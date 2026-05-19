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La Corte Penal Internacional solicitó una orden de arresto internacional en contra del ministro israelí Bezalel Smotrich

El funcionario comunicó que firmará una orden para evacuar la comunidad beduina de Khan al-Ahmar, al este de Jerusalén, como respuesta a la medida del tribunal

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La Corte Penal Internacional solicitó una orden de arresto internacional en contra del ministro israelí Bezalel Smotrich. (REUTERS/ARCHIVO)
La Corte Penal Internacional solicitó una orden de arresto internacional en contra del ministro israelí Bezalel Smotrich. (REUTERS/ARCHIVO)

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, declaró este martes que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó una orden de arresto internacional en su contra. La información fue comunicada por el propio Smotrich durante una rueda de prensa transmitida en su cuenta oficial de X, donde acusó a la Autoridad Palestina de impulsar este procedimiento judicial.

Smotrich afirmó que la solicitud fue presentada por el tribunal de La Haya, al que calificó de “organismo parcial”, y sostuvo que Israel no acepta “dictados hipócritas” de instituciones que, según sus palabras, “se oponen sistemáticamente al Estado de Israel y a nuestros derechos bíblicos, históricos y legales en nuestra patria”. No detalló los cargos por los que se habría solicitado su arresto. El periódico Haaretz informó previamente que se trataría de presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad en Cisjordania.

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El ministro señaló que la información le fue comunicada la noche anterior y vinculó la medida con los procedimientos de la CPI contra otros funcionarios israelíes. Recordó que en noviembre de 2024, la corte emitió órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra durante la guerra en Gaza y Cisjordania. Smotrich calificó la solicitud en su contra y la de sus colegas como “una declaración de guerra”.

La orden de arresto se vincula con procesos similares contra Netanyahu y Gallant por crímenes en Gaza y Cisjordania. (REUTERS/ARCHIVO)
La orden de arresto se vincula con procesos similares contra Netanyahu y Gallant por crímenes en Gaza y Cisjordania. (REUTERS/ARCHIVO)

La Fiscalía de la CPI indicó que su oficina “no puede comentar sobre especulaciones mediáticas ni sobre ninguna supuesta solicitud de orden de arresto”. Un informe de The Wall Street Journal señaló que Smotrich era investigado por su papel en la política de asentamientos en Cisjordania. La Corte Internacional de Justicia considera que la expansión de estos asentamientos viola los Convenios de Ginebra.

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El ministro comunicó que firmará una orden para evacuar la comunidad beduina de Khan al-Ahmar, al este de Jerusalén, en la ocupada Cisjordania, como respuesta a la supuesta orden judicial. Esta aldea alberga unas 750 personas y está rodeada de asentamientos israelíes. Peace Now denunció la decisión y señaló que la demolición de Khan al-Ahmar afecta a una de las comunidades palestinas más vulnerables. Lior Amihai, de Peace Now, afirmó que la demolición responde a los planes del gobierno para facilitar la anexión de la zona de E1.

Durante la rueda de prensa, Smotrich mencionó la aprobación y legalización de 103 nuevos asentamientos y la creación de 160 puestos agrícolas en Cisjordania, lo que, según él, ha permitido a Israel controlar 247.000 acres de tierra en el territorio. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y la CPI no respondieron a las solicitudes de comentarios. La comunidad internacional ha advertido sobre las consecuencias de la demolición de Khan al-Ahmar y la expansión de los asentamientos en la zona.

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