Las fuerzas de seguridad de Guatemala decomisan cifra récord de cocaína en primeros cinco meses de 2026

El Ejército de Guatemala y la PNC localizaron un laboratorio improvisado para fabricación de drogas en Ayutla, San Marcos, durante un operativo antinarcótico. (Cortesía: Ejército de Guatemala)

Las fuerzas de seguridad de Guatemala decomisaron 7,342 kilogramos de cocaína entre el 1 de enero y el 28 de mayo de 2026, un alza de 424.35 % frente al mismo período de 2025, según el Ministerio de Gobernación, en un resultado que ya supera todo lo incautado durante 2023 y que las autoridades vinculan con una coordinación más estrecha entre cuerpos de seguridad, inteligencia y cooperación internacional.

El valor estimado de la droga confiscada asciende a 2,492 millones de quetzales, un aumento de 352.51 % respecto al año anterior, de acuerdo con el Ministerio de Gobernación y replicado por la Agencia Guatemalteca de Noticias.

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En esos primeros cinco meses de 2026, la cantidad decomisada también rebasó los 5.037 kilogramos incautados en todo 2023, último año de la administración anterior.

Ese balance incluye 1,190 capturados por delitos relacionados con drogas, frente a 743 en el mismo lapso de 2025, según el Ministerio de Gobernación. Las fuerzas de seguridad también reportaron 441 detenidos por otros delitos, 17 capturados con fines de extradición y siete ya entregados a tribunales de otros países.

Foto de archivo: El operativo en Retalhuleu culminó con la incautación de cocaína valorada en 15 millones de quetzales./(PNC de Guatemala)

Entre las operaciones de mayor impacto figuran la incautación de 4,9 toneladas de cocaína, que las autoridades consideran la mayor de los últimos 12 años, y el hallazgo de un narcolaboratorio en Ayutla, San Marcos, que catalogan como uno de los golpes más relevantes contra los carteles en los últimos 15 años.

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El aumento se atribuye a operativos conjuntos entre policía, Ejército y fiscalía

Las autoridades atribuyen los resultados a acciones coordinadas entre la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala, el Ministerio Público y organismos de cooperación internacional. El quinto viceministro de Antinarcóticos Víctor Cruz señaló a la Agencia Guatemalteca de Noticias que la especialización, la capacitación y la inteligencia operativa fueron factores determinantes.

Cruz también destacó la participación del Ejército en operaciones desarrolladas en zonas remotas del país. El funcionario afirmó: “Cada incautación que hacemos, cada quetzal que se puede quitar, es financiamiento que se les despoja a las estructuras criminales”.

El despliegue estatal también dejó 318 vehículos y 295 armas de fuego incautados, dos laboratorios clandestinos destruidos y una pista aérea presuntamente usada para actividades ilícitas inhabilitada, según el Ministerio de Gobernación.

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Un analista vincula las incautaciones con más inteligencia y control sobre las rutas

Para el analista de seguridad Mario Mérida, citado por la AGN el incremento de más de 424 % en las incautaciones refleja una mejora en la coordinación entre las instituciones de seguridad guatemaltecas y los organismos de cooperación internacional, en particular con Estados Unidos. Según su evaluación, esa relación interagencial permitió un mayor flujo de información operativa y de inteligencia.

Mérida explicó a la AGN que ese intercambio fortaleció la coordinación entre el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil, lo que facilita identificar rutas, movimientos y estructuras vinculadas al tráfico de drogas.

También sostuvo que el acceso a inteligencia especializada fue determinante para intervenir con más rapidez y evitar que cargamentos importantes siguieran su tránsito hacia mercados internacionales, sobre todo Estados Unidos.

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Sobre el impacto económico de los decomisos, valorados en más de 2,492 millones de quetzales, Mérida indicó que la pérdida financiera es relevante para las organizaciones criminales, pero sostuvo que el golpe principal está en las restricciones para mover droga y operar con libertad dentro del territorio guatemalteco y en los corredores fronterizos usados para el tráfico ilícito.

Mérida advirtió que Guatemala todavía enfrenta desafíos en la lucha contra el narcotráfico y señaló la necesidad de fortalecer la presencia permanente del Estado en áreas vulnerables para generar inteligencia estratégica y anticiparse a las acciones de estas organizaciones.

En ese sentido, planteó: “Mayor presencia y permanencia en las áreas, con la finalidad de producir inteligencia de carácter estratégica, para mantener el control e intervenir de manera preventiva y no reactiva, como viene ocurriendo en la actualidad”.

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A juicio del analista, los resultados de 2026 muestran avances operativos, pero el reto sigue siendo mantener la presión sobre las estructuras del narcotráfico para convertir estos golpes en afectaciones sostenidas que reduzcan su capacidad de operación en el mediano y largo plazo, de acuerdo con información de la agencia guatemalteca de noticias.