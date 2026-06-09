Guatemala

La tormenta tropical Cristina se aleja de Guatemala, pero mantiene lluvias intensas y vientos en aumento

El instituto de meteorología y la coordinadora de desastres mantienen alertas y medidas de preparación activas por el ingreso de humedad, con riesgo de crecidas repentinas, deslizamientos, caída de árboles y derrumbes en carreteras

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Imagen satelital de la tormenta tropical Cristina sobre el Pacífico, cerca de Centroamérica, con el contorno de Guatemala visible debajo de las nubes.
La tormenta tropical Cristina, captada en esta imagen satelital, se aleja de Guatemala, pero mantiene lluvias intensas y vientos en aumento sobre el territorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tormenta tropical Cristina se aleja de Guatemala hacia El Salvador, pero su circulación todavía mantiene lluvias intensas, aumento del viento y riesgo de emergencias en varias regiones del país, por lo que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres conservaron activas las alertas y medidas de preparación, según comunicados emitidos el 8 y 9 de junio de 2026.

El sistema se desplaza a 6 kilómetros por hora hacia el norte-noreste, muy cerca de las costas de Chinandega, Nicaragua, y se ubicaba a unos 282 kilómetros de Montufar, Jutiapa, de acuerdo con el boletín meteorológico especial No. 05-2026 del INSIVUMEH.

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El instituto indicó que ese alejamiento reduce la probabilidad de un impacto directo, aunque el ingreso de humedad continuará y podría aumentar gradualmente las precipitaciones del sur al centro del territorio nacional durante los próximos días.

La consecuencia central para Guatemala es esa: no se prevé un golpe directo del fenómeno, pero sí condiciones favorables para lluvias intermitentes de fuerte intensidad, vientos en aumento y afectaciones asociadas al exceso de agua, según el INSIVUMEH.

Las áreas con mayor probabilidad de acumulados de lluvia son el Pacífico, Bocacosta, Occidente, Altiplano Central y Valles de Oriente, de acuerdo con el mismo boletín. El organismo advirtió que en esas zonas pueden registrarse crecidas repentinas de ríos, deslizamientos de tierra, caída de árboles y derrumbes en carreteras por la saturación de los suelos.

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CONRED recomendó Alerta Anaranjada en las jurisdicciones más expuestas

La CONRED informó que sostuvo reuniones de coordinación con autoridades territoriales para compartir información técnica y reforzar acciones de preparación. La institución recomendó adoptar Alerta Anaranjada en las jurisdicciones con mayor exposición al riesgo, de acuerdo con el Plan Nacional de Respuesta.

Boletín meteorológico especial de INSIVUMEH mostrando un mapa de Centroamérica con la trayectoria de la Tormenta Tropical Cristina y zonas de lluvia
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) emite un boletín especial sobre la Tormenta Tropical Cristina, alertando sobre lluvias intermitentes y vientos en varias regiones de Guatemala. (Conred Guatemala)

Según la CONRED, esa medida activa la coordinación interinstitucional, la puesta en marcha de Centros de Operaciones de Emergencia y la preparación de recursos para atender posibles incidentes. En su aviso informativo No. 31-2026, la Secretaría Ejecutiva de la CONRED también pidió a autoridades nacionales, departamentales y municipales fortalecer el monitoreo de áreas susceptibles a deslizamientos e inundaciones.

El mismo aviso solicitó reforzar la difusión de información preventiva sobre incremento de niveles de ríos, inundaciones y deslizamientos. También pidió verificar y socializar los planes de respuesta, las rutas de evacuación y las zonas seguras, además de coordinar acciones de prevención, preparación y respuesta con las instituciones que integran el Sistema CONRED.

La institución exhortó a la población a no cruzar ríos crecidos, identificar áreas seguras dentro de sus comunidades y revisar el Plan Familiar de Respuesta. También recordó la necesidad de contar con la Mochila de las 72 Horas y reportar cualquier situación de riesgo para facilitar una atención oportuna.

La Secretaría Ejecutiva de la CONRED también pidió a autoridades nacionales, departamentales y municipales fortalecer el monitoreo de áreas susceptibles a deslizamientos e inundaciones. (FOTO: La Prensa)
La Secretaría Ejecutiva de la CONRED también pidió a autoridades nacionales, departamentales y municipales fortalecer el monitoreo de áreas susceptibles a deslizamientos e inundaciones. (FOTO: La Prensa)

Ante cualquier situación de emergencia o desastre, la CONRED indicó que debe activarse el sistema llamando al 119, número de emergencia nacional, según el aviso oficial.

INGUAT pidió reprogramar actividades cuando exista riesgo

El Instituto Guatemalteco de Turismo llamó a turistas nacionales y extranjeros, guías de turismo, operadores, transportistas y prestadores de servicios a actuar con responsabilidad durante sus desplazamientos. Según el INGUAT, antes de viajar se debe verificar el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas, además de seguir las indicaciones de CONRED, INSIVUMEH, autoridades locales y cuerpos de socorro.

El instituto pidió a los operadores turísticos evaluar la seguridad de los destinos y reprogramar actividades cuando exista riesgo para los visitantes. También les solicitó mantener comunicación permanente con los grupos a su cargo e identificar rutas de evacuación y puntos seguros.

Para los viajes por carretera, las autoridades recomendaron revisar el estado mecánico de los vehículos y llevar equipo básico de emergencia: impermeable, linterna, baterías adicionales y teléfonos móviles con carga suficiente.

En áreas cercanas a volcanes, el INGUAT advirtió que debe evitarse el cruce de cauces o barrancas ante la posibilidad de descenso de lahares, un peligro que aumenta con las lluvias sostenidas previstas.

Quienes necesiten asistencia turística pueden comunicarse al 1500, número del Departamento de Asistencia Turística del INGUAT. Las autoridades indicaron que el monitoreo del fenómeno continuará a través de los canales oficiales de CONRED e INSIVUMEH, donde se publicarán nuevas actualizaciones conforme evolucione la situación.

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