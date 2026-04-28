El futuro primer ministro húngaro, Péter Magyar, expresó su intención de reunirse con Zelensky en Ucrania para restablecer el vínculo bilateral

Péter Magyar manifestó públicamente su interés en reunirse con Volodímir Zelensky en territorio ucraniano

El futuro primer ministro de Hungría, Péter Magyar, expresó públicamente su intención de mantener un encuentro en el territorio ucraniano con el presidente Volodímir Zelensky, con el objetivo de recomponer el vínculo bilateral, dañado durante el largo mandato de Viktor Orbán.

Magyar, quien asumirá el cargo en mayo tras una victoria electoral contundente, eligió la ciudad ucraniana de Bérejove, de mayoría húngara, como el escenario simbólico para la reunión, que pretende celebrar a comienzos de junio.

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La comunidad húngara en Ucrania, que antes de la guerra sumaba unas 150.000 personas, fue foco de disputas bilaterales y de desacuerdos en la Unión Europea.

En su convocatoria, Magyar subrayó la necesidad de reconstruir la relación entre ambos países, particularmente en materia de protección de los derechos de la minoría magiar residente en la región ucraniana de Transcarpatia.

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Péter Magyar asumirá como primer ministro de Hungría tras una victoria electoral sobre Viktor Orbán (EFE)

El líder húngaro, a pocos días de asumir el gobierno, expresó que los húngaros de esa zona esperan que la nueva etapa en Budapest permita superar una década de restricciones sobre sus derechos culturales, lingüísticos y educativos.

Las tensiones entre Budapest y Kiev se acentuaron en los últimos años, especialmente tras la aprobación en 2017 de una ley ucraniana que estableció el ucraniano como lengua principal en la educación secundaria.

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Esta medida fue percibida en Hungría como un golpe a los derechos de su minoría étnica y se convirtió en un argumento recurrente de Orbán para bloquear iniciativas de ayuda a Ucrania dentro de la Unión Europea, además de justificar su cercanía política con Moscú.

El gesto político de Magyar también busca marcar un quiebre con la política exterior de su predecesor, quien en sus últimos años endureció la postura de Hungría hacia Ucrania y utilizó reiteradamente el veto en el Consejo Europeo para frenar tanto sanciones contra Rusia como asistencia financiera a Kiev.

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Orbán, considerado el principal aliado de Moscú entre los líderes europeos, llegó a bloquear un préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea destinado a Ucrania y protagonizó varios cruces públicos con Zelensky, a quien acusó de actuar contra los intereses húngaros.

Viktor Orbán mantuvo una relación tensa con Volodímir Zelensky durante su gestión (EFE)

El conflicto por los derechos de la minoría magiar no fue el único punto de fricción entre ambos gobiernos. Durante el mandato de Orbán, el tránsito de crudo ruso a través del oleoducto Druzhba, que cruza Ucrania, se interrumpió tras un ataque, y el entonces primer ministro húngaro responsabilizó directamente a Kiev por una supuesta decisión política. En días recientes se reanudó el flujo petrolero y se levantó el veto húngaro al millonario préstamo europeo.

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Con la llegada de Magyar al poder, Hungría se prepara para un giro en su política exterior, aunque el futuro jefe de gobierno dejó en claro que mantendrá la defensa de los derechos de la comunidad húngara fuera de sus fronteras.

A la vez, señaló que buscará una relación más constructiva con la Unión Europea y que, aunque no respalda una adhesión acelerada de Ucrania al bloque, pretende trabajar para restablecer canales de diálogo y cooperación.

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(Con información de EFE y Bloomberg y AFP)