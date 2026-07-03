Guatemala

Guatemalteco admite su responsabilidad por la muerte de 53 migrantes que viajaban en un camión en Texas

El guatemalteco reconoció que coordinó una red entre Guatemala, México y Estados Unidos vinculada al traslado de 66 personas en un camión sin ventilación, un caso que expone el alcance del contrabando.

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La investigación estableció que 66 migrantes cruzaron desde México hacia Texas en un camión sin ventilación y con temperaturas superiores a 38 grados./ (Emisoras Unidas)
La investigación estableció que 66 migrantes cruzaron desde México hacia Texas en un camión sin ventilación y con temperaturas superiores a 38 grados./ (Emisoras Unidas)

El guatemalteco Rigoberto Ramón Miranda Orozco admitió su responsabilidad en el incidente de tráfico de migrantes que provocó la muerte de 53 personas en San Antonio, Texas, el 27 de junio de 2022. El caso, calificado por las autoridades estadounidenses como el más mortífero de su tipo, marcó un hito en la lucha internacional contra el contrabando de personas. Según reportó la agencia EFE, Miranda Orozco se identificó como organizador de una red con operaciones entre Guatemala, México y Estados Unidos.

Las investigaciones judiciales determinaron que 66 migrantes viajaban en un camión sin ventilación, expuestos a temperaturas superiores a 38℃ (100℉), cuando cruzaron la frontera desde México hacia Texas. Al llegar a San Antonio, 48 personas ya habían fallecido. Otras cinco murieron posteriormente en hospitales locales. Entre las víctimas había seis menores y una mujer embarazada, datos confirmados por la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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El Departamento de Justicia estadounidense detalló en marzo de 2025 que Miranda Orozco fue arrestado en agosto de 2024 en Guatemala, durante una operación conjunta con autoridades locales, en respuesta a una solicitud de extradición emitida por Estados Unidos. La extradición se concretó en marzo de 2025, cuando el acusado compareció ante la justicia federal en San Antonio.

Según los documentos judiciales a los que accedió EFE, Miranda Orozco admitió haber organizado el transporte, alojamiento y traslado de migrantes en Guatemala, México y Estados Unidos. La red cobraba entre 12,000 y 15,000 dólares a las familias por el cruce, y el acusado reconoció su participación directa en la movilización de cuatro personas, tres de ellas murieron en el camión.

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Rigoberto Miranda Orozco se identificó como organizador de una red de contrabando de personas con operaciones en Guatemala, México y Estados Unidos./ (Redes Carlos Cornejo)
Rigoberto Miranda Orozco se identificó como organizador de una red de contrabando de personas con operaciones en Guatemala, México y Estados Unidos./ (Redes Carlos Cornejo)

La sentencia contra Miranda Orozco se fijó para el 8 de octubre, enfrentando una posible condena de cadena perpetua. En la audiencia, el fiscal general adjunto A. Tysen Duva subrayó que el guatemalteco era “un organizador clave en una compleja red de tráfico de personas que priorizaba las ganancias y ponía en peligro a las personas”. El funcionario advirtió que este caso demuestra el alcance que pueden tener los delitos migratorios.

La extradición de Miranda Orozco fue posible gracias a la cooperación entre el Ministerio Público de Guatemala y la Unidad contra el tráfico ilícito de migrantes, según informó la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2025. Margaret Leachman, fiscal en funciones para el Distrito Oeste de Texas, destacó en un comunicado en ese momento que la entrega “es un paso importante en el desmantelamiento de una gran y compleja organización de contrabando de personas”.

El caso se instruyó bajo secreto de sumario en el Distrito Oeste de Texas. La acusación incluyó un cargo de conspiración para introducir a un extranjero en Estados Unidos con resultado de muerte, tres cargos de complicidad por el mismo delito, y otros relacionados con causar lesiones corporales graves y poner en peligro vidas humanas durante el tráfico.

La agencia EFE reportó que la detención de Miranda Orozco formó parte de una operación a gran escala en Guatemala, en la que se ejecutaron múltiples órdenes de registro y arresto. De acuerdo con el Departamento de Justicia, la investigación y los arrestos se coordinaron a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha (JTFA), un equipo interinstitucional de Estados Unidos y países de Centroamérica encargado de combatir el contrabando y la trata de personas en la región.

La investigación estableció que 66 migrantes cruzaron desde México hacia Texas en un camión sin ventilación./(Redes Carlos Cornejo)
La investigación estableció que 66 migrantes cruzaron desde México hacia Texas en un camión sin ventilación./(Redes Carlos Cornejo)

El proceso judicial por el incidente de San Antonio involucró a otros acusados. EFE confirmó que Felipe Orduña Torres fue condenado a cadena perpetua, mientras que Armando González Ortega recibió una sentencia de 83 años de prisión. Ambos enfrentan multas económicas de 250,000 dólares cada uno. El conductor del camión, Homero Zamorano Jr., se declaró culpable y espera recibir sentencia.

La Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos subrayó en 2025 que la coordinación entre agencias estadounidenses y guatemaltecas resultó fundamental para la detención y extradición de Miranda Orozco. La entidad reiteró su compromiso de perseguir el tráfico ilícito de migrantes y recordó que la cooperación internacional es clave para enfrentar estos delitos.

El caso de San Antonio permanece como el episodio más trágico en la historia del tráfico de migrantes en Estados Unidos, con una cifra de víctimas que expuso la magnitud de las redes de contrabando y los riesgos que enfrentan quienes buscan cruzar la frontera.

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