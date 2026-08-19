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El Salvador y República Dominicana fortalecen cooperación a través de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata

El encuentro con la directiva que preside Mileyka Brugal buscó estrechar vínculos institucionales e identificar espacios de negocio, financiamiento y alianzas entre compañías salvadoreñas y de la provincia dominicana en varios sectores productivos.

La embajadora de El Salvador en República Dominicana, Dania Tolentino, se reunió con la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata para fortalecer los lazos institucionales./ (Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador)
La embajadora de El Salvador en República Dominicana, Dania Tolentino, se reunió con la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata para fortalecer los lazos institucionales./ (Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador)
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En el marco de las acciones para impulsar la promoción económica y comercial, la embajadora de El Salvador en República Dominicana, Dania Tolentino, sostuvo un encuentro con la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata, encabezada por su presidenta, Mileyka Brugal. El propósito central fue fortalecer los lazos institucionales y explorar nuevas oportunidades de comercio, inversión y cooperación empresarial entre El Salvador y la provincia de Puerto Plata.

Durante la reunión, la embajadora Tolentino presentó una visión general de las oportunidades que ofrece El Salvador como destino para el comercio y la inversión, resaltando sectores estratégicos como turismo, agroindustria, manufactura, textiles, tecnología, logística y servicios. También se abordaron las oportunidades asociadas a las zonas francas y al establecimiento de nuevas inversiones.

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La representación diplomática de El Salvador destacó su interés en promover un mayor acercamiento entre el empresariado salvadoreño y dominicano, con énfasis especial en los sectores productivos de Puerto Plata, una provincia con fortalezas en los ámbitos turístico, portuario, comercial, agrícola, industrial y de servicios.

Durante el encuentro, se subrayó la importancia de generar puentes empresariales que permitan identificar oportunidades concretas de negocios, así como potenciales socios comerciales, compradores e inversionistas. Esta dinámica contribuye al fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países.

El encuentro entre El Salvador y Puerto Plata buscó abrir nuevas oportunidades de comercio, inversión y cooperación empresarial. / (Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador)
El encuentro entre El Salvador y Puerto Plata buscó abrir nuevas oportunidades de comercio, inversión y cooperación empresarial. / (Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador)

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata, Mileyka Brugal, compartió las principales fortalezas y oportunidades de la provincia, haciendo hincapié en el dinamismo de sectores como el turismo, la agricultura, el comercio, las zonas francas y los servicios. Además, señaló el potencial que existe para que las empresas puertoplateñas sigan internacionalizándose.

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A raíz de la reunión, se identificaron diversas áreas de interés para continuar colaborando de manera conjunta, entre ellas la promoción de exportaciones, la realización de ruedas de negocios, el intercambio de misiones empresariales y la identificación de oportunidades de inversión. También se consideró relevante el intercambio de contactos entre empresas salvadoreñas y dominicanas.

Como resultado de este acercamiento, la Consejería Económica de la Embajada de El Salvador dará seguimiento a una agenda de trabajo conjunta con la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata, orientada a convertir los primeros acercamientos institucionales en oportunidades concretas de comercio e inversión.

La Embajada de El Salvador reafirma así su compromiso de seguir impulsando la diplomacia económica y comercial, promoviendo la oferta exportable salvadoreña, facilitando el acercamiento entre empresarios y posicionando al país como un destino atractivo para la inversión extranjera.

Relaciones diplomáticas entre El Salvador y República Dominicana

La reunión subrayó la necesidad de crear puentes empresariales para identificar socios comerciales, compradores e inversionistas entre El Salvador y República Dominicana./ (Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador)
La reunión subrayó la necesidad de crear puentes empresariales para identificar socios comerciales, compradores e inversionistas entre El Salvador y República Dominicana./ (Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador)

Las relaciones diplomáticas entre El Salvador y República Dominicana se establecieron oficialmente el 3 de julio de 1882. Desde entonces, ambos países han mantenido vínculos bilaterales en ámbitos político, económico y de cooperación, así como una colaboración constante en diferentes foros regionales e internacionales.

A lo largo de los años, las relaciones diplomáticas se han fortalecido a través de la apertura de embajadas y la firma de acuerdos orientados al intercambio comercial, la promoción de inversiones y la cooperación técnica.

Las recientes acciones de la embajada salvadoreña en República Dominicana, como el encuentro con la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata, reflejan el interés de ambos gobiernos en profundizar la agenda bilateral, especialmente en el ámbito del desarrollo económico y la cooperación empresarial, sentando las bases para nuevas oportunidades y proyectos conjuntos entre los sectores productivos de ambos países.

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