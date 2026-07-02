Deuda de pensiones de El Salvador sube a USD 11,567 millones en mayo, un 7.21 % de alza

Un gráfico visualiza los ingresos mensuales del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) en El Salvador, mostrando cifras de enero a mayo que varían entre 44.1 y 96.11 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La deuda estatal de El Salvador con los fondos privados de pensiones experimentó un aumento interanual de USD 778.14 millones al cierre de mayo de 2026, según datos difundidos por el Banco Central de Reserva (BCR) e informados por la agencia de noticias EFE. Este incremento representa un alza del 7.21% respecto al mismo periodo de 2025, cuando la deuda sumaba USD 10,789.19 millones.

La información oficial, basada en registros del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), detalla que el saldo total de la deuda pasó de USD 11,241.13 millones en diciembre de 2025 a USD 11,567.33 millones en mayo de 2026. El aumento de USD 326.2 millones en los primeros cinco meses del año incrementó la deuda del sistema de pensiones. EFE indicó que esta dinámica se mantiene desde la reforma de 2022, que modificó los instrumentos de financiamiento del sistema.

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Durante los primeros cinco meses de 2026, el Gobierno de El Salvador utilizó recursos de los fondos privados de pensiones: en enero tomó USD 92.32 millones; en febrero, USD 46.76 millones; en marzo, USD 96.11 millones; en abril, USD 44.1 millones y en mayo, otros USD 46.91 millones. La suma de estas transferencias ascendió a más de USD 326 millones, según reveló el informe del BCR citado por EFE.

Estos fondos, alimentados por descuentos obligatorios aplicados a los salarios de trabajadores públicos y privados, son utilizados principalmente para el pago de pensiones de jubilados del sistema público, el cual fue reemplazado en la década de 1990 por un modelo privado y posteriormente reformado en 2022. El Estado accede a estos recursos mediante la emisión de títulos valores que el ISP coloca en el mercado y que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas están obligadas a adquirir.

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Miniaturas de adultos mayores sobre una calculadora que muestra "PENSIONES" simbolizan la dificultad de las pensiones insuficientes en El Salvador para este grupo etario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los instrumentos que concentran la deuda

El instrumento financiero principal, los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), acumula actualmente un saldo de USD 3,173.77 millones. Además, existen USD 8,393.56 millones en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), títulos que desde la reforma aprobada a finales de 2022 por la Asamblea Legislativa —controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI)—, no generan pagos de capital ni intereses. EFE informó que el origen y destino de estos instrumentos continúan bajo observación de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La advertencia del FMI sobre las pensiones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que, tras la reforma, el 89% de los activos administrados por las AFP —que alcanzaron USD 14.900 millones en 2024— permanecen invertidos en deuda pública, ya sea de forma directa o a través de instituciones financieras.

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De acuerdo con el análisis del FMI reproducido por EFE: “las pensiones del sistema privado han comenzado a pagarse con recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo común para los afiliados de las AFP, que se utiliza cuando los pensionados agotan los recursos de su cuenta individual”.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) firmó un acuerdo financiero con El Salvador en febrero de 2025 por $1,400 millones en un plazo de 40 meses, el cual contempla el cumplimiento de una serie de compromisos, entre ellos aprobar una reforma de pensiones y hacer un ajuste fiscal.

La reforma previsional que sigue pendiente

El aumento de la deuda de pensiones y los cambios regulatorios han aumentado las dudas sobre la sostenibilidad del sistema, mientras los afiliados y jubilados esperan información sobre una nueva reforma. El gobierno de Nayib Bukele, comprometido con el FMI a presentar una propuesta de reforma previsional antes del 10 de febrero de 2026, no ha divulgado avances ni detalles al respecto, según reportó EFE.

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