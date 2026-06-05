Guatemala

Diputados del Congreso de Guatemala cuestionan a ministros y Conred por el triple choque que prevé para 2026-2027

La sesión conjunta evaluó la capacidad estatal para enfrentar el avance de El Niño, el encarecimiento eléctrico y el deterioro alimentario, con afectación ya reportada en 18 de 22 departamentos y riesgos para cosechas y abastecimiento

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Vista interior de una sala de conferencias con un grupo de personas de pie con la mano derecha levantada ante una mesa, mientras otras están sentadas
Guatemala enfrenta para 2026-2027 un triple choque por El Niño, el encarecimiento de la energía y el deterioro de la seguridad alimentaria. (Congreso de la República de Guatemala)

Guatemala enfrenta en 2026-2027 un triple choque por El Niño, el encarecimiento de la energía y el deterioro de la seguridad alimentaria, una combinación que ya afecta a 18 de 22 departamentos y que llevó al Congreso a citar a ministerios y a la CONRED para medir la capacidad del Estado ante una crisis que amenaza cosechas, tarifas eléctricas y abastecimiento en las zonas más vulnerables.

Una de las proyecciones más concretas anticipa una caída de 17% en la generación hidroeléctrica, equivalente a 211 gigavatios hora menos, según la presentación del diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la comisión de Finanzas Públicas y Moneda. Esa misma exposición advirtió que el riesgo de sequía grave alcanza a 18 de 22 departamentos y que en el corredor seco el déficit de lluvia puede llegar a 300 milímetros.

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Estrada dijo ante autoridades del MAGA, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Finanzas y la CONRED que el país tiene meses de aviso, pero respuestas limitadas. “El triple golpe está anunciado”, afirmó, al describir la combinación de El Niño, fertilizantes más caros, energía en máximos y reservas alimentarias insuficientes.

Una fila de profesionales sentados en una mesa oscura de madera con micrófonos y botellas de agua, algunos mirando al frente y otros interactuando
Guatemala enfrenta para 2026-2027 un triple choque por El Niño, el encarecimiento de la energía y el deterioro de la seguridad alimentaria.(Congreso de la República de Guatemala)

El legislador sostuvo que la crisis prevista no se limita al clima. Según Estrada, el fenómeno puede repetir pérdidas agrícolas comparables a las de 2014, reducir la producción regional, obligar a sustituir energía hidroeléctrica por generación térmica más costosa y trasladar ese impacto a hogares, productores y empresas.

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El Congreso vinculó la sequía con un posible aumento del costo eléctrico

Estrada afirmó que la amenaza aumenta porque el sistema eléctrico opera cerca de su capacidad y la demanda sigue creciendo. Indicó que la importación firme desde México es de 120 megavatios, pero advirtió que esa capacidad no está garantizada y que el mercado regional centroamericano tampoco puede compensar el déficit porque el fenómeno es regional.

El ministro de Energía y Minas Víctor Hugo Ventura confirmó que el escenario para el siguiente cuatrimestre contempla una reducción de 25% en la producción hidroeléctrica. Explicó que, aun con esa caída, el sistema podría operar sin recortes, pero advirtió: “Tendremos que tener administración de la demanda”, si además sale de servicio una central mayor.

Sobre el efecto tarifario, el ministro señaló que la demanda regulada tiene cierto resguardo por los contratos de largo plazo. También indicó que un mayor uso de generación a búnker implicaría un alza moderada, sin precisar porcentaje, y que el mayor impacto recaería sobre la demanda libre y los grandes usuarios industriales, mientras el 98% de los usuarios de menos de 100 kilovatios hora mantendría protección relativa.

Tres funcionarios sentados en una mesa oscura con micrófonos, botellas de agua y carteles de identificación. Un hombre habla en el centro
El Ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, participa en una reunión oficial junto a otros funcionarios en una convención, discutiendo asuntos clave del sector energético y minero. (Congreso de la República de Guatemala)

El MAGA identificó 123 municipios con vulnerabilidad muy alta

La ministra de Agricultura María Fernanda Rivera expuso que el MAGA identificó 123 municipios con vulnerabilidad muy alta, 129 con vulnerabilidad alta y 88 con vulnerabilidad media. Según Rivera, esa clasificación cruza variables de población económicamente activa, antecedentes climáticos y exposición productiva.

La ministra dijo que el MAGA entregó a la CONRED un plan institucional con 10 protocolos y medidas anticipatorias. Añadió que dispone de un millón 120 mil 398 raciones más 106.610 de reserva estratégica para cuando se declare una emergencia.

Rivera explicó que el programa “Suelos y Agua para el Futuro” busca retener humedad mediante obras de captación e infiltración. El objetivo, según la ministra, es convertir el suelo en reservorio, reducir erosión y disminuir el riesgo de incendios, derrumbes e inundaciones.

Sobre el abastecimiento de maíz, Rivera dijo que será necesario abrir contingentes por desabasto para maíz blanco. En maíz amarillo, destinado a alimentación animal, señaló que Guatemala produce solo el 10% y que ese contingente normalmente permanece abierto.

La ministra también reconoció limitaciones en semillas y fertilizantes. Precisó que el país perdió capacidad de producción de semilla desde 2020 por la pérdida de terrenos del ICTA y que la donación de Marruecos asciende a 300 toneladas de fertilizante, una cantidad que cubre apenas el 0,1% de la demanda.

Rivera agregó que el seguro agrícola paramétrico proyecta proteger a 43.313 pequeños productores con una inversión de 25 millones de quetzales. Ante el señalamiento de que la póliza aún no estaba vigente, respondió que la cobertura corre desde el primero de mayo una vez completado el registro de beneficiarios.

La alerta amarilla ya obliga a presentar planes de contingencia

La secretaria ejecutiva de CONRED Claudinne Ogaldes informó que el consejo declaró alerta amarilla el 20 de mayo. Según Ogaldes, esa decisión obliga a instituciones públicas, privadas, gobernaciones y municipalidades a elevar su nivel de alerta y presentar planes de contingencia.

La funcionaria citó una población de 9,5 millones de personas en el corredor seco, aunque aclaró que no todas resultarán afectadas de igual manera. También confirmó coincidencia con el MAGA en que 123 municipios están en la categoría de mayor vulnerabilidad.

Ogaldes advirtió que la crisis no excluye otros eventos extremos. Explicó que, aun con canícula extendida, Guatemala puede registrar tormentas tropicales, como ocurrió con Eta, Iota y Stan en periodos de El Niño.

Al momento de la sesión, según Ogaldes, ya se habían atendido 65 inundaciones y seguían activos incendios forestales en Guatemala, Zacapa, Chiquimula y Petén. Sobre la respuesta tecnológica, dijo que la CONRED trabaja en la adquisición de un sistema de cell broadcast para alertas a celulares, con un proceso en dictamen interno que esperaba subir a finales de junio.

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