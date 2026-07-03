Rusia condenó a 12 personas por planificar el asesinato de una líder mediática del Kremlin

Margarita Simonyan expresó que el caso la entristeció y afirmó no guardar rencor hacia los acusados (Reuters)

Un tribunal de Moscú dictó una condena contra 12 integrantes de una célula por planificar el asesinato de Margarita Simonyan, una de las principales figuras mediáticas del Kremlin y férrea defensora de la ofensiva rusa en Ucrania. El líder del grupo recibió 20 años de prisión, mientras que los otros once condenados afrontan penas de entre seis y 18 años.

Las autoridades rusas informaron que el líder del grupo, Mikhail Balashov, de 21 años, fue sentenciado por el caso. El expediente, tramitado a puerta cerrada, involucró a un grupo denominado “Pure Blood”, fundado por Balashov en Moscú en 2022 como parte de la red internacional “National Socialism/White Power”.

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Las pesquisas oficiales apuntaron a que dos de los sentenciados recibieron instrucciones y una promesa de pago de 50.000 dólares de parte de individuos aún no identificados, con el objetivo de ejecutar el atentado contra Simonyan. La funcionaria encabeza el conglomerado estatal que controla la cadena RT, la emisora Sputnik y la agencia RIA.

La intervención del Servicio Federal de Seguridad (FSB) frustró los planes de los acusados, quienes también enfrentaron cargos por agresiones a migrantes y miembros del colectivo LGBTQ, robos e incitación al odio étnico. Además, según la información oficial transmitida por AFP, los implicados operaron bajo órdenes externas, aunque las autoridades no precisaron la identidad de los autores intelectuales. En su declaración tras la sentencia, Simonyan manifestó que el caso la entristeció y aseguró no guardar rencor hacia nadie.

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El proceso judicial se inscribió en un contexto de creciente presión interna en Rusia, donde las fuerzas de seguridad comunicaron el desmantelamiento de numerosos planes de atentados dirigidos contra figuras afines al Kremlin desde el inicio de la invasión a Ucrania en 2022. Varios de esos intentos, según sostienen los organismos rusos, habrían contado con la participación o el apoyo de servicios secretos extranjeros y grupos radicales.

Agentes del FSB frustraron el ataque antes de que se pudiera concretar el objetivo principal (Reuters)

Las autoridades rusas reiteraron que mantienen activa la vigilancia sobre posibles amenazas terroristas, tanto en el espacio físico como en redes sociales y aplicaciones de mensajería, e insistieron en la existencia de múltiples intentos de atacar a figuras prominentes y objetivos estratégicos.

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En la misma jornada, el Ministerio de Justicia ruso declaró “agente extranjero” a la crítica literaria Galina Yuzefovich, a quien acusó de difundir información falsa sobre la guerra en Ucrania y de colaborar con organizaciones prohibidas en Rusia. Yuzefovich, que reside actualmente fuera del país, es conocida por su labor como periodista y promotora cultural, con presencia en plataformas digitales dedicadas a la literatura.

En medio de este clima de tensiones, el entorno mediático ruso permanece bajo fuerte control estatal, con restricciones crecientes a quienes expresan posturas críticas respecto a la guerra en Ucrania o a la política oficial del Kremlin.

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(Con información de AFP)