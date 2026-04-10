Guatemala

Las remesas familiares a Guatemala suman USD 6,290.4 millones en el inicio de 2026 y auguran un nuevo récord anual

El envío de dinero desde el extranjero, procedente mayoritariamente de Estados Unidos, mantiene su ritmo histórico y refuerza la importancia de las remesas como pilar para el consumo y la economía guatemalteca

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El flujo de dinero proveniente del extranjero, principalmente de migrantes radicados en Estados Unidos, se ha consolidado como uno de los motores centrales de la economía guatemalteca. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
El flujo de dinero proveniente del extranjero, principalmente de migrantes radicados en Estados Unidos, se ha consolidado como uno de los motores centrales de la economía guatemalteca. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Las remesas familiares enviadas a Guatemala han registrado un comportamiento que redefine el panorama económico del país. Durante los primeros meses de 2026, los ingresos por este concepto ya suman USD 6290,4 millones, una cifra que, de mantenerse el ritmo, podría anticipar un nuevo récord anual para el final del periodo, reporta una nota de República.com

El flujo de dinero proveniente del extranjero, principalmente de migrantes radicados en Estados Unidos, se ha consolidado como uno de los motores centrales de la economía guatemalteca.

Solo en 2025, el total anual alcanzó USD 25,530.2 millones, un crecimiento superior al 300 % respecto a 2015, cuando la cifra rondaba los USD 6,285 millones.

Este crecimiento sostenido a lo largo de la última década no responde únicamente a un mayor número de envíos, sino también a un aumento en los montos promedio remitidos por los migrantes, detalla la publicación.

Los datos reflejan que varios meses de 2025 tuvieron ingresos mensuales por encima de los USD 2,000 millones, con picos de hasta USD 2,390 millones.

Apenas el 16.8% de los adultos guatemaltecos accede a préstamos bancarios en Guatemala. (Cortesía: Gemini)
Apenas el 16.8% de los adultos guatemaltecos accede a préstamos bancarios en Guatemala. (Cortesía: Gemini)

Remesas y su impacto en la economía guatemalteca

La influencia de las remesas se percibe de forma directa en el consumo interno. Sectores como comercio, vivienda, educación y servicios han recibido un impulso derivado de la inyección constante de recursos.

Esta dinámica sostiene a millones de hogares para quienes estas transferencias constituyen la principal fuente de ingreso.

Consultados sobre los efectos de las remesas en Guatemala, especialistas apuntan que los envíos de dinero desde el exterior han permitido mantener el consumo y la estabilidad económica, particularmente en tiempos de crisis internas y externas.

La dependencia de estos recursos plantea retos estructurales, ya que cualquier cambio en las políticas migratorias o el mercado laboral de Estados Unidos podría alterar el flujo hacia el país.

Tendencia regional y desafíos

El fenómeno de las remesas abarca toda la región. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Centroamérica ha mostrado el mayor dinamismo en el crecimiento de estos envíos dentro de América Latina.

Países como Honduras, El Salvador y Nicaragua también han registrado cifras históricas, con incrementos que, en algunos casos, representan entre un 20 % y un 30 % del Producto Interno Bruto.

En Nicaragua, los incrementos de dos dígitos en 2024 y la tendencia sostenida en 2025 demuestran la magnitud del fenómeno. Honduras y El Salvador continúan con crecimientos, aunque a un ritmo más moderado.

La expansión de las remesas se vincula con factores como la incertidumbre migratoria en Estados Unidos, el fortalecimiento del empleo entre comunidades migrantes y el alza del costo de vida en los países de origen. Estos elementos han llevado a los migrantes a enviar más fondos a sus familias.

La expansión de las remesas se vincula con factores como la incertidumbre migratoria en Estados Unidos, el fortalecimiento del empleo entre comunidades migrantes y el alza del costo de vida en los países de origen. REUTERS/Nathalia Angarita/File Photo
La expansión de las remesas se vincula con factores como la incertidumbre migratoria en Estados Unidos, el fortalecimiento del empleo entre comunidades migrantes y el alza del costo de vida en los países de origen. REUTERS/Nathalia Angarita/File Photo

Perspectivas y retos para el futuro

Si bien el crecimiento de las remesas ha funcionado como un amortiguador frente a crisis diversas, la alta dependencia de estos fondos es un desafío.

Expertos sugieren canalizar parte de estos recursos hacia el ahorro y la inversión productiva, con el objetivo de generar empleo y disminuir la vulnerabilidad ante posibles cambios en el entorno internacional.

Actualmente, la mayor parte de las remesas se destina al consumo inmediato, lo que limita su potencial transformador a largo plazo. Las perspectivas para 2026 siguen siendo positivas: todo indica que el flujo de remesas continuará en niveles históricos, manteniendo su papel central en la economía nacional y en la vida de millones de guatemaltecos.

Para muchos hogares, estos ingresos significan no solo un alivio financiero, sino la posibilidad de acceder a servicios, educación y mejores condiciones de vida, en un contexto donde las oportunidades locales siguen siendo insuficientes.

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