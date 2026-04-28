La ONU exigió una rendición de cuentas por las violaciones de derechos en Siria

El hallazgo de tres fosas comunes en antiguos centros de detención controlados por las FDS agrava las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Siria. (EP)

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reclamó que la rendición de cuentas se aplique en toda Siria tras registrar numerosos abusos en centros gestionados por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en la gobernación de Hasaka, al noreste del país.

Durante una visita de cinco días, personal de la organización recogió testimonios sobre asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y deportaciones de personas privadas de libertad, además del hallazgo de tres fosas comunes, una en un antiguo centro de detención de las fuerzas kurdo-árabes.

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El portavoz, Thameen al Kheetan, afirmó: “La rendición de cuentas debe extenderse también a todas las partes que han cometido graves violaciones y abusos en Siria, antes y durante la guerra”. El equipo de la ONU escuchó relatos de familiares de desaparecidos, incluidos menores y mujeres, que aseguran que sus seres queridos fueron vistos por última vez bajo custodia de las FDS o de la coalición internacional liderada por Estados Unidos y desde entonces no se ha vuelto a tener noticias de su paradero.

Al Kheetan advirtió sobre la situación de miles de personas trasladadas por la coalición internacional contra el Estado Islámico a Irak. Estas personas están incomunicadas, sin acceso a sus familias ni a defensa legal. Subrayó que las garantías procesales y el derecho a un juicio justo deben respetarse siempre, sin importar la nacionalidad del detenido. Buena parte de los aproximadamente 7.000 trasladados a cárceles iraquíes son de origen sirio, lo que dificulta el contacto con sus allegados y la posibilidad de conocer su situación.

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La ONU destacó la apertura en Damasco del juicio contra el ex dictador Bashar al Assad y figuras de su régimen, la mayoría prófugos, y sostuvo que “es fundamental lograr justicia y reparación para los cientos de miles de víctimas, de conformidad con las normas internacionales de Derechos Humanos”, considerándolo un paso necesario hacia la justicia internacional. El portavoz señaló: “Las desgarradoras escenas de madres desconsoladas llorando en la sala del tribunal evidencian la necesidad de un proceso de justicia transicional centrado en las víctimas”.

Atef Najib, exjefe de Seguridad en Deraa, en el tribunal de Damasco acusado de crímenes de guerra durante el régimen de Assad.(REUTERS/Khalil Ashawi)

Sobre el sur de Siria, especialmente en los Altos del Golán ocupados por Israel, Al Kheetan alertó sobre el incremento de denuncias ante la expansión de operaciones israelíes, que ha puesto en riesgo la vida de civiles y afectado derechos familiares, de privacidad y de subsistencia.

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Según datos recogidos, al menos 250 personas, incluidos niños, han sido detenidas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la zona desde finales de 2024. Unas 50 permanecen bajo custodia israelí y varias han sido trasladadas a prisiones en los Altos del Golán, sin información clara sobre su estatus legal o paradero.

“Se están restringiendo los derechos a la vida familiar y a la privacidad, y los medios de subsistencia, especialmente en las comunidades agrícolas, se han visto gravemente afectados”, denunció el portavoz.

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La organización expresó también preocupación por el reciente plan aprobado por el gobierno de Benjamin Netanyahu para expandir los asentamientos en los Altos del Golán sirios, con la intención de instalar a 3.000 familias israelíes. El alto comisionado Volker Türk instó a Israel a detener todas las violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos en Siria, realizar investigaciones independientes sobre las denuncias y cesar los proyectos de asentamiento en la zona.

(Con información de Europa Press)

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