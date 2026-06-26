El gobierno de Bernardo Arévalo ofrece a Venezuela dos equipos de rescate tras los sismos

El gobierno de Bernardo Arévalo ofreció a Venezuela dos equipos USAR-GUA 11 de búsqueda y rescate tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5. (Conred Guatemala)

El gobierno de Bernardo Arévalo puso a disposición de Venezuela dos equipos USAR-GUA 11 de búsqueda y rescate tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del miércoles, una oferta que incluye 100 rescatistas, binomios caninos e ingenieros estructurales y que será activada cuando las autoridades venezolanas definan, por los mecanismos internacionales de coordinación, el momento y el lugar de la asistencia.

Cada uno de esos equipos está integrado por 50 rescatistas y fue recertificado recientemente bajo estándares internacionales, según informó la Secretaría de Comunicación Social del gobierno guatemalteco al ser consultada sobre un eventual envío de ayuda.

La asistencia técnica también contempla la participación de ingenieros para evaluar infraestructura afectada, en coordinación con la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica.

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Minutos después de los sismos, el gobierno guatemalteco expresó su solidaridad con la población venezolana a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería indicó además que, hasta ese momento, no tenía reporte de connacionales afectados y que seguía atenta al desarrollo de la situación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que, en caso de requerir asistencia o protección consular, están habilitados los teléfonos +58 414 17 56 027 y +506 6892 0971, así como el correo embpanama@minex.gob.gt.

El gobierno de Bernardo Arévalo ofreció a Venezuela dos equipos USAR-GUA 11 de búsqueda y rescate tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5. (Conred Guatemala)

La ruptura diplomática complica la ayuda de la comunidad venezolana en Guatemala

Mientras el Estado ofrece apoyo de rescate y evaluación técnica, la comunidad venezolana en Guatemala intenta organizar envíos para sus compatriotas afectados, pero enfrenta obstáculos para canalizar esa ayuda. Según La Hora, la falta de un canal oficial entre ambos países dificulta tanto obtener información sobre familiares y amigos como gestionar asistencia directa.

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Erwin Noguera, vicepresidente de la Asociación de Venezolanos en Guatemala, dijo al medio que la organización se ha convertido en el único punto de contacto entre Guatemala y Venezuela para muchos migrantes venezolanos. Explicó que, si un venezolano en Guatemala necesita saber cómo están sus allegados en su país, no dispone de apoyo gubernamental oficial por la ruptura de relaciones diplomáticas.

Noguera recordó que ese quiebre se produjo en 2020, cuando el entonces presidente Alejandro Giammattei ordenó cerrar el vínculo entre ambos países en los primeros días de su gestión. Esa decisión, agregó, complica ahora el envío y la recepción de apoyo para los afectados por los sismos del 24 de junio.

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Asovegua organiza un puente humanitario para enviar insumos médicos a Venezuela, detallando las rutas de envío, los tipos de donaciones y los centros de acopio en Guatemala. (Asociación de Venezolanos en Guatemala)

Si no logran establecer un puente humanitario por medio del gobierno guatemalteco o de alguna empresa privada, la comunidad buscará apoyo a través de la Iglesia Católica, Cáritas o el Club Rotario, entidades que también tienen presencia en Venezuela. A esa dificultad se suman las restricciones bancarias internacionales, que según Noguera complican el envío de dinero.

El dirigente explicó a La Hora que la organización sigue buscando alternativas para canalizar la ayuda. “Pero estamos buscando las fórmulas, estaremos informando todo a través de nuestras redes sociales en el Instagram que estamos como Asovegua Oficial y nuestra página es de Facebook que también estamos como Asovegua”, afirmó.

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La recolección de donaciones se concentró en tres jornadas en Ciudad de Guatemala

Para reunir insumos, la comunidad habilitó centros de acopio en la Ciudad de Guatemala. Entre ellos figuran Vengo360, en bulevar Los Próceres 16-63; el restaurante Carne en Vara, en zona 10; y todas las sedes de SOS Therapy, incluidas las de CAES, zona 14 y zona 15.

La recepción de donaciones fue programada para tres jornadas consecutivas: jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de junio. Esa ventana acotada buscó concentrar la mayor cantidad posible de ayuda para un primer envío.

La iniciativa surgió como una respuesta de organización comunitaria frente a las limitaciones diplomáticas y financieras que hoy condicionan cualquier transferencia de apoyo entre ambos países. Ese primer envío, según la información disponible, busca tender un canal efectivo de asistencia hacia Venezuela en medio de la emergencia causada por los terremotos.

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