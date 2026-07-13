El Comando Central de Estados Unidos confirmó que el bloqueo naval contra Irán comenzará este martes

Imagen de archivo del destructor USS Thomas Hudner disparando un misil Tomahawk en apoyo de la Operación Furia Épica contra Irán desde una ubicación no revelada. 1 marzo 2026. Marina de Estados Unidos/vía Reuters

El bloqueo naval estadounidense a Irán se reanudará este martes 14 de julio a las 4 p.m. hora del este (20:00 GMT), según anunció el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom). La medida, ordenada por el presidente Donald Trump, retoma una restricción que estuvo vigente entre el 13 de abril y el 18 de junio, y llega en medio de una escalada bélica que amenaza con desbaratar los esfuerzos diplomáticos por un acuerdo definitivo de paz.

El Centcom, con sede en Florida, precisó en un comunicado que sus fuerzas “harán cumplir el bloqueo contra los barcos que transiten hacia o desde los puertos y zonas costeras de Irán”, al tiempo que prometió seguir “apoyando el flujo del tráfico a través de las aguas regionales para todos los buques que no violen el bloqueo”. El organismo aconsejó a “todos los marinos” monitorear las transmisiones de Avisos a los Navegantes y contactar a las fuerzas navales estadounidenses cuando operen en el golfo de Omán y en los accesos al estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

Trump anunció la medida este lunes en redes sociales con el mensaje: “Estamos restableciendo el BLOQUEO IRANÍ”. Junto al bloqueo, el mandatario declaró que Washington cobrará el 20% del valor de la carga de los buques que transiten por Ormuz como compensación por la seguridad que proveen las fuerzas estadounidenses.

El anuncio representa un giro respecto a la posición previa de Washington. Apenas el 25 de junio, el secretario de Estado Marco Rubio había declarado ante periodistas en Bahréin que Ormuz era “una vía navegable internacional” y que no había “una nación en la Tierra que apoye tener que pagar dinero para pasar por los estrechos”. Rubio también afirmó entonces que existía “cero apoyo entre los países del golfo Pérsico para cualquier tipo de peaje”.

PUBLICIDAD

La Organización Marítima Internacional (OMI), organismo de las Naciones Unidas que supervisa el transporte marítimo global, se pronunció en contra de la propuesta. “No hay base legal para introducir peajes obligatorios simplemente para transitar por un estrecho”, señaló en un comunicado. Teherán, por su parte, afirma tener derecho a gestionar el tráfico en Ormuz y ha prometido contraatacar cualquier interferencia estadounidense.

Por el estrecho transitaba una quinta parte del petróleo y el gas del mundo antes de que Irán lo cerrara al inicio de la guerra, el 28 de febrero, lo que elevó los precios globales de la energía, los fertilizantes y otros bienes. El tráfico había repuntado tras el acuerdo provisional alcanzado el mes pasado, aunque se mantiene muy por debajo de los niveles previos al conflicto.

PUBLICIDAD

En paralelo al anuncio del bloqueo, el Centcom informó que las fuerzas estadounidenses utilizaron por primera vez en combate drones marítimos para atacar un centro de mantenimiento para submarinos y embarcaciones en la Base Naval de Bandar Abbas. El fin de semana previo, las fuerzas estadounidenses habían atacado aproximadamente 140 objetivos militares iraníes con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate, drones y buques navales.

Los ataques incluyeron sistemas de defensa aérea, sitios de radar, equipos de misiles y pequeñas embarcaciones. El ejército estadounidense ha intentado establecer una ruta a través del estrecho a lo largo de la costa de Omán que quedaría fuera del control iraní; Teherán ha respondido atacando barcos que utilizaban ese corredor, argumentando que Washington viola el acuerdo de paz provisional. Durante la implementación inicial del bloqueo —del 13 de abril al 18 de junio— las fuerzas del Centcom desviaron más de 140 buques, inhabilitaron nueve embarcaciones que desobedecieron órdenes y permitieron el paso de más de 50 naves comerciales con ayuda humanitaria.

PUBLICIDAD

En respuesta a las operaciones estadounidenses, Teherán bombardeó Kuwait, Baréin, Catar, Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos, países aliados de Washington con presencia militar estadounidense. Las sirenas de alerta por misiles sonaron tres veces este lunes en Baréin, sede de la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos, sin que se reportaran daños. El ejército de Jordania informó que derribó cuatro misiles iraníes en un incidente que “resultó en cero bajas o daños materiales”.

El Ministerio de Exteriores de Kuwait denunció que su consulado en Irak fue atacado y condenó a Irán y “sus facciones y milicias leales a él en Irak” por agredir “varios puntos fronterizos” y una plataforma marítima de perforación de la Kuwait Petroleum Corporation. En territorio iraní, las autoridades reportaron ataques en las provincias de Hormozgán, Juzestán y Markazí, con un saldo de al menos dos muertos, según la agencia estatal de noticias IRNA. Medios semioficiales iraníes también registraron ataques en la provincia de Sistán y Baluchistán, en la costa del golfo de Omán.

PUBLICIDAD

Una base del brazo armado de un grupo opositor kurdo iraní en la región semiautónoma del Kurdistán septentrional de Irak fue atacada con drones, según el comandante local Rebaz Sharifi, sin que ningún grupo reivindicara la autoría. La escalada se produce cuando Irán y Estados Unidos se acercan al punto medio del plazo de 60 días en el que debían negociar un acuerdo definitivo que pusiera fin a la guerra e incluyera el programa nuclear iraní.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, culpó a Washington del caos que se apodera de la región y advirtió que Irán no aceptará visitas del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a los sitios nucleares bombardeados por Estados Unidos en 2025, donde se cree que está sepultada la reserva de uranio altamente enriquecido de Teherán. Los mediadores —entre ellos Pakistán, Qatar y Egipto— han continuado los esfuerzos para alcanzar un acuerdo final, pese a que Trump sugirió la semana pasada que el pacto provisional estaba “terminado”.

PUBLICIDAD