Un segundo tren descarriló en Inglaterra en menos de 24 horas y volvió a poner en alerta al sistema ferroviario

En este caso los vagones no volcaron, sino que se quedaron en pie (X)

Guardar

Un segundo tren descarriló este viernes en Inglaterra en menos de 24 horas, sin dejar heridos hasta el momento, y volvió a alterar la red ferroviaria del sureste del país. Esta vez ocurrió en Essex, donde una formación de Greater Anglia se salió de las vías cerca de Wickford, un día después de otro accidente más grave en East Sussex.

El nuevo incidente ocurrió a las 14:12, hora local. Los vagones afectados fueron los de la cola del convoy y, a diferencia de lo ocurrido el jueves cerca de Lewes, permanecieron en posición vertical junto a la vía. La policía de transporte británica, los servicios de emergencia y los bomberos acudieron al lugar para asistir a los pasajeros, asegurar la zona y facilitar el inicio de las pericias.

PUBLICIDAD

No se registraron heridos hasta el momento (X)

La formación accidentada cubría el trayecto entre Southend y London Liverpool Street. Según The Guardian, llevaba a bordo unas 40 personas y había salido de Rayleigh a las 14:06. Su llegada a Wickford estaba prevista, pero el tren no completó ese tramo por el descarrilamiento. Después del hecho, quedaron cerradas las líneas entre Wickford y Southend Victoria, con interrupciones para los servicios entre la capital británica y la costa de Essex.

El episodio se produjo menos de un día después del descarrilamiento de un tren de pasajeros cerca de Lewes, a unos 72 kilómetros al sur de Londres, donde varios coches terminaron volcados de costado. En ese accidente viajaban cerca de 150 personas en una formación que se dirigía desde London Victoria hasta Eastbourne. El operativo de evacuación se extendió después de que parte de los pasajeros quedó atrapada en los vagones.

PUBLICIDAD

El accidente de ayer dejó varios vagones volcados entre la vegetación y produjo heridos (AFP)

Las autoridades informaron que 20 personas necesitaron atención médica tras ese primer accidente, de los cuales 18 recibieron el alta y dos quedaron internadas con traumatismos y heridas graves, aunque fuera de peligro de muerte. La policía declaró un incidente mayor para coordinar la respuesta de ambulancias, bomberos y personal ferroviario desplegado en el lugar.

La coincidencia temporal entre ambos hechos instaló una nueva alerta sobre el funcionamiento del sistema ferroviario en plena ola de calor. Inglaterra atravesó en esos días el tramo más intenso de un verano marcado por temperaturas elevadas y condiciones secas. Aunque las causas del nuevo descarrilamiento no están establecidas, el contexto climático quedó bajo observación desde las primeras horas posteriores al accidente.

PUBLICIDAD

Especialistas del sector ferroviario señalaron que el calor extremo puede afectar la estructura de las vías. Entre los factores bajo estudio existe la posible pérdida de alineación del tendido, asociada a la expansión del acero y a la presión acumulada sobre los rieles después de varias jornadas consecutivas de altas temperaturas. También se analiza el estado del terreno debajo de la vía, ante la posibilidad de que la sequedad del suelo hubiera alterado la estabilidad de algunos tramos.

El descarrilamiento en Essex ocurrió cerca de Wickford y afectó a una formación de Greater Anglia (Captura de videos)

De todos modos, las autoridades ferroviarias evitaron atribuir una causa antes de completar las inspecciones técnicas. Network Rail informó que abrió una investigación interna para revisar qué ocurrió tanto en Wickford como en Lewes y pidió no anticipar conclusiones. La Rail Accident Investigation Branch también envió inspectores a los dos sitios para reunir pruebas y reconstruir la secuencia de los hechos.

PUBLICIDAD

(Con información de AFP y EFE)