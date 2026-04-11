Guatemala

El presidente Arévalo inaugura clínica médica en honor a agente caído en Retalhuleu

La nueva unidad de atención fue presentada ante familiares, miembros de la fuerza pública y la alta dirección policial, reforzando la iniciativa de mejorar el bienestar del personal de seguridad y sus allegados

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Inauguración de clinica y farmacia en Retalheleu, Guatemala
La inauguración contó con la presencia de autoridades y familiares, quienes recibieron reconocimientos y beneficios, mientras se enfatizó el apoyo oficial a los efectivos y se honró la trayectoria del agente recordado. (Fotografía: Diario de Centroamerica)

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, inauguró en su gira por el departamento de Retalhuleu una nueva clínica médica con farmacia, en la comisaria 34, dedicada a la atención de los miembros de la Policía Nacional Civil.

El establecimiento lleva el nombre de Fernando Alexander Batres Ordóñez, agente policial caído en el cumplimiento del deber el 18 de enero del presente año durante un atentado violento perpetrado por pandilleros, según lo relatado por las autoridades presentes en la ceremonia y registrado por la Policía Nacional Civil.

El acto de inauguración, presenciado por la familia de Batres Ordóñez, sus compañeros y la plana mayor de la institución, incluyó la develación de una plaqueta con su nombre, así como la entrega póstuma de la Cruz de Oro, el mayor reconocimiento institucional de la Policía Nacional Civil, en honor al servicio y sacrificio del agente.

Durante el atentado del 18 de enero, fecha en la que perdió la vida Batres Ordóñez, fallecieron también once policías, cifra confirmada en el acto, lo que otorga al suceso un carácter excepcional en la historia reciente de la fuerza, de acuerdo con el director general de la policía, David Custodio Boteo, presente en el evento.

La esposa de Batres Ordóñez recibió un beneficio económico inmediato, asociado a la condecoración post mortem, detalló el director general Boteo al medio Policía Nacional Civil durante el acto. Boteo precisó que reconocimientos similares serán entregados a las familias de los otros once agentes fallecidos en el mismo atentado.

El presidente Bernardo Arévalo explicó que la clínica, resultado de la iniciativa y trabajo de los miembros de la Policía Nacional Civil, tiene como objetivo dignificar las condiciones laborales de los agentes y brindar apoyo a sus familias.

Destacó la decisión de dar el nombre de Batres Ordóñez al centro de atención, indicando que responde tanto a la integridad del agente como a su valor y sentido de servicio. Añadió: “Su esposo, su padre, su hijo, es un referente de la actuación y de la acción íntegra en la que todo miembro de la Policía Nacional se ve comprometido”.

El atentado del 18 de enero: once policías fallecidos y el recuerdo institucional

La jornada estuvo marcada por la memoria de la tragedia reciente que enluta a la Policía Nacional Civil. Fernando Alexander Batres Ordóñez, oriundo de Retalhuleu, fue recordado por su “sentido de servicio” y “valentía”, según el presidente Arévalo y los altos mandos de la fuerza.

Su nombre será parte de la clínica, convirtiéndose en un recordatorio tangible para los agentes y sus familias de los valores policiales.

Durante el homenaje, el director David Custodio Boteo expresó: “El 18 de enero del 2000, el presente año, fue objeto de un atentado violento por parte de terroristas pandilleros, en donde lamentablemente fallecieron once de nuestros queridos compañeros”. De esta forma, resaltó la dimensión del tributo y el alcance del duelo institucional.

Inauguración de clinica y farmacia en Retalheleu, Guatemala
La inauguración contó con la presencia de autoridades y familiares, quienes recibieron reconocimientos y beneficios, mientras se enfatizó el apoyo oficial a los efectivos y se honró la trayectoria del agente recordado. (fotografía: Diario de Centroamerica)

Dignificación policial y nuevas condiciones de atención en Retalhuleu

La clínica médica y farmacia inauguradas representan una mejora sustancial para la atención de los miembros de la Policía Nacional Civil en Retalhuleu, reforzando la promesa oficial de apoyo a los agentes y sus familias.

El presidente Arévalo subrayó durante la ceremonia la función simbólica y práctica del centro al afirmar: “Va a servir para dignificar las condiciones en que los policías dan servicio, apoyarlos a ellos y a sus familias”, en una muestra de reconocimiento a la labor diaria y los riesgos que enfrentan los agentes, según declaraciones recogidas por el medio Policía Nacional Civil.

La institución aseguró que todos los fallecidos en el atentado recibirán reconocimiento, y que la memoria de Batres Ordóñez, ahora inscrita en la clínica policial de Retalhuleu, funcionará como referencia ética para las futuras generaciones de policías.

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