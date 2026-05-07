Guatemala

La OEA pide compromiso con la autonomía al nuevo fiscal de Guatemala

El organismo regional ha solicitado que la nueva administración del Ministerio Público garantice objetividad y evite prácticas de criminalización, en respuesta al contexto de presión política y demandas de rendición de cuentas

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Gabriel Estuardo García Luna asumirá el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, el 17 de mayo en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea. Foto Infobae/EFE
Gabriel Estuardo García Luna asumirá el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, el 17 de mayo en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea. Foto Infobae/EFE

Gabriel Estuardo García Luna asumirá como nuevo fiscal general de Guatemala, en un nombramiento impulsado por el presidente Bernardo Arévalo de León, ante lo cual la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó este miércoles al funcionario, designado en un contexto de alta tensión por denuncias de persecución política y judicial, a asumir con un compromiso inequívoco con la autonomía del Ministerio Público.

La Misión Especial de la OEA para Guatemala, organismo encargado de supervisar la observancia democrática en el país, hizo un llamado público al nuevo fiscal para que garantice objetividad e imparcialidad; subrayó que la legitimidad de García Luna no se agota en su nombramiento, sino que debe afianzarse a través de una investigación y persecución penal confiables con el fin de recuperar la confianza ciudadana en la justicia, indica la agencia de noticias internacional EFE.

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García Luna tomará posesión el 17 de mayo, tras haber sido seleccionado el martes anterior entre una terna final de candidatos. Su llegada al frente de la Fiscalía se produce en medio de denuncias y alertas de organismos nacionales e internacionales por el uso de la justicia como herramienta de presión política.

El comunicado de la OEA enfatizó: La Misión llama a que cesen las prácticas de instrumentalización penal y criminalización indebida que han afectado a operadores de justicia, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, autoridades electas, líderes indígenas y actores cívicos.

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, eligió este martes a García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea. (Cortesía: Redes sociales)
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, eligió este martes a García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea. (Cortesía: Redes sociales)

La designación, el contexto político y las reacciones

La transición en la Fiscalía se dará tras la gestión de Consuelo Porras, quien fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción y de obstaculizar la democracia. La OEA destacó la importancia de que el traspaso sea “ordenado y pacífico”. El organismo llamó a evitar cualquier maniobra dilatoria o resistencia institucional que pueda prolongar la crisis en el organismo.

Con una carrera de 29 años en el Organismo Judicial, García Luna ha ocupado cargos desde secretario de juzgados hasta magistrado de Sala en materia penal. Además, cuenta con experiencia como docente universitario e instructor judicial. De acuerdo con organizaciones sociales dedicadas a la defensa de derechos humanos y expertos jurídicos entrevistados por la agencia EFE, el nuevo fiscal cuenta con trayectoria relevante en el sector para afrontar los retos presentados al presidente Arévalo.

El contexto en el que asumirá el nuevo fiscal se caracteriza por una fuerte presión de la comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos y la Unión Europea, y de la sociedad civil nacional, para revertir la criminalización de la prensa, la persecución de líderes indígenas y el hostigamiento a operadores de justicia. La OEA reiteró que solo una gestión basada en transparencia y objetividad permitirá restablecer la confianza de la población en las instituciones judiciales.

ARCHIVO - Un manifestante lleva un cartel de rechazo contra la fiscal general, Consuelo Porras, a las afueras de su institución en una movilización de respaldo al proceso electoral en Ciudad de Guatemala, el 14 de julio de 2023. Hasta tres veces, Porras ha solicitado que le sea retirada la inmunidad al recién juramentado presidente Bernardo Arévalo y ha denunciado que las elecciones deben ser anuladas por presunto fraude electoral. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo)
ARCHIVO - Un manifestante lleva un cartel de rechazo contra la fiscal general, Consuelo Porras, a las afueras de su institución en una movilización de respaldo al proceso electoral en Ciudad de Guatemala, el 14 de julio de 2023. Hasta tres veces, Porras ha solicitado que le sea retirada la inmunidad al recién juramentado presidente Bernardo Arévalo y ha denunciado que las elecciones deben ser anuladas por presunto fraude electoral. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo)

Desafíos y expectativas para el nuevo fiscal

Diversas organizaciones han señalado que el proceso de selección de la nueva autoridad del Ministerio Público estuvo bajo la lupa, dada la historia reciente de Guatemala respecto a la independencia judicial. El relevo en la Fiscalía coincide con el debate nacional sobre el futuro de la democracia y el respeto a los derechos humanos.

La toma de posesión de García Luna ocurre en un escenario donde sectores sociales y entidades internacionales observan las primeras decisiones del nuevo fiscal como indicadores del rumbo que tomará la justicia guatemalteca después de años marcados por controversia y desconfianza ciudadana.

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