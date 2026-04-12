La policía nacional civil de Guatemala destruye sembradíos de marihuana en Las Cruces, Petén

La Policía Nacional Civil de Guatemala erradicó más de 77,000 matas de marihuana en Las Cruces, Petén, tras exitosos operativos antinarcóticos. (Cortesía: PNC Guatemala)

En una operación antinarcótica en el municipio de Las Cruces, departamento de Petén, agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) erradicaron 77,564 matas de marihuana, un decomiso valorado en 38,782,000 quetzales. La incautación se realizó en un área montañosa de la región, donde los equipos especializados llevaron a cabo la destrucción de los cultivos ilícitos, informó la PNC en su cuenta oficial de X.

La intervención, coordinada por unidades de Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y la Agencia de Policía Nacional Civil (APNC), respondió a labores de inteligencia orientadas a combatir las redes de narcotráfico que operan en el norte del país. Según lo señalado por la PNC, el objetivo de este tipo de acciones es “proteger y servir a la población, actuando con transparencia”.

El avalúo oficial de la droga destruida fue confirmado por las autoridades, quienes estimaron el impacto económico para las estructuras criminales en más de 38 millones de quetzales. “Estas acciones fortalecen la lucha contra el narcotráfico en el territorio nacional”, indicó la Policía Nacional Civil en un video publicado en su cuenta oficial de X.

De acuerdo con el reporte de la PNC, la erradicación de plantaciones ilegales forma parte de una estrategia sostenida que incluye patrullajes, operativos terrestres y la colaboración con entidades estatales. Datos oficiales muestran que durante 2026, las fuerzas de seguridad han intensificado las acciones preventivas y de erradicación en departamentos fronterizos como Petén, donde se localizan áreas de difícil acceso utilizadas por organizaciones criminales.

otros casos

Durante el primer semestre de 2026, las autoridades de Guatemala intensificaron la lucha contra el narcotráfico con la erradicación de cientos de miles de plantas de marihuana en operativos estratégicos. Las acciones, encabezadas por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala, se concentraron especialmente en el departamento de Petén, una región identificada por su geografía montañosa y compleja.

El valor del decomiso de marihuana destruido en la operación de Petén supera los 38 millones de quetzales, según el avalúo oficial de la PNC. (Cortesía: PNC Guatemala)

De acuerdo con reportes oficiales recogidos por Prensa Libre, uno de los operativos más relevantes se realizó el 3 de abril en el caserío Ixmucané, municipio de Las Cruces, donde los agentes destruyeron 68.400 plantas de marihuana, con un valor estimado en Q34,2 millones (alrededor de 4,38 millones de dólares). Al día siguiente, en áreas aledañas, se eliminó otra plantación con 78.288 matas, valoradas en Q39,1 millones (5,01 millones de dólares), según confirmó la SGAIA. La localización y destrucción de plantíos también alcanzó el caserío Los Laureles, donde el 2 de abril se incineraron 21.000 plantas, cuyo avalúo superó el millón de dólares.

Las autoridades atribuyen estos resultados a la colaboración entre la PNC y el Ejército de Guatemala, así como a la intensificación de las labores de inteligencia en zonas de difícil acceso. Según datos de la SGAIA, la erradicación de cultivos ilícitos representa un golpe financiero para las estructuras dedicadas al narcotráfico en la región norte del país. En declaraciones recogidas por El Periódico, voceros oficiales sostuvieron: “Estos operativos buscan debilitar la economía criminal y reducir la producción de drogas en Guatemala”.

Los operativos en Petén forman parte de una estrategia nacional que abarca otros departamentos, enfocada en la detección y destrucción de plantaciones ilegales. La SGAIA destacó que el despliegue de recursos militares y policiales, sumado al uso de tecnología satelital, permitió identificar enclaves ocultos en áreas remotas. Entre los objetivos prioritarios, las autoridades resaltaron la reducción del flujo de drogas hacia mercados internacionales y la protección de las comunidades locales