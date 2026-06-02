Guatemala

Las fuerzas de seguridad de Guatemala decomisan cifra récord de cocaína en primeros cinco meses de 2026

El decomiso superó todo lo incautado durante 2023 y se atribuye a la coordinación con organismos internacionales, además de estrategias conjuntas entre policía, Ejército y fiscalía para frenar el tráfico ilícito de drogas

Guardar
Google icon
El Ejército de Guatemala y la PNC localizaron un laboratorio improvisado para fabricación de drogas en Ayutla, San Marcos, durante un operativo antinarcótico. (Cortesía: Ejército de Guatemala)
El Ejército de Guatemala y la PNC localizaron un laboratorio improvisado para fabricación de drogas en Ayutla, San Marcos, durante un operativo antinarcótico. (Cortesía: Ejército de Guatemala)

Las fuerzas de seguridad de Guatemala decomisaron 7,342 kilogramos de cocaína entre el 1 de enero y el 28 de mayo de 2026, un alza de 424.35 % frente al mismo período de 2025, según el Ministerio de Gobernación, en un resultado que ya supera todo lo incautado durante 2023 y que las autoridades vinculan con una coordinación más estrecha entre cuerpos de seguridad, inteligencia y cooperación internacional.

El valor estimado de la droga confiscada asciende a 2,492 millones de quetzales, un aumento de 352.51 % respecto al año anterior, de acuerdo con el Ministerio de Gobernación y replicado por la Agencia Guatemalteca de Noticias.

PUBLICIDAD

En esos primeros cinco meses de 2026, la cantidad decomisada también rebasó los 5.037 kilogramos incautados en todo 2023, último año de la administración anterior.

Ese balance incluye 1,190 capturados por delitos relacionados con drogas, frente a 743 en el mismo lapso de 2025, según el Ministerio de Gobernación. Las fuerzas de seguridad también reportaron 441 detenidos por otros delitos, 17 capturados con fines de extradición y siete ya entregados a tribunales de otros países.

Foto de archivo: El operativo en Retalhuleu culminó con la incautación de cocaína valorada en 15 millones de quetzales./(PNC de Guatemala)
Foto de archivo: El operativo en Retalhuleu culminó con la incautación de cocaína valorada en 15 millones de quetzales./(PNC de Guatemala)

Entre las operaciones de mayor impacto figuran la incautación de 4,9 toneladas de cocaína, que las autoridades consideran la mayor de los últimos 12 años, y el hallazgo de un narcolaboratorio en Ayutla, San Marcos, que catalogan como uno de los golpes más relevantes contra los carteles en los últimos 15 años.

PUBLICIDAD

El aumento se atribuye a operativos conjuntos entre policía, Ejército y fiscalía

Las autoridades atribuyen los resultados a acciones coordinadas entre la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala, el Ministerio Público y organismos de cooperación internacional. El quinto viceministro de Antinarcóticos Víctor Cruz señaló a la Agencia Guatemalteca de Noticias que la especialización, la capacitación y la inteligencia operativa fueron factores determinantes.

Cruz también destacó la participación del Ejército en operaciones desarrolladas en zonas remotas del país. El funcionario afirmó: “Cada incautación que hacemos, cada quetzal que se puede quitar, es financiamiento que se les despoja a las estructuras criminales”.

El despliegue estatal también dejó 318 vehículos y 295 armas de fuego incautados, dos laboratorios clandestinos destruidos y una pista aérea presuntamente usada para actividades ilícitas inhabilitada, según el Ministerio de Gobernación.

Un analista vincula las incautaciones con más inteligencia y control sobre las rutas

Para el analista de seguridad Mario Mérida, citado por la AGN el incremento de más de 424 % en las incautaciones refleja una mejora en la coordinación entre las instituciones de seguridad guatemaltecas y los organismos de cooperación internacional, en particular con Estados Unidos. Según su evaluación, esa relación interagencial permitió un mayor flujo de información operativa y de inteligencia.

Mérida explicó a la AGN que ese intercambio fortaleció la coordinación entre el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil, lo que facilita identificar rutas, movimientos y estructuras vinculadas al tráfico de drogas.

También sostuvo que el acceso a inteligencia especializada fue determinante para intervenir con más rapidez y evitar que cargamentos importantes siguieran su tránsito hacia mercados internacionales, sobre todo Estados Unidos.

Sobre el impacto económico de los decomisos, valorados en más de 2,492 millones de quetzales, Mérida indicó que la pérdida financiera es relevante para las organizaciones criminales, pero sostuvo que el golpe principal está en las restricciones para mover droga y operar con libertad dentro del territorio guatemalteco y en los corredores fronterizos usados para el tráfico ilícito.

