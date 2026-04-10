Guatemala: Diputado del Congreso presenta iniciativa para reducir hacinamiento carcelario optimizando el control telemático

La vigilancia mediante brazaletes electrónicos ha registrado un aumento, priorizando los casos de delitos menores. (Control Telemático de Guatemala)

El segundo vicepresidente de la junta directiva del Congreso de la República, Elmer Palencia, ha presentado una propuesta ante el pleno la iniciativa 6738, orientada a reducir el hacinamiento carcelario y a optimizar el control telemático como alternativa a la prisión tradicional.

La propuesta contempla reformas legales que permitan aplicar el control a distancia como medida sustitutiva, así como agilizar la redención de penas mediante este mecanismo, según información del mismo Congreso de la República de Guatemala.

Actualmente, el Estado de Guatemala dispone de un sistema de control telemático con capacidad para dos mil usuarios. Sin embargo, solo cuatrocientos están haciendo uso efectivo del recurso, de acuerdo con datos proporcionados por el ministro de Gobernación durante una citación organizada por el bloque Valor, según recoge el Congreso de la República de Guatemala.

El funcionario señaló la necesidad de reformar el Código Procesal Penal para incluir el control telemático en el catálogo de medidas sustitutivas, de manera que el sistema de justicia pueda incorporar esta herramienta en beneficio tanto de los procesados como del control y la eficiencia estatal.

Segundo vicepresidente, Elmer Palencia propone reformas a Ley del Sistema Penitenciario. (Diputado Elmer Palencia)

El control telemático: una alternativa subutilizada con impacto sobre el hacinamiento

Según la explicación de Palencia ante el pleno, incorporar el control telemático como medida sustitutiva permitiría a los procesados evitar la prisión preventiva innecesaria y llevar sus procesos judiciales fuera de los establecimientos penitenciarios, lo que reduciría el ingreso de nuevos internos y trasladaría parte del costo de supervisión al propio detenido, siempre que demuestre capacidad económica.

La ley establece una tarifa diaria de cincuenta quetzales para quienes puedan costear este beneficio. En caso contrario, el Estado asumiría el gasto, una erogación que resulta menor en comparación con el costo de mantener a una persona en prisión, aclaró Elmer Palencia.

Otra reforma incluida en la iniciativa busca acelerar el trámite de redención de penas para aquellos que, habiendo cumplido su condena, permanecen en prisión hasta un año y medio más por trámites pendientes. La implementación del control telemático permitiría concretar este procedimiento fuera del penal, evitando estancias prolongadas y saturaciones en la capacidad carcelaria.

Más de seis mil personas podrían beneficiarse del uso pleno del sistema

Según cifras presentadas por el ministro de Gobernación ante los diputados, la utilización plena de los mecanismos de control telemático permitiría la excarcelación de más de seis mil reclusos que ya cumplieron su condena o serían susceptibles de recibir una medida sustitutiva, si la ley se reforma en ese sentido, de acuerdo con la exposición del segundo vicepresidente.

Este proceso complementa los esfuerzos establecidos en la reforma de la Ley de Lavado de Dinero y otros activos, que también contempla acciones orientadas a abordar el hacinamiento carcelario en el país.

La propuesta mantiene seguimiento y respaldo del propio Palencia, quien subrayó la urgencia de adoptar reformas que respondan de forma estructural a la sobrepoblación en las cárceles guatemaltecas y posibiliten un uso eficiente de los recursos estatales ya invertidos en herramientas tecnológicas que siguen subutilizadas.

El sistema de brazaletes electrónicos supervisa a personas fuera de prisión en Guatemala

El sistema de control telemático en Guatemala ha experimentado una expansión significativa desde 2023, tras la consolidación de su marco normativo y operativo. Esta modalidad, basada en la vigilancia electrónica mediante brazaletes, tiene como objetivo central reducir el hacinamiento en las cárceles del país y ofrecer una alternativa viable a la prisión preventiva, bajo la supervisión directa del Estado. La medida implica para los usuarios un costo aproximado de Q50 diarios, aunque este puede ser cubierto por el Ministerio de Gobernación si el sindicado demuestra falta de recursos, conforme a un estudio socioeconómico evaluado por el juez competente. De acuerdo con el Organismo Judicial, la utilización de estos dispositivos se ha incrementado notablemente durante 2024.

Aplicación práctica de los brazaletes electrónicos

Actualmente, los brazaletes electrónicos se aplican con prioridad en delitos de menor gravedad, como ciertos casos de violencia contra la mujer, dependiendo del criterio judicial. El sistema está diseñado para que los beneficiarios permanezcan bajo monitoreo permanente por parte de las autoridades, que pueden determinar su ubicación en tiempo real.

Este esquema de vigilancia electrónica responde a la necesidad de equilibrar la política penal con principios de dignidad y derechos humanos. Permite el seguimiento de personas sujetas a procesos judiciales sin recurrir al encierro carcelario, contribuyendo a la descongestión carcelaria y la optimización de los recursos estatales, en un contexto donde la sobrepoblación penitenciaria representa uno de los desafíos estructurales del sistema de justicia en Guatemala.