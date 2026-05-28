Costa Rica

Falta de consenso político retrasa nombramientos de magistrados suplentes de la Sala Constitucional de Costa Rica

El desacuerdo entre fracciones parlamentarias ha provocado que permanezcan sin cubrir posiciones esenciales para el correcto funcionamiento del órgano que resuelve garantías y peticiones de la ciudadanía

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Persisten nueve vacantes en la Sala Cuarta del Poder Judicial de Costa Rica debido a la ausencia de acuerdos en el Congreso. (Foto cortesía Sala Constitucional de Costa Rica)
Persisten nueve vacantes en la Sala Cuarta del Poder Judicial de Costa Rica debido a la ausencia de acuerdos en el Congreso. (Foto cortesía Sala Constitucional de Costa Rica)

La Asamblea Legislativa de Costa Rica no logró elegir a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional durante el reinicio de las votaciones del expediente 25.258, un bloqueo que mantiene sin cubrir nueve vacantes y que puede afectar la capacidad del tribunal para sesionar y resolver causas vinculadas con derechos fundamentales.

Desde mediados de diciembre del año anterior siguen vacantes nueve plazas de magistrados suplentes en la Sala Cuarta. Ninguno de los 18 candidatos incluidos en la nómina alcanzó los 38 votos necesarios tras varias rondas de votación.

El llamado Bloque Democrático de Oposición pidió a la bancada oficialista abrir una negociación para escoger a alguno de los postulantes, luego de que Pueblo Soberano optara por votar en blanco y no respaldar ninguna candidatura.

Nogui Acosta, jefe de la fracción oficialista, pidió devolver la nómina a la Corte Suprema de Justicia y solicitar una nueva lista de aspirantes. Según esa posición, el nombramiento exige personas “probas” y que los legisladores cuenten con el conocimiento necesario para votar por ellas, además de conocer quiénes son, por qué quieren integrar la corte y cuáles son sus objetivos.

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ASAMBLEA LEGISLATIVA COSTA RICA
La Asamblea Legislativa de Costa Rica no logra elegir a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional por falta de consenso político.

La falta de acuerdos deja sin resolver la elección de 18 postulantes

La votación se reanudó sobre una lista de 18 candidatas y candidatos, pero ninguna persona consiguió el respaldo mínimo exigido por el Congreso. El resultado dejó intacto el vacío en las suplencias de la Sala Constitucional.

Ese órgano de la Corte Suprema de Justicia tramita, analiza y resuelve recursos de amparo, hábeas corpus, acciones de inconstitucionalidad y consultas de constitucionalidad. La elección pendiente no se refiere a un cargo administrativo, sino al funcionamiento del tribunal que atiende conflictos sobre garantías y control constitucional.

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Abril Gordienko, diputada de la Unidad Social Cristiana, sostuvo que la falta de nombramientos le “está fallando a Costa Rica, al pueblo costarricense”. En esa intervención advirtió que, si la Sala Cuarta no puede sesionar porque uno de sus integrantes está enfermo o debe inhibirse, quedarán sin resolver casos que ya están acumulados.

La legisladora afirmó que la Sala Constitucional de Costa Rica es “probablemente la sala del mundo o una de las salas del mundo que más casos atiende, recibe de los costarricenses”. Esa referencia fue utilizada para subrayar la carga de trabajo que enfrenta el tribunal mientras continúan sin llenarse las suplencias.

Opositores como Abril Gordienko piden diálogo y negociación para destrabar la designación de magistrados suplentes en Costa Rica y garantizar derechos constitucionales.
Opositores como Abril Gordienko piden diálogo y negociación para destrabar la designación de magistrados suplentes en Costa Rica y garantizar derechos constitucionales.

La oposición vinculó la vacancia con el acceso a garantías constitucionales

Otro pronunciamiento del Bloque Democrático de Oposición insistió en abrir un diálogo para resolver el problema. Según esa bancada, no se trata de una dificultad interna de la Asamblea Legislativa, sino de una situación que afecta a la población que acude a la Sala para hacer valer derechos y garantías previstos por la legislación costarricense.

La respuesta directa a la disputa parlamentaria es esta: la Asamblea Legislativa no eligió a los magistrados suplentes porque ningún postulante reunió los 38 votos requeridos y una parte del Congreso pidió renegociar o incluso devolver la nómina a la Corte Suprema para empezar de nuevo con otro listado.

Mientras no haya acuerdo político, seguirán sin llenarse las nueve vacantes de la Sala Cuarta, el tribunal encargado de resolver amparos, hábeas corpus, acciones de inconstitucionalidad y consultas de constitucionalidad.

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