C. C., originarios de Ecuador— deberán permanecer en prisión preventiva mientras avanza el proceso penal en su contra.

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La Fuerza de Tarea Naval Tridente incautó la cocaína valuada en USD 31 millones 626,120 durante un operativo realizado el 15 de agosto de 2024. (Foto: FGR)

La captura ocurrió a 1,400 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en el departamento de La Paz. Los acusados navegaban en tres embarcaciones que fueron interceptadas con más de una tonelada de cocaína, además de 20 fusiles AK 47, 12 carabinas, una ametralladora M60, un rifle Barre calibre 0.50 y abundante munición.

El Juzgado Segundo de Instrucción de La Unión impuso la medida de detención provisional, considerando la magnitud del decomiso y el riesgo de fuga de los procesados. El caso continuará su curso bajo la vigilancia de las autoridades judiciales.

El decomiso incluyó 20 fusiles AK 47, 12 carabinas, una ametralladora M60, un rifle Barre calibre 0.50 y munición, según la Fiscalía General de la República. (Foto: FGR)

Los siete extranjeros enfrentan cargos por tráfico internacional de drogas y armas tras la incautación de droga y armamento en alta mar, y seguirán en prisión preventiva mientras el proceso avanza en El Salvador.

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Envían a juicio a procesado por posesión y tenencia de drogas en Santa Tecla

La Fiscalía General de la República también informó que Josué Z. A. fue enviado a juicio y seguirá en prisión provisional por el delito de posesión y tenencia de drogas. El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla aceptó la totalidad de la prueba presentada durante la audiencia preliminar.

De acuerdo con la investigación, el 20 de febrero de este año, agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron al procesado en la 10.ª avenida norte, en Santa Tecla. Durante el registro, las autoridades le encontraron tres porciones de material vegetal.

Peritajes posteriores confirmaron que la sustancia incautada era marihuana. Con los elementos de prueba aportados por la Fiscalía, el juzgado ordenó que el proceso pase a la etapa de juicio.

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Dos sujetos enfrentarán juicio por el homicidio agravado de un instructor de coro en iglesia de Jayaque

La Fiscalía General de la República logró que José G. G. y Francisco C. D. sean enviados a juicio por el delito de homicidio agravado del instructor de coro de una iglesia, hecho ocurrido en el cantón La Labor, distrito de Jayaque, La Libertad Oeste.

José G. G. y Francisco C. D. enfrentarán juicio por homicidio agravado del instructor de coro de una iglesia en Jayaque, tras una discusión durante la celebración de Año Nuevo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos procesados asistían como feligreses a la iglesia y, según la acusación, cometieron el crimen en 2025. La investigación fiscal indica que la víctima compartía con ellos la celebración de Año Nuevo cuando se produjo una discusión. En ese momento, los acusados utilizaron un machete para causarle lesiones en varias partes del cuerpo.

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La gravedad de las heridas provocó la muerte del instructor de coro. Durante la audiencia preliminar, el Juzgado de Instrucción de Izalco admitió toda la prueba presentada por la Fiscalía y resolvió que los dos procesados permanezcan en detención provisional mientras avanzan hacia la etapa de juicio.