El Salvador

Deuda de pensiones de El Salvador sube a USD 11,567 millones en mayo, un 7.21 % de alza

La cuenta con los fondos privados de pensiones aumentó USD 778.14 millones frente a mayo de 2025 y sumó USD 326.2 millones desde diciembre, de acuerdo con registros del Instituto Salvadoreño de Pensiones

Guardar
Google icon
Fachada del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) con bandera de El Salvador. Billetes y monedas de dólar estadounidense con etiquetas de valores de enero a mayo.
Un gráfico visualiza los ingresos mensuales del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) en El Salvador, mostrando cifras de enero a mayo que varían entre 44.1 y 96.11 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La deuda estatal de El Salvador con los fondos privados de pensiones experimentó un aumento interanual de USD 778.14 millones al cierre de mayo de 2026, según datos difundidos por el Banco Central de Reserva (BCR) e informados por la agencia de noticias EFE. Este incremento representa un alza del 7.21% respecto al mismo periodo de 2025, cuando la deuda sumaba USD 10,789.19 millones.

La información oficial, basada en registros del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), detalla que el saldo total de la deuda pasó de USD 11,241.13 millones en diciembre de 2025 a USD 11,567.33 millones en mayo de 2026. El aumento de USD 326.2 millones en los primeros cinco meses del año incrementó la deuda del sistema de pensiones. EFE indicó que esta dinámica se mantiene desde la reforma de 2022, que modificó los instrumentos de financiamiento del sistema.

PUBLICIDAD

Durante los primeros cinco meses de 2026, el Gobierno de El Salvador utilizó recursos de los fondos privados de pensiones: en enero tomó USD 92.32 millones; en febrero, USD 46.76 millones; en marzo, USD 96.11 millones; en abril, USD 44.1 millones y en mayo, otros USD 46.91 millones. La suma de estas transferencias ascendió a más de USD 326 millones, según reveló el informe del BCR citado por EFE.

Estos fondos, alimentados por descuentos obligatorios aplicados a los salarios de trabajadores públicos y privados, son utilizados principalmente para el pago de pensiones de jubilados del sistema público, el cual fue reemplazado en la década de 1990 por un modelo privado y posteriormente reformado en 2022. El Estado accede a estos recursos mediante la emisión de títulos valores que el ISP coloca en el mercado y que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas están obligadas a adquirir.

PUBLICIDAD

Vista cercana de una calculadora blanca con la palabra "PENSIONES" en la pantalla, y dos figuras en miniatura de adultos mayores sobre las teclas.
Miniaturas de adultos mayores sobre una calculadora que muestra "PENSIONES" simbolizan la dificultad de las pensiones insuficientes en El Salvador para este grupo etario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los instrumentos que concentran la deuda

El instrumento financiero principal, los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), acumula actualmente un saldo de USD 3,173.77 millones. Además, existen USD 8,393.56 millones en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), títulos que desde la reforma aprobada a finales de 2022 por la Asamblea Legislativa —controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI)—, no generan pagos de capital ni intereses. EFE informó que el origen y destino de estos instrumentos continúan bajo observación de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La advertencia del FMI sobre las pensiones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que, tras la reforma, el 89% de los activos administrados por las AFP —que alcanzaron USD 14.900 millones en 2024— permanecen invertidos en deuda pública, ya sea de forma directa o a través de instituciones financieras.

De acuerdo con el análisis del FMI reproducido por EFE: “las pensiones del sistema privado han comenzado a pagarse con recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo común para los afiliados de las AFP, que se utiliza cuando los pensionados agotan los recursos de su cuenta individual”.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) firmó un acuerdo financiero con El Salvador en febrero de 2025 por $1,400 millones en un plazo de 40 meses, el cual contempla el cumplimiento de una serie de compromisos, entre ellos aprobar una reforma de pensiones y hacer un ajuste fiscal.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) firmó un acuerdo financiero con El Salvador en febrero de 2025 por $1,400 millones en un plazo de 40 meses, el cual contempla el cumplimiento de una serie de compromisos, entre ellos aprobar una reforma de pensiones y hacer un ajuste fiscal.

