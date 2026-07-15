Nicaragua

“El hombre sin Dios es peor que un animal”: El femicidio de una mujer nicaragüense que estremece a Managua

La víctima fue interceptada en el parqueo del Tribunal Laboral de Apelaciones por su expareja, Marvin Antonio Gámez Salmerón, quien tras una discusión le disparó en el pecho al no lograr que ella regresara con él

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El automóvil de la víctima cercado por la Policía Nacional en las afueras del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones (Cortesía: Acción 10).
El automóvil de la víctima cercado por la Policía Nacional en las afueras del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones (Cortesía: Acción 10).

El silencio habitual de la mañana de ayer martes 14 de julio en Lomas del Reparto San Juan, en el distrito dos de la capital, se rompió de forma abrupta con el eco seco de un disparo de fuego. Fue el detonante de una tragedia largamente incubada por el acoso, los celos y el sentido de posesión obsesiva.

Frente a las instalaciones del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, Evelyn del Carmen Fuentes Martínez, una abogada de 47 años de edad que prestaba sus servicios como secretaria de dicha institución, fue asesinada a balazos por su expareja, Marvin Antonio Gámez Salmerón, de 53 años.

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La mañana transcurría con aparente normalidad cuando la profesional del derecho llegó al complejo judicial a bordo de su vehículo. Sin embargo, el peligro ya la estaba esperando. Gámez Salmerón, quien se desempeñaba como supervisor de los agentes de seguridad del mismo Tribunal Laboral, vigilaba de cerca cada uno de sus movimientos, encubierto bajo su estatus de empleado jerárquico del lugar.

De acuerdo con testigos presenciales, en cuanto Evelyn detuvo la marcha del vehículo y se percató de la imponente presencia de Marvin Antonio en el aparcamiento, el pánico la invadió de forma inmediata. En un intento desesperado por resguardar su integridad física, buscó refugiarse rápidamente en el interior de su propio automóvil.

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No obstante, el agresor, impulsado por una obsesión implacable, actuó con una rapidez extrema. Se subió de inmediato por la puerta del copiloto, cerrando cualquier posibilidad de escape para la profesional y acorralándola en un espacio mínimo.

Marvin Antonio Gámez Salmerón, de 53 años, supervisor de seguridad del tribunal y señalado como el presunto femicida de la abogada Evelyn Fuentes (Cortesía: Acción 10).
Marvin Antonio Gámez Salmerón, de 53 años, supervisor de seguridad del tribunal y señalado como el presunto femicida de la abogada Evelyn Fuentes (Cortesía: Acción 10).

En el habitáculo del vehículo blanco se desató una intensa y tensa discusión verbal. Hacía apenas quince días que Evelyn había tomado la firme determinación de poner fin a una relación sentimental de tres años, desgastada y asfixiada por el constante acoso, el hostigamiento y la intimidación a la que él la sometía de forma sistemática.

Dentro del vehículo, Marvin Antonio insistía con vehemencia, intentando convencerla de retomar el noviazgo a toda costa. Pero la decisión de la abogada era irrevocable. Ante la tajante negativa de la mujer de volver a someterse a su control, el sujeto extrajo un arma de fuego de reglamento y, sin mediar más palabras, le disparó directamente en el costado derecho del pecho.

La detonación alertó de inmediato a los transeúntes, personal de seguridad y compañeros de trabajo de Evelyn que se encontraban en las inmediaciones del complejo de apelaciones. El pánico se apoderó de la zona. Mientras la víctima yacía gravemente herida sobre los asientos de su vehículo, el agresor, acorralado por el peso de su propia acción, empuñó el arma de fuego contra su humanidad en un intento de suicidio.

Sin embargo, según los relatos recogidos en el lugar, el arma presuntamente no funcionó y el percutor no detonó los proyectiles en ninguno de los intentos por quitarse la vida.

En medio del caos y la desesperación, compañeros de trabajo y guardias de la zona corrieron a auxiliarla. La sacaron del vehículo y la trasladaron de urgencia a bordo de un carro particular hacia el Hospital Militar. Los cirujanos de turno la ingresaron de inmediato a quirófano para intervenirla de emergencia debido a la gravedad de las heridas en su cavidad torácica, pero todos los esfuerzos médicos resultaron insuficientes: Evelyn se rindió a la muerte minutos más tarde.

Una mujer de 47 años fue asesinada a balazos por su expareja en las afueras del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. El crimen ocurrió porque la víctima se negó a reanudar la relación sentimental con el agresor.

El subregistro del dolor: Femicidios bajo la sombra del silencio estatal

Gámez Salmerón, incapaz de dispararse a sí mismo, fue arrestado en el lugar por los agentes policiales antes de que pudiera huir, siendo trasladado bajo custodia a una delegación a la espera de enfrentar el proceso penal ante el Ministerio Público por el delito de femicidio.

Ante la falta de información estatal, el monitoreo independiente es liderado por colectivos como La Lupa y otras organizaciones feministas en el exilio. Las organizaciones defensoras de derechos humanos contabilizan al menos 15 femicidios en Nicaragua durante el primer semestre de 2026.

La mayoría de estos crímenes fueron cometidos por parejas o personas cercanas a las víctimas, mientras que gran parte de los agresores huyeron o se encuentran evadiendo la justicia.

Esta alarmante cifra de violencia machista y de impunidad sistémica pone de relieve una crisis social profunda que sigue cobrando la vida de decenas de mujeres en todo el territorio nicaragüense.

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