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Honduras: Nasry Asfura reitera su llamado para rescatar a la ENEE

Asfura aseguró que la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representa el mayor problema económico que enfrenta el país

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Nasry Asfura afirmó que el rescate de la ENEE es clave para liberar recursos públicos y sostener la inversión en educación y salud en Honduras.
Nasry Asfura afirmó que el rescate de la ENEE es clave para liberar recursos públicos y sostener la inversión en educación y salud en Honduras.

El rescate de la ENEE volvió al centro de la agenda del Gobierno de Honduras. En una comparecencia el presidente Nasry Asfura dijo que la crisis de la estatal eléctrica absorbe recursos públicos y condiciona la inversión en áreas como educación y salud.

El mandatario afirmó que la empresa enfrenta una crisis estructural acumulada durante varios años y sostuvo que recuperar su sostenibilidad será determinante para fortalecer las finanzas nacionales.

“O rescatamos, salimos adelante, Honduras no va a tener suficientes recursos para invertir en educación y salud. La ENEE es de cada uno de nosotros los hondureños, la ENEE nos pertenece”, expresó.

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La ENEE y su impacto

Asfura enfatizó que el objetivo de su administración no es modificar la propiedad de la empresa, sino lograr que funcione con eficiencia y deje de representar una carga para las finanzas públicas.

“La ENEE va a seguir siendo de Honduras siempre, pero tenemos que hacerla eficiente y sostenible; si no, no vamos a salir adelante. Los números son terriblemente malos de los últimos años”, afirmó.

Según el gobernante, el deterioro financiero de la estatal eléctrica no solo afecta el presupuesto nacional, sino que también limita la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.

El presidente Asfura coloca el rescate de la ENEE en el centro de la agenda del Gobierno
El presidente Asfura coloca el rescate de la ENEE en el centro de la agenda del Gobierno

El presidente dijo que los problemas de la ENEE tienen efectos directos sobre la economía del país, porque reducen la capacidad del Estado para invertir en áreas prioritarias y afectan el clima de inversión.

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“Eso no puede seguir así, le quita recursos al Estado. El Estado pierde credibilidad, no viene la inversión por falta de energía y no hay oportunidades de empleo”, manifestó.

Expertos en materia energética han señalado en diferentes ocasiones que entre los principales desafíos de la ENEE figuran las pérdidas técnicas y no técnicas, la elevada deuda acumulada, los problemas de gestión financiera y la necesidad de modernizar la infraestructura de transmisión y distribución para garantizar un servicio más eficiente.

Problemas estructurales y otras áreas de gestión

Asfura reconoció que la crisis energética forma parte de problemas estructurales que Honduras ha enfrentado durante décadas y sostuvo que no existen soluciones rápidas.

“No hay una varita mágica, y un presidente y una administración se miden hasta el último día de trabajo”, expresó al referirse a los retos que enfrenta su gobierno.

El mandatario añadió que, en paralelo con la recuperación de la ENEE, la administración trabaja en el fortalecimiento de la seguridad pública mediante el equipamiento de las instituciones encargadas de combatir la extorsión y el crimen organizado.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo también repasó acciones impulsadas en otros sectores. En materia de salud, informó que el Gobierno ejecuta una licitación superior a 167 millones de lempiras para reducir la mora quirúrgica acumulada en la red hospitalaria nacional.

También destacó la implementación del programa “La Salud Más Cerca de Usted”, mediante el cual se desarrollan brigadas médicas y avanza la digitalización de expedientes clínicos y recetas médicas para mejorar la atención a la población.

En el sector agrícola, Asfura reiteró el respaldo a los productores afectados por la variabilidad climática, en especial por la sequía que impactó diversas zonas del país durante los últimos meses.

Indicó que el Gobierno busca evitar un desabastecimiento de alimentos mediante acciones de apoyo al campo y programas de mitigación frente a fenómenos climáticos extremos.

Expertos en energía identifican como desafíos de la ENEE las pérdidas técnicas y no técnicas.
Expertos en energía identifican como desafíos de la ENEE las pérdidas técnicas y no técnicas.

También mencionó las obras de infraestructura que se ejecutan en el Valle de Sula para reducir el riesgo de inundaciones, entre ellas la limpieza de canales, el reforzamiento de bordos y otras intervenciones orientadas a proteger a las comunidades vulnerables.

La venta del avión presidencial

Otro de los temas abordados por el presidente fue el proceso de venta del avión presidencial. Asfura informó que entre el martes 14 y el miércoles 15 se espera concretar la transferencia de la aeronave, luego de su adjudicación mediante subasta pública por un monto superior a 137 millones de lempiras.

El mandatario explicó que mantener el avión representaba un alto costo para el Estado debido a los gastos de mantenimiento y a la depreciación de la aeronave.

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