La reforma previsional que sigue pendiente

El aumento de la deuda de pensiones y los cambios regulatorios han aumentado las dudas sobre la sostenibilidad del sistema, mientras los afiliados y jubilados esperan información sobre una nueva reforma. El gobierno de Nayib Bukele, comprometido con el FMI a presentar una propuesta de reforma previsional antes del 10 de febrero de 2026, no ha divulgado avances ni detalles al respecto, según reportó EFE.

Temas Relacionados

Nayib BukeleFMIPensiones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El presidente Mulino anuncia una nueva cárcel de máxima seguridad en Panamá

La iniciativa busca aislar a cabecillas que, según las autoridades, siguen coordinando delitos desde prisiones, tras el repunte de la violencia y la evasión de 195 internos registrada en La Joyita

El presidente Mulino anuncia una nueva cárcel de máxima seguridad en Panamá

Honduras: Una niña de 4 años y una mujer mueren tras explosión de cohetería en Copán

Una niña de cuatro años y una mujer fallecieron tras la explosión registrada en una vivienda en Nueva Arcadia, Copán. Otras personas permanecen hospitalizadas con quemaduras graves.

Honduras: Una niña de 4 años y una mujer mueren tras explosión de cohetería en Copán

Guatemala: Ministerio de Salud confirma más de 300 casos de COVID-19 al cierre de junio

La cartera atribuyó el repunte a focos detectados en dos centros asistenciales y mantuvo activa la vigilancia epidemiológica, mientras pide reforzar la prevención con medidas de higiene, uso de mascarilla y consulta ante síntomas respiratorios

Guatemala: Ministerio de Salud confirma más de 300 casos de COVID-19 al cierre de junio

Guatemala: Estudiante de la USAC resulta herido en protestas contra Walter Mazariegos

Un estudiante de la USAC fue herido, luego de que grupos afines a Walter Mazariegos lanzaran bombas y otros objetos desde el interior del campus central.

Guatemala: Estudiante de la USAC resulta herido en protestas contra Walter Mazariegos

Mulino afirma que las obras ya dinamizan la economía, mientras aumenta el desempleo y la informalidad

En dos años de gestión indicó que se ha logrado ordenar las finanzas del Estado y se ha restaurado el buen nombre de Panamá en el escenario internacional

Mulino afirma que las obras ya dinamizan la economía, mientras aumenta el desempleo y la informalidad

TECNO

Por qué saludamos varias veces a una persona en un día, según la inteligencia artificial

Por qué saludamos varias veces a una persona en un día, según la inteligencia artificial

Cómo usar Google Maps para planear tu visita a los estadios del Mundial

Así es la cama inteligente de 2026 que entusiasma a las figuras de la tecnología

¿Tus amigos usan mucho los chatbots de IA? Podrían ser más propensos a creer en mitos antivacunas

Nueva competencia para SpaceX: una startup planea lanzar 100.000 satélites para centros de datos en el espacio

ENTRETENIMIENTO

Olivia Wilde revela que estuvo a punto de morir durante el rodaje de ‘Cowboys & Aliens’

Olivia Wilde revela que estuvo a punto de morir durante el rodaje de ‘Cowboys & Aliens’

Disney presenta la primera canción que será parte de ‘Camp Rock 3’

El origen de Spider-Man bajo la lupa: por qué la mordida no daría superpoderes y las telarañas causarían lesiones

Un concierto gratuito de Angine de Poitrine deja diez personas heridas en Montreal

Blake Lively volvió a apuntar contra Justin Baldoni: denuncia tácticas de intimidación y reclama 8 millones de dólares

MUNDO

Irán rechazó que los inspectores del OIEA accedan a las instalaciones nucleares bombardeadas: “Está prohibido bajo cualquier circunstancia”

Irán rechazó que los inspectores del OIEA accedan a las instalaciones nucleares bombardeadas: “Está prohibido bajo cualquier circunstancia”

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con misiles y drones contra Kiev: al menos ocho muertos y 16 heridos

El Ejército de Israel ejecutó dos ataques contra una localidad del sur de Líbano

Estados Unidos garantiza que seguirá vendiendo armas a sus aliados de la OTAN para abastecer a Ucrania

El Vaticano rechazó la consagración no autorizada de obispos de la a Fraternidad San Pío X