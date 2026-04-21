El gabinete de seguridad departamental inicia operaciones en Escuintla, Guatemala

El gabinete departamental contará por primera vez con respaldo y asistencia técnica internacionales, sumando el apoyo de programas de ayuda humanitaria de la Embajada de Estados Unidos. (fotografía: Ministerio de Gobernación)

En un hecho calificado como “trascendental” para la región sur de Guatemala, la gobernadora departamental Vivian Mayorga formalizó la creación del primer Gabinete de Seguridad Departamental en Escuintla, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y asegurar una gestión estratégica y preventiva contra la criminalidad, según información recabada por autoridades durante la mesa de establecimiento informada por medios oficiales.

La iniciativa incluye el acompañamiento técnico de la Comisionada Turqueza Castellanos de la Comisión de Asesoramiento y Planificación del Consejo Nacional de Seguridad, y consolida la articulación efectiva entre las fuerzas del orden y el gobierno central, bajo un plan diseñado para marcar el rumbo de la seguridad pública en la próxima década.

El gabinete departamental contará por primera vez con respaldo y asistencia técnica internacionales, sumando el apoyo de programas de ayuda humanitaria de la Embajada de Estados Unidos, medida que, según fuentes oficiales citadas por el propio gabinete, refuerza las capacidades operativas y amplía el alcance de futuras intervenciones en el territorio.

La creación de este organismo se enmarca en el Plan Estratégico de Seguridad (PES) 2025-2035, el cual constituye el instrumento rector del Estado de Guatemala en materia de seguridad para la próxima década, orientando la definición de acciones interinstitucionales y la garantía de resultados sostenibles y de impacto real en las distintas comunidades del país.

El nuevo gabinete estará encabezado por el Ministerio de Gobernación, con la participación activa de la Gobernación Departamental de Escuintla, la Policía Nacional Civil (PNC) –por medio de comisarías y divisiones especializadas–, el Ejército de Guatemala y la mencionada Comisión de Asesoramiento y Planificación.

La principal función del organismo será la coordinación directa y efectiva de la respuesta estatal, unificando recursos y decisiones estratégicas para abordar problemáticas de seguridad en zonas consideradas prioritarias de acuerdo con los lineamientos del PES 2025-2035, según puntualizaron las autoridades en la reunión inaugural.

Más de mil personas capturadas y 164 armas ilegales incautadas por fuerzas de seguridad

El establecimiento de este gabinete responde tanto a la necesidad de coordinación como a los resultados obtenidos recientemente en el marco del Estado de Prevención vigente y la Operación Centinela.

En estas operaciones se ha logrado la detención de 1,092 personas por distintos delitos, la incautación de 164 armas de fuego ilegales y la recuperación de 55 motocicletas y 28 vehículos que habían sido reportados como robados, según datos de la propia Gobernación Departamental.

Miembros de la infantería guatemalteca se presentan en formación solemne durante un desfile militar, con un vehículo blindado en el fondo y un cielo despejado. (PNCdeGuatemala)

La intervención concertada de la PNC y el Ejército de Guatemala en el combate a la criminalidad en Escuintla ha permitido responder con rapidez y eficacia en escenarios de alto riesgo, logrando reducir incidentes delictivos y consolidar entornos más seguros para la población local, de acuerdo a lo expresado por los oficiales participantes en la mesa.

Indicaron que la integración institucional, bajo la asesoría de la Comisionada Turqueza Castellanos, garantiza que los recursos lleguen oportunamente a los lugares donde más se requieren, reforzando la protección ciudadana y favoreciendo la prevención del delito.

El Plan Estratégico de Seguridad 2025-2035 fija una nueva modalidad de intervención estatal

La puesta en marcha del Gabinete de Seguridad Departamental implica un cambio en la gestión pública de la seguridad en Escuintla: por primera vez, instituciones civiles y militares se integran formalmente bajo una única mesa para definir e implementar estrategias conjuntas. El Plan Estratégico de Seguridad (PES) 2025-2035 prevé que este modelo se extienda gradualmente a otras regiones, asegurando que las prioridades nacionales sean ejecutadas por equipos multisectoriales y alineadas con las necesidades locales.

El respaldo proporcionado por la Embajada de Estados Unidos mediante programas humanitarios fortalece la capacidad institucional guatemalteca para dar respuestas inmediatas y sostenidas, como se establece en los acuerdos dados a conocer por la gobernadora Vivian Mayorga y autoridades del gabinete. El objetivo es transformar el abordaje tradicional, predominantemente reactivo, por una dinámica preventiva y coordinada, con impacto positivo y medible en la vida cotidiana de los habitantes de Escuintla.