El Salvador

La comunidad ecuatoriana en El Salvador ya tiene sede para ver el debut de su selección en la Copa Mundial FIFA 2026

El encuentro del 14 de junio frente a Costa de Marfil podrá seguirse en un local de la Colonia Escalón, dentro de una agenda que también incluye el amistoso previo y el segundo juego del certamen

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La sede diplomática comunicó que la colectividad podrá reunirse en un bar de la Colonia Escalón, en San Salvador, para seguir los encuentros del 7, 14 y 20 de junio (Foto cortesía La Tri- Quito)
La sede diplomática comunicó que la colectividad podrá reunirse en un bar de la Colonia Escalón, en San Salvador, para seguir los encuentros del 7, 14 y 20 de junio (Foto cortesía La Tri- Quito)

La comunidad de Ecuador en El Salvador se organiza para acompañar a la Selección de Ecuador durante sus próximos compromisos internacionales, que incluyen partidos amistosos y duelos clave en la Copa Mundial FIFA 2026.

La Embajada de Ecuador en El Salvador anunció que los encuentros podrán seguirse en un espacio de encuentro comunitario, donde los aficionados podrán compartir la emoción del fútbol y fortalecer los lazos de su colectividad.

El itinerario deportivo inicia el domingo 7 de junio, cuando Ecuador enfrentará a Guatemala en un partido amistoso internacional de preparación. El choque está programado para las 2:00 p.m., y servirá como ensayo previo antes del debut mundialista.

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Según la Embajada, los ecuatorianos residentes y simpatizantes podrán reunirse en el local The Yard House Sport & Gastrobar, ubicado en la Colonia Escalón de San Salvador.

El debut de la selección en la Copa Mundial FIFA 2026 está previsto para el domingo 14 de junio a las 5:00 p.m., cuando Ecuador se medirá ante Costa de Marfil.

Este partido marca el inicio del camino del equipo en uno de los certámenes de mayor relevancia internacional. La programación continúa el sábado 20 de junio, fecha en la que el conjunto ecuatoriano disputará su segundo partido mundialista frente a Curazao a las 6:00 p.m., nuevamente en horario local.

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La iniciativa de la Embajada busca ofrecer un punto de encuentro para que la colectividad ecuatoriana viva el torneo de manera colectiva. “Espacio de encuentro para vivir la emoción del fútbol, compartir entre compatriotas y fortalecer los lazos de nuestra comunidad”, destaca la convocatoria oficial. Las actividades y proyección de los partidos se realizarán en un bar la capital salvadoreña, donde se espera una amplia participación de aficionados ecuatorianos y amigos de otras nacionalidades.

Los residentes y simpatizantes prevén juntarse en The Yard House Sport & Gastrobar para ver el amistoso ante Guatemala y los duelos del Mundial 2026 frente a Costa de Marfil y Curazao (Foto cortesía La Tri- Quito)
Los residentes y simpatizantes prevén juntarse en The Yard House Sport & Gastrobar para ver el amistoso ante Guatemala y los duelos del Mundial 2026 frente a Costa de Marfil y Curazao (Foto cortesía La Tri- Quito)

La presencia de Ecuador en la Copa Mundial FIFA 2026 representa una oportunidad para que la diáspora celebre y apoye a su selección desde el exterior, al tiempo que refuerza la identidad nacional y el sentido de pertenencia. La convocatoria resalta la importancia de acompañar al equipo durante el torneo, así como en los partidos de preparación, para transmitir el respaldo de los hinchas radicados en El Salvador.

Los organizadores invitan a consultar la ubicación y detalles del evento a través de la aplicación de mapas, facilitando el acceso al recinto donde se realizarán las actividades. Con esta propuesta, la Embajada de Ecuador en El Salvador apuesta por convertir cada partido en una fiesta deportiva y cultural para la comunidad.

La selección nacional de Ecuador clasificó de forma directa a la Copa Mundial de la FIFA 2026, al haberse asegurado el segundo lugar en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas con 29 puntos bajo la dirección del técnico Sebastián Beccacece. Esta será la quinta participación histórica de la “Tri” en un Mundial y la segunda de forma consecutiva. Ahora, la Tri compone el Grupo E junto con Costa de Marfil, Curazao y Alemania.

La convocatoria fija la cita del 14 de junio a las 5:00 p.m. y suma otra jornada el 20 ante Curazao, además del amistoso del 7, con una sede en la Colonia Escalón (Foto cortesía La Tri- Quito)
La convocatoria fija la cita del 14 de junio a las 5:00 p.m. y suma otra jornada el 20 ante Curazao, además del amistoso del 7, con una sede en la Colonia Escalón (Foto cortesía La Tri- Quito)

El mejor resultado mundialista de la selección sudamericana es haber llegado a los octavos de los mundiales en los que ha participado.

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