Mérida advirtió que Guatemala todavía enfrenta desafíos en la lucha contra el narcotráfico y señaló la necesidad de fortalecer la presencia permanente del Estado en áreas vulnerables para generar inteligencia estratégica y anticiparse a las acciones de estas organizaciones.

En ese sentido, planteó: “Mayor presencia y permanencia en las áreas, con la finalidad de producir inteligencia de carácter estratégica, para mantener el control e intervenir de manera preventiva y no reactiva, como viene ocurriendo en la actualidad”.

A juicio del analista, los resultados de 2026 muestran avances operativos, pero el reto sigue siendo mantener la presión sobre las estructuras del narcotráfico para convertir estos golpes en afectaciones sostenidas que reduzcan su capacidad de operación en el mediano y largo plazo, de acuerdo con información de la agencia guatemalteca de noticias.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMinisterio de Gobernación de GuatemalaEjército de GuatemalaPNCdeGuatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Investigan presunto feminicidio por envenenamiento en el interior de un motel en República Dominicana

Las autoridades policiales y el Ministerio Público de la provincia Peravia han desplegado una investigación urgente en torno al hallazgo del cuerpo sin vida de Paola Lara Martínez, de 29 años, en el interior de un motel

Investigan presunto feminicidio por envenenamiento en el interior de un motel en República Dominicana

Honduras declara obligatoria la vacuna contra el sarampión

La baja cobertura de vacunación y el incremento de casos de sarampión en varios países de América llevaron a la Secretaría de Salud a implementar nuevas medidas de prevención

Honduras declara obligatoria la vacuna contra el sarampión

Panamá genera miles de nuevos puestos, aunque la mayoría no son permanentes

Las estadísticas reflejan un repunte de la actividad económica sin que se recupere plenamente el dinamismo laboral previo a la pandemia

Panamá genera miles de nuevos puestos, aunque la mayoría no son permanentes

Gobierno de Guatemala confirma hipótesis de fuga internacional de cuatro pandilleros tras escape en Fraijanes II en noviembre de 2025

La posibilidad de que cuatro fugitivos hayan cruzado la frontera de Guatemala plantea nuevas dimensiones en la investigación, mientras el caso permanece bajo reserva y autoridades continúan colaborando con organismos de otros países

Gobierno de Guatemala confirma hipótesis de fuga internacional de cuatro pandilleros tras escape en Fraijanes II en noviembre de 2025

De El Salvador a Nueva York: La historia de Alexandra Funes, la compositora que triunfa en el cine y la televisión

Con pasión, talento y formación multidisciplinaria, Alexandra Funes fundó Abstract Forms Studios, su propio espacio creativo, desde el que compone música original para películas, series y marcas que llegan a plataformas globales

De El Salvador a Nueva York: La historia de Alexandra Funes, la compositora que triunfa en el cine y la televisión

TECNO

Mundial 2026: Ver partidos en Xuper TV y Magis TV te trae estos riesgos legales

Mundial 2026: Ver partidos en Xuper TV y Magis TV te trae estos riesgos legales

Cómo mantener WhatsApp rápido: pasos simples para mejorar su rendimiento

Cómo lograron que un chip con neuronas humanas aprenda a jugar videojuegos

Así es Helios, el robot de cuatro brazos diseñado para apoyar astronautas en el espacio

Instagram cambia para siempre si tienes menos de 18 años: así funcionan las nuevas restricciones

ENTRETENIMIENTO

El final explicado de “Backrooms”: qué ocurre con Mary y por qué Kane Parsons se niega a revelar su verdadero significado

El final explicado de “Backrooms”: qué ocurre con Mary y por qué Kane Parsons se niega a revelar su verdadero significado

Robert Pattinson responde a las críticas por su físico tras el rodaje de ‘The Batman: Part II’: “Entrené todos los malditos días”

¿Clint Eastwood se despide del cine? Su hijo Kyle aseguró que la leyenda puso fin a su carrera

Cuándo se estrena “Scary Movie 6″: tráiler, reparto y todo lo que debes saber sobre el regreso de la franquicia

Así fue cómo Bad Bunny pasó a formar parte de ‘Toy Story 5′: “Claramente es fan”

MUNDO

Estados Unidos disparó contra un petrolero en el Golfo Pérsico que intentaba violar el bloqueo marítimo impuesto a Irán

Estados Unidos disparó contra un petrolero en el Golfo Pérsico que intentaba violar el bloqueo marítimo impuesto a Irán

Francia y Ruanda inauguraron en París un monumento a las víctimas del genocidio de 1994

Los precios del petróleo subieron nuevamente en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente

Ruinas de una iglesia, ardillas rojas y una isla que desaparece con la marea: así es Traeth Llanddwyn, la mejor playa del Reino Unido

Una pareja británica perdió la apelación contra una condena de 10 años de prisión en Irán