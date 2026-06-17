El IGSS realiza una jornada con VESTEX Guatemala para explicar la exoneración de recargos 2026

El IGSS realizó una jornada informativa con VESTEX sobre la Exoneración de Recargos 2026 para explicar cómo regularizar adeudos patronales. (IGSS Guatemala)

El IGSS realizó una jornada informativa sobre la Exoneración de Recargos 2026 junto a VESTEX para explicar a los empleadores cómo regularizar adeudos patronales y reforzar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social, en un sector que agrupa a más de 330 empresas y emplea a más de 70 mil personas.

La actividad tuvo participación presencial de la junta directiva de VESTEX y asistencia virtual de cientos de asociados de la organización, que reúne a empresas del sector textil y de vestuario del país. El encuentro fue coordinado con la Asociación del Vestuario y Textiles de Guatemala para acercar a los patronos las oportunidades que brinda la seguridad social.

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El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social explicó durante la jornada los beneficios de la Exoneración de Recargos 2026 y los mecanismos disponibles para regularizar adeudos patronales. El programa permite a los empleadores eliminar recargos generados por deudas con la institución y recuperar su condición regular ante el Seguro Social.

La exoneración busca que los patronos regularicen sus adeudos ante el seguro social

José Alejandro Ceballos Chacón, presidente de VESTEX, valoró la coordinación con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y destacó la utilidad de estos espacios de información para el sector empresarial. “Llevamos muchos años trabajando de la mano del Instituto, somos fieles creyentes de que el Seguro Social es una gran ayuda. El proyecto de Exoneración ayuda mucho a empresa que hayan tenido contratiempos en épocas difíciles”, afirmó.

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El IGSS realizó una jornada informativa con VESTEX sobre la Exoneración de Recargos 2026 para explicar cómo regularizar adeudos patronales. (IGSS Guatemala)

Juan Carlos Ramírez Villatoro, director de Recaudación del IGSS, presentó una exposición sobre los beneficios que la institución ofrece a los trabajadores afiliados y a sus familias. También subrayó la importancia de que las obligaciones patronales se cumplan de forma oportuna para sostener y fortalecer el sistema.

Uno de los puntos que concentró mayor interés fue la presentación del programa de exoneración a cargo de Lusvi Noé España Méndez, jefe del Departamento de Cobro Administrativo del IGSS. Según lo expuesto en la jornada, la medida está planteada como una vía para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los patronos mediante la eliminación de recargos por adeudos.

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España llamó a los empleadores a acercarse a la institución para conocer los mecanismos disponibles. “Los invitamos a acercarse con nosotros y conocer las facilidades que el IGSS pone a su disposición para regularizar sus adeudos”, expresó.

El sector textil también recibió información sobre afiliación y atención médica en empresas

Los integrantes de la junta directiva de VESTEX manifestaron optimismo tras la actividad porque permitió resolver dudas sobre afiliación, cumplimiento patronal, programas institucionales y los alcances de la Exoneración de Recargos 2026. La sesión incluyó preguntas y respuestas con representantes de las empresas asociadas.

Aracelly Castillo González, del Departamento de Medicina Preventiva, presentó el portafolio de servicios del Sistema de Atención Médica en Clínicas de Empresa. Esta modalidad acerca los servicios de salud a los centros de trabajo, favorece la atención oportuna de los trabajadores y contribuye a reducir los tiempos de traslado y el ausentismo laboral.

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La jornada fue organizada gracias a la coordinación de la Academia de la Industria Textil de VESTEX. La actividad forma parte del compromiso del Seguro Social de fortalecer su relación con el sector productivo del país y de promover mecanismos que faciliten el cumplimiento de las obligaciones patronales en beneficio de los trabajadores y sus familias.

IGGS aplica condonación de recargos a patronos y municipalidades

En El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social anunció en febrero de que, del 25 de marzo al 24 de septiembre de 2026, se implementará un programa de exoneración del 100% de recargos destinado a patronos, municipalidades y entidades descentralizadas con deudas. El objetivo principal es facilitar la regularización financiera y evitar la suspensión de servicios sanitarios y prestaciones de jubilación para los trabajadores, según detalló el IGSS en un comunicado institucional.

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El programa, establecido bajo el Acuerdo 1556 de Junta Directiva y el Acuerdo Gubernativo 17-2026, permitirá a los deudores acceder a la condonación de recargos por mora, intereses legales, costos procesales y gastos administrativos, siempre que regularicen sus pagos dentro del plazo establecido. El IGSS indicó que los patronos podrán optar entre saldar la deuda al contado o suscribir convenios de pago en plazos de hasta 60 meses.

Casi 19 mil patronos y más de 300 mil trabajadores podrían beneficiarse

De acuerdo con los análisis técnicos del IGSS, cerca de 18.899 patronos serán elegibles para participar en el proceso de exoneración, lo que fortalecería la cobertura de seguridad social para 302.039 trabajadores afiliados. El programa abarca al sector privado, a las 340 municipalidades y a entidades descentralizadas con obligaciones acumuladas.

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