Los países del Consejo de Cooperación del Golfo insisten en la reapertura del estrecho de Ormuz

El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman recibe al emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. Bandar Algaloud/Cortesía de la Corte Real Saudí/vía REUTERS

El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman presidió en Jeda la primera reunión presencial de líderes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) desde que la región se convirtiera en escenario directo de la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel, iniciada el 28 de febrero. El encuentro, celebrado el martes, tuvo como objetivo central definir una respuesta conjunta ante los miles de ataques con misiles y drones lanzados por Irán contra los países del Golfo tras el estallido del conflicto, según informó un funcionario del Golfo bajo anonimato.

Entre los participantes se encontraron el emir de Qatar, el príncipe heredero de Kuwait, el rey de Bahréin y el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, de acuerdo con la agencia estatal saudí. La representación de Omán no fue precisada. La cumbre abordó “temas y cuestiones relativas a los desarrollos regionales e internacionales, así como la coordinación de esfuerzos”, según reportó la agencia de prensa saudí.

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Desde el inicio de la guerra, instalaciones clave de energía en los seis países del CCG han sufrido graves daños, mientras infraestructuras civiles y militares, incluidas empresas con vínculos estadounidenses, también recibieron ataques. El conflicto provocó el cierre virtual del estrecho de Ormuz, canal por el que transitaba cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado mundial antes del bloqueo, según fuentes cercanas al gobierno saudí.

La interrupción del tráfico marítimo impactó de lleno en la economía global y la seguridad energética regional. Los seis países del CCG han manifestado que la reapertura del estrecho es indispensable y que cualquier acuerdo debe contemplar una solución duradera y estable para la región.

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El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman recibe al príncipe heredero kuwaití, el jeque Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah. Bandar Algaloud/Cortesía de la Corte Real Saudí/vía REUTERS

El cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, vigente desde el 8 de abril, ha reducido el nivel de ataques, aunque las capitales del Golfo siguen alertas ante la posibilidad de un recrudecimiento del conflicto debido a la falta de un acuerdo definitivo. El secretario general del CCG condenó los “ataques flagrantes” de Irán y subrayó la necesidad de que Teherán adopte “iniciativas serias para reconstruir la confianza” con los países del Golfo.

Durante la cumbre, el emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, afirmó en redes sociales que la reunión reflejó “la posición unificada del Golfo ante la situación actual y la necesidad de intensificar la coordinación y consulta”. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, advirtió sobre el riesgo de un “conflicto congelado” que podría reactivarse ante cualquier motivo político.

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La actitud del CCG fue objeto de críticas desde Emiratos Árabes Unidos. El alto funcionario Anwar Gargash declaró que, pese al apoyo logístico entre los miembros, “política y militarmente, creo que su posición fue la más débil de la historia”, una postura que, según Gargash, esperaba de la Liga árabe pero no del CCG.

La reunión en Jeda coincidió con el anuncio de Emiratos Árabes Unidos sobre su retirada de la OPEP y OPEP+ para centrarse en sus intereses nacionales, lo que representa un golpe significativo para los principales exportadores de petróleo. Mientras tanto, la Casa Blanca evalúa la última propuesta iraní para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, aunque las negociaciones para un acuerdo permanente siguen sin resultados concluyentes.

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La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha provocado una crisis de seguridad y una fractura en la confianza entre los Estados del Golfo y Teherán, según el comunicado de la Secretaría General del CCG, que instó a medidas concretas para restaurar la estabilidad regional.