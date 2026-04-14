Corte Suprema de Guatemala revoca orden de captura contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo

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La Corte Suprema de Justicia de Guatemala revocó la orden de captura emitida en 2023 contra Iván Velásquez, excomisionado colombiano de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y contra Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de Colombia. Con esta resolución, oficializada por la Cámara de Amparo, el máximo tribunal guatemalteco anula las medidas judiciales adoptadas en el marco del caso Odebrecht y deja sin efecto las detenciones de otros exfuncionarios, entre ellos Francisco Sandoval, exfiscal anticorrupción implicado en la acusación del caso Odebrecht.

El dictamen de la Corte Suprema suprimió la disposición de la Sala Tercera de Apelaciones, tribunal de segunda instancia de Guatemala, que en junio del año pasado dispuso la captura de Velásquez y Camargo. El fallo, confirmado por fuentes judiciales a la agencia EFE, determinó que la ley no habilitaba al tribunal de apelaciones para solicitar detenciones. Esta resolución incluye también la anulación de las órdenes de detención contra otros exfuncionarios de la Cicig y del Ministerio Público.

La medida coincide con el final del período de Consuelo Porras como fiscal general de Guatemala, quien, junto a su cúpula en el Ministerio Público, figura en listas de sanciones de Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción y de intentar revertir los resultados electorales de 2023 que llevaron a Bernardo Arévalo de León a la Presidencia, según información recogida por EFE.

Los dos lideraron las Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) - crédito Catalina Olaya / Colprensa | Corte Suprema de Justicia de Colombia | Pexels | Odebrecht / LinkedIn

La revocatoria responde a antecedentes que involucran a la Sala Tercera de Apelaciones, tribunal de segunda instancia de Guatemala. Especialistas en derecho penal y constitucional consultados por EFE señalaron que este tribunal adoptó resoluciones consideradas irregulares tanto contra el partido oficial como frente a defensores de derechos civiles tales como el periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien permaneció más de tres años en prisión sin cargos probados en su contra.

Actuaciones históricas de la Cicig

Bajo la dirección de Iván Velásquez y con la participación de Luz Adriana Camargo, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala desmontó entre 2014 y 2019 más de cien estructuras de corrupción estatales, integradas principalmente por políticos, empresarios y funcionarios.

Durante ese periodo, la comisión, establecida en 2007 con respaldo de la ONU, desarticuló más de un centenar de redes de corrupción, muchas incrustadas en el aparato estatal guatemalteco, como precisó la ONU y recoge Infobae. Entre los casos emblemáticos liderados por Velásquez se hallan investigaciones que llevaron a la condena de 16 años de prisión contra el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti por su participación en la estructura criminal conocida como La Línea.

Acerca de la resolución, Velásquez declaró: “A casi un mes de finalizar el periodo de la corrupta fiscal general Consuelo Porras, parece que la situación empieza a cambiar en Guatemala”, afirmó el exministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro y actual embajador de Colombia ante el Vaticano, según recogió EFE.

En junio de 2025, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de Guatemala obtuvo órdenes de captura contra Velásquez y Camargo Garzón. Esta acción, ejecutada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, fue acompañada por una solicitud a Interpol para emitir una alerta con el fin de localizar y detener a los funcionarios en cualquier país, en un contexto donde la ONU advirtió posibles consecuencias negativas para la transparencia y el Estado de derecho en la región.

En esa oportunidad, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su inquietud por el uso de procesos penales para perseguir a exfuncionarios que liderearon la lucha anticorrupción en Guatemala. A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres recordó que tanto Velásquez como Camargo gozan de inmunidad procesal por su desempeño en la Cicig, de acuerdo con los acuerdos entre la ONU y el Estado guatemalteco, y que esa protección se mantiene incluso tras haber finalizado sus funciones dentro del organismo internacional.