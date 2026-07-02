Guatemala: Ministerio de Salud confirma más de 300 casos de COVID-19 al cierre de junio

El personal médico del Hospital San Juan de Dios utiliza equipo de protección personal reforzado y mantiene estrictos protocolos de bioseguridad en sus instalaciones tras un brote de COVID-19. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala confirmó más de 300 casos de COVID-19 al cierre de junio, tras detectar brotes en dos hospitales, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La cartera mantuvo activa la vigilancia epidemiológica para evitar la propagación del virus.

El Ministerio informó que en las próximas semanas ingresará al país un lote de 12,000 vacunas contra el COVID-19, luego de tres años sin disponer de ese biológico, con el objetivo de reforzar la inmunización en población de mayor riesgo.

La medida se alinea con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para realizar jornadas periódicas cada seis meses en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, obesidad, residentes en centros de cuidados prolongados o con sistemas inmunológicos debilitados.

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En los centros asistenciales, el Hospital San Juan de Dios reportó más de 130 contagios entre pacientes y personal sanitario, mientras el Hospital Roosevelt notificó al menos 32 casos hasta el 20 de junio. Ante ese escenario, las autoridades hospitalarias reforzaron las medidas de bioseguridad para contener los brotes.

Según la cartera de Salud, los casos positivos a nivel nacional se mantienen en 2%, un indicador de baja circulación del virus, aunque con transmisión persistente en distintas regiones. El ministerio reiteró el uso de mascarilla en espacios hospitalarios, el lavado frecuente de manos y la consulta médica ante fiebre, tos o dificultad para respirar para obtener un diagnóstico.

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Personal médico con equipo de protección refuerza las medidas de bioseguridad en el Hospital San Juan de Dios tras un brote de COVID-19, manteniendo un entorno hospitalario seguro y controlado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brote del San Juan de Dios se duplicó en seis días

Según las autoridades, el brote en el Hospital General San Juan de Dios llegó a 132 casos el pasado 22 de junio de 2026, el doble de los 66 registrados el 16 de junio. El Laboratorio Nacional de Salud confirmó que la variante asociada a los contagios es Ómicron. La mayoría de las personas afectadas presenta síntomas leves y sin complicaciones, precisó el MSPAS. El ministerio añadió que la variante identificada no representa un riesgo mayor para la población en general.

El primer registro formal del brote se produjo el 9 de junio, cuando el Departamento de Epidemiología del hospital activó mecanismos internos de monitoreo. En esa fase inicial, los casos se concentraban en tres servicios: Hemato Oncología, Nefrología y Medicina Interna.

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Esas áreas atienden a pacientes con sistemas inmunitarios comprometidos. Al 16 de junio, la cartera sanitaria contabilizaba 43 trabajadores de la salud y 23 pacientes internados con diagnóstico positivo, aunque en la actualización posterior no desglosó cuántos de los nuevos casos correspondían a personal y cuántos a usuarios.

El hospital mantiene uso obligatorio de mascarilla para trabajadores y pacientes, lavado frecuente de manos, capacitaciones al personal y disponibilidad de equipo de protección personal. El ministerio aseguró que la atención continúa sin interrupciones.

Personal médico con equipo de protección atiende en los pasillos del Hospital San Juan de Dios, donde se refuerzan las medidas de bioseguridad ante un brote de COVID-19. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Hospital Roosevelt, en cambio, el escenario fue distinto. El centro informó el 15 de junio que desde enero de 2026 había realizado cerca de 4,000 pruebas para detectar enfermedades respiratorias y confirmado solo 32 casos positivos de COVID-19, una cifra muy por debajo de la observada en el San Juan de Dios.

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El ministerio reactivó la estrategia de inmunización

La decisión del gobierno de adquirir el lote de vacunas contra el COVID-19 apunta a fortalecer la inmunización de los grupos con mayor probabilidad de desarrollar cuadros graves. Las autoridades reiteraron además medidas básicas de prevención: uso de mascarilla en espacios hospitalarios, lavado frecuente de manos y consulta médica ante fiebre, tos o dificultad para respirar. También recomendaron evitar compartir objetos personales cuando haya síntomas respiratorios.

La temporada lluviosa agrega presión sobre el sistema sanitario porque favorece el aumento de infecciones respiratorias, según la cartera de Salud. A eso se suma la alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud ante el incremento de la movilidad internacional por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Entre enero y junio de 2026, el ministerio registró 450 casos de COVID-19 en todo el país y ninguno requirió cuidados intensivos, dijo el ministro de Salud. En el mismo período, el sistema sanitario enfrentó además un brote de sarampión que hasta el 1 de junio acumulaba 6,764 contagios confirmados y 20 fallecidos.

Desde el inicio de la pandemia, Guatemala registra oficialmente 20,205 fallecidos por COVID-19 y más de 1.2 millones de casos confirmados. Aunque no se han reportado aumentos recientes en la mortalidad, el ministerio mantuvo el monitoreo epidemiológico para detectar brotes y responder con rapidez ante cualquier incremento de casos.

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