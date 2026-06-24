CONRED atendió 22 emergencias por lluvias en las últimas 24 horas en Guatemala

La Conred atendió 22 emergencias por lluvias en Guatemala en las últimas 24 horas y reportó 47 personas afectadas. (Cortesía: CONRED)

La CONRED informó que en las últimas 24 horas atendió 22 emergencias asociadas a las lluvias en Guatemala, un repunte que dejó 47 personas afectadas y que ocurre después de precipitaciones que, según un análisis oficial, fueron las más abundantes en la capital en los últimos 10 años.

El departamento de Guatemala concentró 14 de esos incidentes. San Marcos reportó tres, Chiquimula dos, y Alta Verapaz, Sacatepéquez y Sololá una emergencia cada uno.

Según la Agencia Guatemalteca de Noticias, entre los eventos registrados hubo cinco deslizamientos, tres inundaciones, dos caídas de árboles, dos colapsos estructurales, dos flujos de lodo y dos socavamientos. La lista también incluyó un colapso de drenaje, una persona arrastrada por una corriente de agua, personas arrastradas por un río, un incidente por fuertes vientos, grietas en el suelo y un hundimiento.

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La coordinadora indicó que las condiciones atmosféricas de la actual temporada lluviosa explican estos hechos, que obligaron a movilizar a las instituciones del Sistema CONRED para tareas de atención y monitoreo.

Las emergencias por lluvias en Guatemala incluyeron deslizamientos, inundaciones, caídas de árboles, colapsos estructurales, flujos de lodo y socavamientos. (Cortesía: CONRED)

Las lluvias dejaron 47 personas afectadas y 33 evacuadas en un día

En el balance oficial, la institución contabilizó 47 personas afectadas, 33 evacuadas y 16 albergadas. Uno de los casos de mayor impacto ocurrió en la colonia Lourdes I, zona 5 de la Ciudad de Guatemala, donde colapsó una vivienda y varias personas tuvieron que ser trasladadas a un albergue temporal.

En ese mismo sector fueron identificadas tres viviendas en riesgo. Las autoridades mantienen vigilancia en las áreas afectadas para coordinar la respuesta y evitar nuevos daños.

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La publicación también señaló que Alta Verapaz sigue siendo el departamento con más emergencias acumuladas en la temporada de lluvias de 2026, con 100 incidentes desde el inicio de la época lluviosa. La CONRED sostuvo que Guatemala es un país altamente vulnerable a fenómenos hidrometeorológicos y por eso mantiene coordinación interinstitucional permanente.

Un aguacero de 100 mm en la capital fue el más abundante desde 2016

El viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Edwin Castellanos, afirmó que la lluvia del lunes 22 de junio en la capital fue la más abundante de la última década. El funcionario escribió: “Ayer tuvimos un aguacero en la capital que dejó 100 mm de lluvia en z 16. No caía tanta lluvia desde septiembre de 2016. Esto después de que no había llovido por 5 días. Deja de llover por un tiempo y luego nos cae todo de junto, con consecuencias desastrosas”.

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El departamento de Guatemala concentró 14 incidentes por lluvias, mientras San Marcos, Chiquimula, Alta Verapaz, Sacatepéquez y Sololá también registraron emergencias. (Cortesía: CONRED)

De acuerdo con la explicación citada del portal de la UNAM, una precipitación de 100 milímetros equivale a 100 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Ese registro corresponde al valor máximo mencionado en esa referencia.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIVUMEH, indicó que los suelos del país están saturados de agua. En Petén, la capa superior del suelo, hasta 30 centímetros de profundidad, presenta una saturación igual o mayor al 90%.

La capa inferior, de uno a tres metros de profundidad, todavía no alcanza ese nivel de saturación, según el ente científico. Esa condición se suma al paso de una onda del este que afectó al territorio nacional con precipitaciones abundantes y constantes durante la tarde del lunes, hasta disiparse en la noche.

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Las lluvias de esa jornada también provocaron problemas en el tránsito vehicular, incluido un deslizamiento en la zona 5 capitalina que requirió la intervención de los cuerpos de bomberos. Los remanentes de la onda del este aún podían generar lluvias durante este martes 23 de junio, de acuerdo con los pronósticos oficiales.