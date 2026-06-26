Guatemala registra un alza de 9.9 % en los hechos de tránsito durante 2026

Foto para ilustrar: Un accidente de tránsito se registró este domingo en El Molino, en el kilómetro 140 de la ruta entre Los Encuentros y Chichicastenango, en Quiché. (Foto cortesía redes sociales)

Guatemala registró 4,233 hechos de tránsito entre el 1 de enero y el 14 de junio de 2026, un alza de 9.9 % frente al mismo período de 2025, con las motocicletas como principal vehículo involucrado y con un aumento también en fallecidos y lesionados, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito presentados en un foro multisectorial sobre siniestralidad vial.

El informe consignó 1,135 personas fallecidas en ese lapso, frente a 1,093 un año antes. También reportó 4,477 lesionados, una cifra 6 % superior a la del mismo período de 2025.

La variación equivale a 382 incidentes más que los 3.851 contabilizados en los primeros meses del año pasado. Los datos fueron expuestos durante un encuentro realizado en la Cámara de Industria de Guatemala y difundidos por comunicación social del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

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Las motocicletas concentraron el 53 % de los vehículos involucrados

El dato central del reporte es la participación de las motocicletas en los siniestros viales. De acuerdo con el Onset, 3,524 motos estuvieron involucradas en hechos de tránsito durante el período analizado, el 53 % del total de vehículos registrados en esos eventos y 668 más que en 2025.

Detrás de las motocicletas aparecen 1,156 automóviles, 450 picops, 446 autobuses, 383 camiones y 190 cabezales. El observatorio señaló que las motos continúan como el tipo de vehículo con mayor incidencia en los siniestros del país.

El reporte también identificó 80 hechos de tránsito vinculados con transporte colectivo en 2026. Esa cifra representa un incremento del 13 % respecto de 2025.

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(Cortesía: Redes sociales)

Las rutas CA-1 Occidente y CA-9 Norte encabezaron los incidentes del transporte colectivo

Entre las vías con más hechos de tránsito que involucran transporte colectivo, la CA-1 Occidente encabezó el registro con 12 casos. Le siguieron la CA-9 Norte con 11, la CA-9 Sur con nueve y la CA-14 con ocho.

La CA-1 Oriente y la CA-2 Occidente sumaron siete casos cada una. La RN-5 registró cuatro hechos de tránsito.

Las autoridades indicaron que estas estadísticas permiten localizar las zonas con mayor incidencia de siniestros viales y reforzar las acciones de prevención y seguridad en las principales carreteras del país.

Durante el Foro Multilateral de Seguridad y Siniestralidad Vial también se presentó una encuesta dirigida a transportistas, elaborada por el Observatorio Nacional sobre Drogas, cuyos resultados servirán para fortalecer estrategias de prevención sobre factores que afectan la conducción segura.

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En la jornada además se expuso el Estudio Situacional de Seguridad Vial Guatemala 2026, elaborado con el enfoque internacional Safe System Approach. Ese trabajo plantea cinco componentes para abordar el problema: gobernanza institucional, responsabilidad compartida, fortalecimiento de los pilares del sistema, prevención de fuerzas de impacto y promoción de conductas seguras entre los usuarios de las vías.

Como respuesta a esos hallazgos, se lanzó la campaña “Cuidarnos es chance de todos”, orientada a promover prevención y responsabilidad compartida entre conductores, motoristas, peatones y otros usuarios del espacio vial. La iniciativa difunde mensajes sobre respeto a los límites de velocidad, conducción sin distracciones, prevención del consumo de alcohol al volante y mantenimiento adecuado de los vehículos.

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Un funcionario del Gobierno de Guatemala, un oficial y un subjefe de tránsito conversan en un evento oficial con una pantalla roja de fondo. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

El viceministro de Transportes Fernando Suriano presentó al cierre del foro los compromisos alcanzados y planteó que la información reunida debe convertirse en medidas concretas.

En ese contexto, afirmó: “Hemos identificado recursos valiosos, desde instituciones especializadas hasta servicios de orientación como el 1538, que pueden marcar una diferencia real en la vida de los conductores y sus familias. Este conocimiento nos permite avanzar hacia estrategias más efectivas para atender los factores que inciden en la salud, el bienestar y la seguridad vial. Con datos, prevención y compromiso de país, movemos Guatemala de manera más segura”.

La actividad reunió a representantes del CIV, el Ministerio de Gobernación, la Dirección General de Transportes, PROVIAL, la Comisión Portuaria Nacional, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas y el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, junto con organizaciones especializadas en seguridad vial.

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Wingo inauguró una ruta directa entre Ciudad de Guatemala y Medellín con tres vuelos semanales y se convirtió en la única aerolínea con conexión sin escalas entre ambas ciudades.